Καιρός: Τσικνοπέμπτη με ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι και θυελλώδεις ανέμους – Το απόγευμα το δεύτερο κύμα της κακοκαιρίας

Άστατος θα είναι ο καιρός και σήμερα (12/2), με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, θυελλώδεις νοτιάδες, αφρικανική σκόνη και χαλαζοπτώσεις, καθώς μπορεί το πρώτο κύμα κακοκαιρίας που πλήττει από χθες τη χώρα να είναι σε υποχώρηση, αλλά ένα νέο κύμα να αναμένεται να πλήξει από το απόγευμα τη χώρα, με πιο έντονα τα φαινόμενα να εκδηλώνονται κυρίως στα δυτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο.

Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από πολύ ισχυρούς έως θυελλώδεις νότιους- νοτιοδυτικούς ανέμους, οι οποίοι θα ενισχυθούν στα πελάγη, φτάνοντας τοπικά τα 8 και πρόσκαιρα τα 9 μποφόρ. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και στην Αθήνα θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 08 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού από τον Τάσο Αρνιακό

Δυο διαδοχικές επιδεινώσεις του καιρού μας περιμένουν τις επόμενες μέρες, με τη σημερινή μέρα να έχει βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ισχυρότερες στα δυτικά, στα νότια και την Κρήτη αναφέρει στην πρόγνωση του ο μετεωρολόγος Τάσος Αρνιακός.

Η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες μέχρι τις επόμενες μέρες, προβλέπει για σήμερα ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, με το πρώτο κύμα της κακοκαιρίας να σαρώνει σήμερα τις περισσότερες περιοχές και πιο έντονα τα φαινόμενα κυρίως στην Πελοπόννησο, στο Ιόνιο, Δυτική Στερεά και στην Ήπειρο, ενώ το δεύτερο κύμα αναμένεται από το απόγευμα θα πλήξει πάνω κάτω τις ίδιες περιοχές.

Η αναλυτική πρόγνωση της ΕΜΥ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανόν χαλαζοπτώσεις στα δυτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη στην αρχή της ημέρας και εκ νέου από αργά το απόγευμα και στο ανατολικό Αιγαίο μέχρι και τις πρωινές ώρες. Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από πολύ ισχυρούς έως θυελλώδεις νότιους νοτιοδυτικούς ανέμους.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αστατος καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, τα νότια και στο ανατολικό Αιγαίο στην αρχή της ημέρας και εκ νέου από το απόγευμα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στις περισσότερες περιοχές δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα πελάγη πρόσκαιρα τοπικα 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα κυμαίνεται σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή κατά 4 με 5 βαθμούς περίπου. Στα βόρεια θα φτάσει τους 15 με 16, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 17 με 19 και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 20 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην αρχή της ημέρας αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη (κυρίως σε Θάσο, Σαμοθράκη και τα παράκτια ηπειρωτικά) και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρες. Πρόσκαιρη βελτίωση αναμένεται τις μεσημβρινές κυρίως ώρες, αλλά το βράδυ οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα ορεινά.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά θαλάσσια 6 μποφόρ από το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, που κατά τόπους στην αρχή της ημέρας και εκ νέου από αργά το απόγευμα θα είναι ισχυρές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα ορεινά.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 6 με 7 μποφόρ. Βαθμιαία θα εξασθενήσουν και από το απόγευμα θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νότια τμήματα της Πελοποννήσου τοπικά ισχυρές καταιγίδες, γρήγορα όμως ο καιρός θα βελτιωθεί. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Ανεμοι: Δυτικών διευθύνσεων 4 με 5 και στα νότια 6 με 7 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στην αρχή της ημέρας και ξανά από το βράδυ.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 6 με 7 και τοπικά το πρωί 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές έως και τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 5 με 7 και τοπικά έως και τις πρωινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αρχικά βροχές και σποραδικές καταιγίδες, από το πρωί όμως ο καιρός θα βελτιωθεί.

Ανεμοι: Δυτικών διευθύνσεων 3 με 5 και προσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν νωρίς το πρωί και τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 οι οποίοι βαθμιαία θα στραφούν σε νότιους νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13-02-2026

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σχεδόν σε όλη τη χώρα.Τα φαινόμενα μέχρι τις πρωινές ώρες θα είναι ισχυρά στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, τα νησιά του Ιονίου Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Ιθάκη, στην Κρήτη και τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου καθώς και στη Θράκη.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα νότια 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Στα βόρεια θα φτάσει τους 14 με 16, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 17 με 18 και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 14-02-2026

Στα δυτικά και βαθμιαία στα κεντρικά και τα βόρεια νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα όπου τις πρωινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν μέχρι το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, γρήγορα όμως στα δυτικά και από το μεσημέρι και στα ανατολικά θα επικρατήσουν νότιοι άνεμοι 6 με 7 και τη νύχτα στο Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 15-02-2026

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και βαθμιαία στα Δωδεκάνησα. Εξασθένηση των φαινομένων στα ανατολικά ηπειρωτικά το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιoχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα κεντρικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις 7 με 8 και πρόσκαιρα τοπικά 9 μποφόρ με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 16-02-2026