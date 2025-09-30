Αργύρης Ξάφης: «Έπεσα σε μία δασκάλα που ήταν αλκοολική – Πάτησε μία συμμαθήτρια μου με το αμάξι»

Ο Αργύρης Ξάφης ήταν καλεσμένος στο «Πρωίαν σε Είδον» και αφηγήθηκε μια ιστορία από το μακρινό παρελθόν, όταν ήταν ακόμα μαθητής. Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε στη υποτίμηση που ένιωθε από μία καθηγήτρια του η οποία προκάλεσε κι ένα ατύχημα σε μία συμμαθήτρια του.

«Ήμουν καλός μαθητής, στα αρχαία ξεκίνησα ως πολύ καλός, αλλά έπεσα σε μία δασκάλα η οποία ήταν αλκοολική… ασ’το, πάτησε μία συμμαθήτρια μου με τ’ αμάξι. Εγώ έκανα το εξής λάθος, επειδή μου άρεσε να κάνω πλάκα, κι αντί να πω στο ποίημα στην οποία την ταβέρνα, είπα κελάρι. Με έχρισε μέσα στην παραζάλη της ότι είμαι αρχηγός μιας ομάδας μαθητών όπου έχουμε σκοπό να την εξοντώσουμε…», είπε αρχικά ο Αργύρης Ξάφης.

«Και φαντάσου, ξεκίνησα την πρώτη λυκείου με 19, στο δεύτερο με έβαλε 7 και στο τρίτο 2. Οπότε αυτή η σύγκρουση και η υποτίμηση που νιώθαμε από εκείνη, μας οδήγησε να μην θέλω να έχω επαφή με τα μαθήματα. Μετά βέβαια, την πιάσανε, τη μαζέψανε… Το είχαμε πει, δεν έγινε κάτι. Αλλά μετά έγινε αυτό το ατύχημα και το σχολείο τα μαζέψανε και καθάρισε η ιστορία», πρόσθεσε στη συνέχεια ο ηθοποιός και σκηνοθέτης.