Βίντεο από άγρια συμπλοκή στον Άγιο Νικόλαο – Η στιγμή της επίθεσης με μαχαίρι τύπου «καραμπίτ»

Βίντεο από άγρια συμπλοκή στον Άγιο Νικόλαο – Η στιγμή της επίθεσης με μαχαίρι τύπου «καραμπίτ»

Αιματηρή συμπλοκή με μαχαίρια σημειώθηκε στον Άγιο Νικόλαο, όπου 8 άτομα, ανάμεσά τους και ανήλικοι, συνελήφθησαν, ενώ υπήρξαν και αρκετοί τραυματίες που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Ένας 19χρονος παραλίγο να χάσει τη ζωή του από τραύμα με μαχαίρι τύπου καραμπίτ, που τον βρήκε κοντά στην καρδιά. Υπενθυμίζεται πως πρόκειται για το φονικό όπλο από το οποίο δολοφονήθηκε ο αδικοχαμένος Άλκης Καμπανός.

Το Star δημοσίευε βίντεο ντοκουμέντο από την αιματηρή επίθεση, στο οποίο καταγράφεται η στιγμή που ένας άνδρας με μαύρο φούτερ απλώνει το χέρι του και προσπαθεί να χτυπήσει με μαχαίρι τύπου καραμπίτ τον νεαρό με την άσπρη κουκούλα.

Το ραντεβού

Περισσότερα από 20 άτομα είχαν δώσει ραντεβού για να λύσουν τις διαφορές τους, ανάμεσά τους αρκετοί ανήλικοι, που κατέληξαν στο νοσοκομείο. Η αφορμή, σύμφωνα με το Star, αποτυπώνεται και στο βίντεο. Λίγες μέρες πριν είχαν χτυπήσει έναν νεαρό από την αντίπαλη παρέα και συμφώνησαν να το «λύσουν» με μαχαίρια και ξύλο.

Οκτώ άτομα συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών. Στα σπίτια τους εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, πιστόλι-ρέπλικα, μία σιδερογροθιά και έξι μαχαίρια.

