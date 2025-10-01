Φιλιππίνες: Τουλάχιστον 26 νεκροί από τον φονικό σεισμό που έπληξε τη νήσο Σεμπού – Ξεπερνούν τους 140 οι τραυματίες

Τουλάχιστον 26 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 147 τραυματίστηκαν εξαιτίας του σεισμού που έπληξε την Τρίτη (30/9) τη νήσο Σεμπού, στις κεντρικές Φιλιππίνες, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα το εθνικό συμβούλιο για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών (NDRRMC).

Ο σεισμός μεγέθους 6,9 βαθμών που σημειώθηκε βόρεια της νήσου Σεμπού στις 21:59 (τοπική ώρα, 16:59 στην Ελλάδα), κατέστρεψε τουλάχιστον 22 κτίρια και προκάλεσε διακοπή ηλεκτροδότησης σε αρκετές περιοχές, αναφέρει η ενημέρωση.

Heart-wrenching footage from the Philippines A powerful 6.9 quake rocked Cebu damaging historic churches and forcing residents to flee homes amid booming noises and falling debris. At least 6 confirmed deaths so far.Let’s amplify Filipino voices and donate to relief.#earthquake pic.twitter.com/gmxtaExikX — Saniya Khan (@KhanSaniya07) September 30, 2025

Σε εξέλιξη βρίσκονται επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, οι οποίες δυσχεραίνονται από το σκοτάδι και τους μετασεισμούς που συνεχίζονται.

Οι Φιλιππίνες βρίσκονται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες και η σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι έντονη.