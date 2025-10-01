Ουκρανία: Τουλάχιστον έξι τραυματίες έπειτα από ρωσικό βομβαρδισμό στο Χάρκοβο

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ρωσικούς βομβαρδισμούς τη νύχτα στο Χάρκοβο της βορειοανατολικής Ουκρανίας, όπως αναφέρουν τοπικοί αξιωματούχοι.

Πέντε από τους τραυματίες έχουν διακομιστεί σε νοσοκομείο, δήλωσε ο περιφερειάρχης Ολέχ Σινιεχούμποφ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram.

O δήμαρχος Ίχορ Τέρεχοφ ανέφερε πως εξαιτίας των πληγμάτων στο Χάρκοβο – τη δεύτερη πολυπληθέστερη πόλη της Ουκρανίας – ξέσπασε πυρκαγιά σε αγορά και προκλήθηκαν ζημιές σε πολυκατοικίες.

Attention. September 30, 2025. Ukraine, Dnipro, and Kharkiv were hit by a massive Russian drone attack on civilian infrastructure. This is not a “strike,” it’s murder. Watch the video and don’t ignore it! May these Russian murderers burn in Hell. #StandWithUkraine pic.twitter.com/JIatducqJK — Oleksandr Koval (@DigitalArtKyiv) September 30, 2025

Εικόνες από την περιοχή δείχνουν πυροσβέστες οι οποίοι επιχειρούσαν να σβήσουν τις φλόγες που είχαν τυλίξει πάγκους υπαίθριας αγοράς και ορισμένα κτίρια.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, οι εισβολείς εξαπολύουν συχνά επιθέσεις εναντίον του Χαρκόβου που απέχει μόλις 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters