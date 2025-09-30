Αργύρης Ξάφης: «Έπεσα σε μία δασκάλα που ήταν αλκοολική – Πάτησε μία συμμαθήτρια μου με το αμάξι»

Enikos Newsroom

lifestyle

ΑΡΓΥΡΗΣ ΞΑΦΗΣ

Ο Αργύρης Ξάφης ήταν καλεσμένος στο «Πρωίαν σε Είδον» και αφηγήθηκε μια ιστορία από το μακρινό παρελθόν, όταν ήταν ακόμα μαθητής. Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε στη υποτίμηση που ένιωθε από μία καθηγήτρια του η οποία προκάλεσε κι ένα ατύχημα σε μία συμμαθήτρια του.

Αργύρης Ξάφης: «Ήμουν από τους πρώτους 10 που είχαμε ίντερνετ στην Ελλάδα»

«Ήμουν καλός μαθητής, στα αρχαία ξεκίνησα ως πολύ καλός, αλλά έπεσα σε μία δασκάλα η οποία ήταν αλκοολική… ασ’το, πάτησε μία συμμαθήτρια μου με τ’ αμάξι. Εγώ έκανα το εξής λάθος, επειδή μου άρεσε να κάνω πλάκα, κι αντί να πω στο ποίημα στην οποία την ταβέρνα, είπα κελάρι. Με έχρισε μέσα στην παραζάλη της ότι είμαι αρχηγός μιας ομάδας μαθητών όπου έχουμε σκοπό να την εξοντώσουμε…», είπε αρχικά ο Αργύρης Ξάφης.

«Και φαντάσου, ξεκίνησα την πρώτη λυκείου με 19, στο δεύτερο με έβαλε 7 και στο τρίτο 2. Οπότε αυτή η σύγκρουση και η υποτίμηση που νιώθαμε από εκείνη, μας οδήγησε να μην θέλω να έχω επαφή με τα μαθήματα. Μετά βέβαια, την πιάσανε, τη μαζέψανε… Το είχαμε πει, δεν έγινε κάτι. Αλλά μετά έγινε αυτό το ατύχημα και το σχολείο τα μαζέψανε και καθάρισε η ιστορία», πρόσθεσε στη συνέχεια ο ηθοποιός και σκηνοθέτης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η Ελλάδα χάνει το «τρένο» των κλινικών μελετών- Απορροφά μόλις το 0,27% των ευρωπαϊκών επενδύσεων

Το καλύτερο πράγμα που μπορείτε να κάνετε για να έχετε ευτυχία και επιτυχίες – Τι συμβουλεύει ψυχολόγος του Columbia

Νέα «πράσινα» τιμολόγια ρεύματος: Αύριο οι ανακοινώσεις των παρόχων – Τι είπε ο Παπασταύρου

Όμιλος AKTOR: Ολοκλήρωσε την εξαγορά της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις

Το YouTube επαναφέρει κανάλια που είχαν αποκλειστεί για παραπληροφόρηση σχετικά με τον Covid και… όχι μόνο

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
21:52 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Η Μαρία Ένεζλη εξομολογείται: «Όταν γέννησα έπαθα διάσταση ηβικής σύμφυσης…»

Συνέντευξη στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή έδωσε η Μαρία Ένεζλη, η οποία προβλήθηκε το π...
21:23 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Ματθίλδη Μαγγίρα για την κόρη της: «Έκανα πάρα πολλά λάθη στη Λήδα, πρέπει να έχεις τη δύναμη να ζητάς συγγνώμη»

Η Μαρία Ηλιάκη και ο Κρατερός Κατσούλης το πρωί της Δευτέρας (29/9) υποδέχτηκαν στην εκπομπή τ...
20:12 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Θανάσης Ευθυμιάδης: «Έπειτα από 30 χρόνια πήγα και βρήκα φίλο μου από το Λύκειο και του ζήτησα συγγνώμη»

Το απόγευμα της Δευτέρας (29/9) ο Θανάσης Ευθυμιάδης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή της Νάνσυς Ζ...
19:13 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Ροντρίγκο Καρντέν: «Η Ελλάδα αποτελεί πηγή έμπνευσης»

Ο Ροντρίγκο Καρντέν, ανιψιός του σχεδιαστή Πιέρ Καρντέν και καλλιτεχνικός διευθυντής της παράσ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης