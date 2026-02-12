Πανελλαδική απεργία των διανομέων φαγητού ανήμερα της Τσικνοπέμπτης

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα (12/2), Τσικνοπέμπτη, τα σωματεία εργαζομένων στην efood.

Στις 11:00 το πρωί θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στην Αττική με προορισμό τα γραφεία της εταιρείας.

«Η 24ωρη απεργία αποτελεί συνέχεια και κλιμάκωση των στάσεων εργασίας που πραγματοποιήθηκαν στις 28 και 29 Νοεμβρίου, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν πρόκειται να αποδεχτούμε άλλο την αδιαλλαξία της εταιρείας. Παρά τα επανειλημμένα αιτήματα, η efood συνεχίζει να αποφεύγει τις ουσιαστικές διαπραγματεύσεις, ιδιαίτερα στο κρίσιμο ζήτημα των συναδέλφων freelancers, όπου παραμένουν ανοιχτά ζητήματα όπως η αδιαφάνεια του αλγορίθμου, οι αμοιβές, καθώς και η υγεία και ασφάλεια στην εργασία» αναφέρουν οι εργαζόμενοι σε σχετική ανακοίνωση και προσθέτουν:

«Την ίδια στιγμή, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία του ΟΜΕΔ και της διαιτησίας για τους μισθωτούς εργαζόμενους, ενώ στα γραφεία της εταιρείας εφαρμόζεται μονομερώς 7ήμερη εργασία, αξιοποιώντας το αντεργατικό πλαίσιο του νόμου Χατζηδάκη. Οι εργαζόμενοι/ες δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι δεν αποδεχόμαστε αυτές τις πρακτικές και απαντάμε με συλλογικό αγώνα.

Κατά τη διάρκεια της απεργίας, οι συνάδελφοι-ισσες θα μεταβούμε οργανωμένα στα γραφεία της εταιρείας, απαιτώντας συγκεκριμένη ημερομηνία συνάντησης για όλα τα ζητήματα που μας αφορούν. Όχι άλλες καθυστερήσεις και υπεκφυγές.

Θυμίζουμε ότι οι μαζικοί αγώνες του Σεπτεμβρίου του 2021 και του Νοεμβρίου των προηγούμενων χρόνων έφεραν απτά αποτελέσματα: μπλοκάρισμα απολύσεων, απομάκρυνση εργολαβιών και χιλιάδες άμεσες προσλήψεις διανομέων. Το ίδιο σχέδιο επισφάλειας επιστρέφει σήμερα με νέες μορφές, και δηλώνουμε αποφασισμένοι να το μπλοκάρουμε ξανά.

Η επιτυχία της απεργίας προϋποθέτει μαζική συμμετοχή και περιφρούρηση. Καταγγέλλουμε την προσπάθεια της εταιρείας να σπάσει την απεργία μέσω έκτακτων bonus, τονίζοντας ότι πρόκειται για απεργοσπαστικό μηχανισμό και καλούμε όλους τους συναδέλφους να μην υποκύψουν.

Με κοινό αγώνα και κοινά συμφέροντα, διανομείς –ανεξαρτήτως καθεστώτος εργασίας– εργαζόμενοι στα γραφεία, στις αποθήκες και στα μάρκετ δηλώνουμε ενωμένοι απέναντι στην εργοδοσία».

Στο πλαίσιο αυτό τα σωματεία διεκδικούν:

• Υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με αυξήσεις για όλους τους εργαζόμενους της efood

• Ελάχιστη εγγυημένη αμοιβή ανά ώρα, αυξήσεις και διαφάνεια στις αμοιβές

• Κάλυψη εργατικού ατυχήματος και δωρεάν παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας για τους freelancers

• Μετατροπή όσων το επιθυμούν από freelancers σε μισθωτούς

• Κατάργηση των εργολαβιών και απευθείας προσλήψεις στην efood.