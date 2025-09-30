Σοκ στον Βόλο: Σκύλοι εισέβαλαν σε αγρόκτημα και σκότωσαν 50 κότες μπροστά στα μάτια του ιδιοκτήτη

Σοκ προκάλεσε στα Άνω Λεχώνια στον Βόλο η επίθεση αγέλης σκύλων σε περιφραγμένο αγρόκτημα, με αποτέλεσμα τον θάνατο 50 από τις 80 κότες του ιδιοκτήτη. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια της οικογένειας, ενώ ο 40χρονος ιδιοκτήτης κατήγγειλε την επίθεση στο Αστυνομικό Τμήμα Μηλεών.

Mπροστά στα μάτια της οικογένειας

Πληροφορίες του onlarissa.gr αναφέρουν πως το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια της οικογένειας, η οποία βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού η σύζυγος του ιδιοκτήτη, έγκυος στον όγδοο μήνα και το δύο ετών παιδί τους έζησαν στιγμές πανικού.

Έξι σκύλοι ξήλωσαν μέρος της περίφραξης

Όπως κατήγγειλε ο 40χρονος ιδιοκτήτης, περίπου δέκα αδέσποτα σκυλιά, εκ των οποίων τα έξι μεγαλόσωμα και ιδιαίτερα επιθετικά, ξήλωσαν μέρος της περίφραξης που προστατεύει την έκταση των 6 στρεμμάτων και επιτέθηκαν στο κοτέτσι. Η αγέλη προκάλεσε σοβαρές ζημιές και σκόρπισε το θάνατο στα πτηνά μέσα σε λίγα λεπτά, παρά τις προσπάθειες του ιδιοκτήτη να τα απωθήσει.

Μετά το περιστατικό, ο 40χρονος κατέφυγε στο Αστυνομικό Τμήμα Μηλεών για να καταγγείλει την επίθεση και ενημέρωσε συγκεκριμένο δημοτικό σύμβουλο, ζητώντας τη συνδρομή του Δήμου για την ασφαλή απομάκρυνση και ταφή των νεκρών ζώων.