Ουκρανία: Τουλάχιστον έξι τραυματίες έπειτα από ρωσικό βομβαρδισμό στο Χάρκοβο

Enikos Newsroom

διεθνή

ΧΑΡΚΟΒΟ

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ρωσικούς βομβαρδισμούς τη νύχτα στο Χάρκοβο της βορειοανατολικής Ουκρανίας, όπως αναφέρουν τοπικοί αξιωματούχοι.

Πέντε από τους τραυματίες έχουν διακομιστεί σε νοσοκομείο, δήλωσε ο περιφερειάρχης Ολέχ Σινιεχούμποφ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram.

O δήμαρχος Ίχορ Τέρεχοφ ανέφερε πως εξαιτίας των πληγμάτων στο Χάρκοβο – τη δεύτερη πολυπληθέστερη πόλη της Ουκρανίας – ξέσπασε πυρκαγιά σε αγορά και προκλήθηκαν ζημιές σε πολυκατοικίες.

Εικόνες από την περιοχή δείχνουν πυροσβέστες οι οποίοι επιχειρούσαν να σβήσουν τις φλόγες που είχαν τυλίξει πάγκους υπαίθριας αγοράς και ορισμένα κτίρια.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, οι εισβολείς εξαπολύουν συχνά επιθέσεις εναντίον του Χαρκόβου που απέχει μόλις 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

