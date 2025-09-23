Μαρίσσα Λαιμού: Η φωτογραφία ντοκουμέντο με το πρησμένο χέρι και η διάγνωση του νοσοκομείου

Η υπόθεση του θανάτου της 30χρονης Μαρίσσας Λαιμού συγκλονίζει, καθώς νέα ντοκουμέντα βλέπουν το φως της δημοσιότητας και δείχνουν το πρησμένο χέρι της λίγο πριν χάσει τη ζωή της. Παρά τις επισκέψεις της σε δύο νοσοκομεία και την αναλυτική περιγραφή των συμπτωμάτων της, η νεαρή γυναίκα απεβίωσε στο σπίτι της. Η οικογένειά της έχει ήδη κινηθεί νομικά, υποστηρίζοντας πως πρόκειται για περίπτωση ιατρικής αμέλειας.

Τι κατέγραψαν οι υγειονομικοί στα επείγοντα

Στον ιατρικό φάκελο που συνέταξε η υγειονομικός του νοσοκομείου UCLH αναφέρεται: «Το πρωί της Δευτέρας 09/09/2025 παρατήρησε ένα τσίμπημα εντόμου στο δεξί της χέρι. Η περιοχή είναι κόκκινη, ζεστή στην αφή. Υπάρχουν δύο λευκές κηλίδες (σαν τσίμπημα). Έχει έντονη φαγούρα, πόνο, αίσθημα καύσου και αδυναμία. Στο σπίτι ανέβασε έως και 39 πυρετό, έχει ρίγη και μειωμένη όρεξη τις τελευταίες δύο μέρες. Αναφέρει πως έχει δυσφορία όταν ο πόνος φτάνει στον λαιμό της. Επίσης, αναφέρεται πόνος στην κάτω κοιλιακή χώρα με κάποια δυσφορία κατά την ούρηση που εμφανίστηκε σχεδόν ταυτόχρονα με το δάγκωμα».

Ωστόσο, μέχρι να φτάσει σε αυτή την καταγραφή, η Μαρίσσα περίμενε αρκετή ώρα στα επείγοντα, κάτι που αποδεικνύεται από τα μηνύματα που έστελνε σε φίλη της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 30χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο στις 14.30 το μεσημέρι. Στις 15.20 την ανέλαβε ένας Advanced Clinical Practitioner (ACP), δηλαδή υγειονομικός με εξειδικευμένες σπουδές αλλά όχι γιατρός.

Οι υγειονομικοί που την εξέτασαν περιέγραψαν το σημάδι στο χέρι της ως εξής: «Δύο λευκά σημάδια/φουσκάλες που μοιάζουν με δάγκωμα στο δεξί μπράτσο, σε απόσταση 2,5 εκατοστών μεταξύ τους. Περιβάλλονται από μία κόκκινη περιοχή 6 εκατοστών, ζεστή στην αφή». Παράλληλα, σημειώνεται: «Η ασθενής βρισκόταν στην Ελλάδα πριν δύο εβδομάδες. Αισθανόταν καλά όταν επέστρεψε στην Αγγλία. Κάποιο είδος δαγκώματος εμφανίστηκε όταν ξύπνησε το πρωί της Δευτέρας 9 Σεπτεμβρίου. Φαίνεται αδιάθετη και ληθαργική. Νιώθει ζάλη όταν στέκεται όρθια. Δεν έχει καταφέρει να καταναλώσει στερεά από το βράδυ της Δευτέρας. Έχει καταναλώσει σούπα και υγρά».

Από τις 14.30 έως τις 16.40, κανένας γιατρός δεν την εξέτασε. Η ίδια έγραψε σε φίλη της μέσα από τα επείγοντα: «Κανείς δεν με έχει τσεκάρει καν. Είμαι πάρα πολύ λυπημένη». Η Daily Mail επικαλείται συγγενή της, ο οποίος τόνισε: «Είναι αμέλεια. Κανένας γιατρός δεν εξέτασε τη Μαρίσσα. Μόνο οι νοσοκόμες την είδαν, έκαναν τις εξετάσεις αίματος και τις έδωσαν στον γιατρό και ο γιατρός είπε ότι μπορείς να πάρεις εξιτήριο, αυτό είναι όλο».

Έτσι, μετά από σχεδόν τέσσερις ώρες αναμονής, στις 18.20 της δόθηκε εξιτήριο, με την αιτιολογία ότι δεν χρειαζόταν νοσηλεία. Λίγες ώρες αργότερα, η Μαρίσσα πέθανε στον ύπνο της.

Τι ανέφερε εκπρόσωπος του νοσοκομείου UCLH

Ο εκπρόσωπος του νοσοκομείου UCLH επιβεβαίωσε στο Live News ότι έχει διαταχθεί εσωτερική έρευνα: «Έχουμε ξεκινήσει εσωτερική έρευνα, όπως είναι η συνήθης διαδικασία σε μία απροσδόκητη περίπτωση θανάτου. Αναμένουμε το αποτέλεσμα της νεκροψίας και θα παρέχουμε οποιαδήποτε πληροφορία απαιτείται από το γραφείο του ιατροδικαστή στο Δικαστήριο». Δέκα μία ημέρες μετά, η οικογένεια της 30χρονης περιμένει ακόμα τα αποτελέσματα της νεκροψίας.

«Σε κανένα νοσοκομείο του κόσμου δεν θα άφηναν έναν άνθρωπο να φύγει»

Η σχεδιάστρια μόδας Σήλια Κριθαριώτη, οικογενειακή φίλη της Μαρίσσας, δήλωσε συγκλονισμένη: «Είμαστε πραγματικά όλοι συντετριμμένοι γιατί είναι πολύ άδικος ο χαμός αυτού του παιδιού γιατί τα έκανε όλα σωστά. Σε κανένα νοσοκομείο του κόσμου δεν θα άφηναν έναν άνθρωπο να φύγει. Δεν το πιστεύω. Είναι τόσο απίστευτο. Ένα παιδί 30 χρονών, ένας άνθρωπος, μια γυναίκα που πηγαίνει στο νοσοκομείο για βοήθεια και τον διώχνουν και δεν είναι η πρώτη φορά».

Παράλληλα, νέα φωτογραφία – ντοκουμέντο δείχνει το πρησμένο χέρι της 30χρονης. Το οίδημα φαίνεται έντονο, με κοκκινίλα και δύο σημάδια που απέχουν 2,5 εκατοστά μεταξύ τους. Η φωτογραφία τραβήχτηκε όσο η Μαρίσσα περίμενε σε φορείο, με το πρήξιμο να φτάνει περίπου τα 6 εκατοστά. Παρά τα ευρήματα, νοσοκόμα που την εξέτασε κατέληξε πως δεν είχε κάτι σοβαρό και της έδωσε ραντεβού για έλεγχο τον Ιανουάριο του 2026.

Σήμερα, η οικογένειά της συνεχίζει τη νομική μάχη, ενώ η σορός της παραμένει ακόμα σε ψυγείο, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της έρευνας.