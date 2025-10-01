Φιλιππίνες: Τουλάχιστον 26 νεκροί από τον φονικό σεισμό που έπληξε τη νήσο Σεμπού – Ξεπερνούν τους 140 οι τραυματίες

Enikos Newsroom

διεθνή

ΣΕΙΣΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ

Τουλάχιστον 26 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 147 τραυματίστηκαν εξαιτίας του σεισμού που έπληξε την Τρίτη (30/9) τη νήσο Σεμπού, στις κεντρικές Φιλιππίνες, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα το εθνικό συμβούλιο για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών (NDRRMC).

Ο σεισμός μεγέθους 6,9 βαθμών που σημειώθηκε βόρεια της νήσου Σεμπού στις 21:59 (τοπική ώρα, 16:59 στην Ελλάδα), κατέστρεψε τουλάχιστον 22 κτίρια και προκάλεσε διακοπή ηλεκτροδότησης σε αρκετές περιοχές, αναφέρει η ενημέρωση.

Σε εξέλιξη βρίσκονται επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, οι οποίες δυσχεραίνονται από το σκοτάδι και τους μετασεισμούς που συνεχίζονται.

Οι Φιλιππίνες βρίσκονται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες και η σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι έντονη.

04:50 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Τραμπ: Ανακοίνωσε συμφωνία με την Pfizer για μείωση της τιμής των φαρμάκων μέσω του Medicaid – Τα ανταλλάγματα που της έδωσε

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε απόψε ότι η φαρμακοβιομηχανία Pfizer θα μειώσει τ...
01:50 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Φιλιππίνες: Κοντά στους 20 οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε τη νήσο Σεμπού

Περίπου 20 άνθρωποι είναι ο μέχρι τώρα τραγικός απολογισμός του σεισμού που έπληξε την Τρίτη (...
01:20 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Πάπας Λέων: Εξέφρασε την ελπίδα η Χαμάς να αποδεχτεί το ειρηνευτικό σχέδιο για την Γάζα – ΒΙΝΤΕΟ

Ο πάπας Λέων ΙΔ΄ εξέφρασε το βράδυ της Τρίτης (30/9) την ελπίδα του ότι η Χαμάς θα δεχτεί εντό...
23:14 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Τα πλεονεκτήματα και οι αδυναμίες του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα: Έχει δυναμική, αλλά του λείπουν οι λεπτομέρειες – Ανάλυση του BBC

Το πλαίσιο συμφωνίας του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την ανοικο...
