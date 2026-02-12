Γραμμή 4 του Μετρό: Στο φρέαρ του Ευαγγελισμού ο μετροπόντικας «Αθηνά»

Λίγο πριν φτάσει στον τελικό προορισμό της στο φρέαρ Ευαγγελισμού, η «Αθηνά», ένας από τους δύο μετροπόντικες που κατασκευάζουν τη Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας, έχει ήδη ολοκληρώσει 5,1 χιλιόμετρα σήραγγας.

Η κεφαλή της αναμένεται να εμφανιστεί τις επόμενες ημέρες στη συμβολή των οδών Βασιλέως Κωνσταντίνου και Μιχαλακοπούλου.

Ο μετροπόντικας τελευταίας γενιάς της ΑΒΑΞ δεν περιορίζεται μόνο στη διάνοιξη της σήραγγας. Κατά τη διαδρομή του, τοποθετεί τσιμεντένιους δακτυλίους κάθε ενάμιση μέτρο, αφήνοντας πίσω του μια πλήρως κατασκευασμένη και ασφαλή σήραγγα, όπως φαίνεται σε βίντεο που αποτυπώνει την εντυπωσιακή πρόοδο του έργου.

300 εργαζόμενοι και 3.400 δακτύλιοι σκυροδέματος

Μέχρι σήμερα και δουλεύοντας σε βάρδιες όλο το 24ωρο, η «Αθηνά» και το προσωπικό της ΑΒΑΞ έχει τοποθετήσει 3.393 τέτοια «δαχτυλίδια» σκυροδέματος, διαγράφοντας τη διαδρομή Γουδή, Ζωγράφου, Ιλίσια, Πανεπιστημιούπολη και Καισαριανή. Υπολογίζεται δε, ότι το χώμα που έχει απομακρυνθεί, υπερβαίνει τις 400.000 κυβικά μέτρα.

Το «ξετρύπημα» αυτό του πρώτου από τους δύο μετροπόντικες που δουλεύουν για το μεγαλύτερο δημόσιο έργο της χώρας, είναι το ορόσημο της θραύσης του τοιχίου του φρέατος, στη γλώσσα του κατασκευαστικού κλάδου ονομάζεται breakthrough.

Οι 300 εργαζόμενοι της κατασκευάστριας κοινοπραξίας AVAX-GHELLA-ALSTOM που ανήκουν στις ομάδες του μετροπόντικα, σε συνεχή συνεργασία με τα στελέχη της «Ελληνικό Μετρό», εργάζονται πυρετωδώς και βρίσκονται πια στην τελική ευθεία.

Έτοιμο το 65% της σήραγγας της Γραμμής 4

Ο δεύτερος, ο δίδυμος μετροπόντικας της κατασκευάστριας κοινοπραξίας, η «Νίκη» ακολουθεί αντίθετη πορεία 7,5 χιλιομέτρων. Ξεκίνησε από το Άλσος Βεϊκου και αφού πέρασε από το Γαλάτσι και τον σταθμό «Ελικώνος» σήμερα βρίσκεται λίγο μετά τον σταθμό στην «πλατεία Κυψέλης», έχοντας ήδη κατασκευάσει σήραγγα 2.960 μέτρων, καλύπτοντας δηλαδή το 42% της διαδρομής της.

Ακολουθώντας τη διαδρομή της η «Νίκη» θα περάσει κάτω από τα Δικαστήρια, τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, τα Εξάρχεια, την Ακαδημίας και το Κολωνάκι, τερματίζοντας κι εκείνη στο φρέαρ Ευαγγελισμού. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του έργου θα ακολουθήσει η κατασκευή των σταθμών.

Τα αποκαλυπτήρια

Μόλις λίγες ώρες απομένουν για την άφιξη της «Αθηνάς» στο φρέαρ Ευαγγελισμού. Ο μήκους 100 μέτρων μετροπόντικας, σημείο αναφοράς όχι μόνο για την κατασκευή της σήραγγας αλλά συνολικά για την τεχνογνωσία στη χώρα, μετά το τέλος της αποστολής του θα αποσυναρμολογηθεί, θα βγει στην επιφάνεια της γης και εν συνεχεία θα αποθηκευτεί, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, προκειμένου να είναι έτοιμος να ξεκινήσει ένα νέο ταξίδι σε επόμενο έργο.