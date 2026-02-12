Κίνηση: Αφόρητος ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα – Μποτιλιάρισμα στην Κηφισίας και στο κέντρο της Αθήνας

Κίνηση: Αφόρητος ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα – Μποτιλιάρισμα στην Κηφισίας και στο κέντρο της Αθήνας

Το απόλυτο κυκλοφοριακό χάος επικρατεί αυτή την ώρα, το πρωί της Πέμπτης (12/02) στην Αττική, όπου η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη σε κεντρικούς άξονες, με τα σημαντικότερα προβλήματα να καταγράφονται και στα δύο ρεύματα του Κηφισού.

Συγκεκριμένα, ουρές χιλιομέτρων έχουν δημιουργηθεί από νωρίς το πρωί στον Κηφισό, και στα δύο ρεύματα, από το ύψος του Αιγάλεω, μέχρι το ύψος της Μεταμόφωσης.

Προβλήματα καταγράφονται και στην λεωφόρο Κηφισίας, όπου στο «κόκκινο» είναι η κίνηση στο ύψος της Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα, καθώς και στο ύψος του Χαλανδρίου στην κάθοδο. Η ίδια εικόνα επικρατεί και στην Μεσογείων, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Καθυστερήσεις υπάρχουν και στο κέντρο της Αθήνας, όπου η κίνηση είναι αυξημένη στην Βασ. Κωνσταντίνου, καθώς και στην άνοδο της λεωφόρου Συγγρού, όπου νωρίτερα σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα στο ύψος της Νέας Σμύρνης. Συγκεκριμένα, όχημα παρέσυρε πεζό που επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο.

Παράλληλα, καθυστερήσεις καταγράφονται και στη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, καθώς και στην παραλιακή στο ύψος του Αλίμου, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

 

 

