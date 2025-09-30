Βόρεια Κορέα: «Ακλόνητη η θέση μας για στενότερες σχέσεις με την Κίνα» δηλώνει η υπουργός Εξωτερικών – ΦΩΤΟ

Η υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας, Τσόε Σον Χούι, δήλωσε ότι η Πιονγκγιάνγκ παραμένει σταθερή στην πρόθεσή της να ενισχύσει περαιτέρω τους δεσμούς της με το Πεκίνο, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα του βορειοκορεατικού πρακτορείου ειδήσεων KCNA.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της στην Κίνα, η Τσόε συναντήθηκε, μεταξύ άλλων, με τον Κινέζο πρωθυπουργό Λι Τσιανγκ, ο οποίος εξέφρασε την πρόθεση του Πεκίνου για ενίσχυση των διμερών σχέσεων, τονίζοντας τη σημασία μιας στρατηγικής και μακροπρόθεσμης προσέγγισης, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η Τσόε Σον Χούι ταξίδεψε στην Κίνα λίγες εβδομάδες μετά την επίσκεψη του Κιμ Γιονγκ Ουν στο Πεκίνο, όπου ο Βορειοκορεάτης ηγέτης συναντήθηκε με τον κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ για πρώτη φορά τα τελευταία έξι χρόνια.

Η Βόρεια Κορέα και η Κίνα είναι παραδοσιακοί σύμμαχοι, ωστόσο οι σχέσεις τους υπήρξαν τεταμένες κατά περιόδους.

Ο κινέζος πρωθυπουργός Λι Τσιανγκ τόνισε πως οι δεσμοί των δύο χωρών έχουν πλέον εδραιωθεί «υπό την στρατηγική καθοδήγηση» των ηγετών τους.

Στα Ηνωμένα Έθνη, ο Βορειοκορεάτης υφυπουργός Εξωτερικών Κιμ Σον Γκιονγκ τόνισε πως η χώρα του δεν θα εγκαταλείψει ποτέ το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Η Κίνα, ένα από τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, έχει υποστηρίξει τις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας να εμποδίσει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων από την Πιονγκγιάνγκ. Ωστόσο, επιθυμεί επίσης η Βόρεια Κορέα να λειτουργήσει ως ανάχωμα στην επέκταση της επιρροής των ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή, επισημαίνουν πολιτικοί αναλυτές.

