Με τίτλο: «Σχέδιο – ασπίδα για τα θαλάσσια σύνορα» κυκλοφορεί, αυτήν την Κυριακή, η Realnews.

Η «R» αποκαλύπτει το πρόγραμμα «ΑΙΓΙΣ 2» του υπουργείου Ναυτιλίας.

Στο ρεπορτάζ της εφημερίδας:

– Το Λιμενικό Σώμα και η Ακτοφυλακή θα προμηθευτούν 18 νέα πλοία, τα οποία το υπουργείο φιλοδοξεί να κατασκευαστούν σε ελληνικά ναυπηγεία.

– Στο επίκεντρο του νέου προγράμματος, που θα υλοποιηθεί μέσα στην επόμενη διετία, βρίσκονται ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η δημιουργία ενός υπερσύγχρονου κέντρου επιχειρήσεων που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες διοίκησης, εποπτείας και επιχειρησιακής δράσης.

– Προβλέπεται επίσης η προμήθεια τεσσάρων μη επανδρωμένων αεροσκαφών κάθετης απογείωσης και προσγείωσης, καθώς και ικανού αριθμού drones τακτικού τύπου.

– Βασίλης Κικίλιας στην «R»: «Φιλοδοξούμε μέσα στους επόμενους έξι μήνες να έχουν προκηρυχθεί όλα τα έργα».

Στη Realnews μπορείτε ακόμη να διαβάσετε:

– Βαρυσήμαντη παρέμβαση του προέδρου της Βουλής: «Αναγκαία η επανάκτηση της επαφής με τη λαϊκή μας βάση». «Επαναπροσέγγιση με ρεαλιστικές λύσεις των προβλημάτων που απασχολούν τον λαό», ζητά με αποκλειστική συνέντευξή του στην «R» ο Νικήτας Κακλαμάνης και συμπληρώνει: «Ελπίζω και εύχομαι για το συγκεκριμένο θέμα να ακούσουμε ουσιαστικές εξαγγελίες από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ».

– Ο φάκελος των εμπρησμών. Η «R» αποκαλύπτει πώς εκδηλώθηκαν και εξαπλώθηκαν οι καταστροφικές φωτιές της προηγούμενης εβδομάδας. Φωτογραφικά ντοκουμέντα αποδεικνύουν την ξεκάθαρη πρόθεση των δραστών στα Συχαινά της Πάτρας. Τι αναφέρει η έκθεση αυτοψίας της Πυροσβεστικής. Η παράνομη φυτεία στη Βόνιτσα, η χωματερή στην Πρέβεζα και οι ύποπτες κινήσεις σε Φιλιππιάδα και Ζάκυνθο. Τεράστια η περιβαλλοντική ζημιά στη Χίο. Η απειλή των πλημμυρών στη δυτική Ελλάδα.

– Απότομη προσγείωση της Αγκυρας για τα F-35. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ διαμηνύει πως η Τουρκία δεν θα πάρει τα αμερικανικά μαχητικά όσο έχει στην κατοχή της τους ρωσικούς S-400.

– Ερχεται το «Σπίτι μου 3». Τα μέτρα για τη στέγαση που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ. Ποιες αλλαγές σχεδιάζονται σε σχέση με το υφιστάμενο πρόγραμμα. Εξετάζονται διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, αύξηση των ηλικιακών ορίων των δικαιούχων και πιο χαλαροί όροι για την παλαιότητα των ακινήτων. Αναμένονται βελτιώσεις και στα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης και ανακαίνισης.

– Ο «βασιλιάς» της τουρκικής μαφίας και οι «χρυσές» δουλειές στην Ελλάδα. Ποιος είναι ο άνδρας με το προσωνύμιο «Ρέιζ» που συνελήφθη μαζί με άλλους πέντε συμπατριώτες του στην Αττική.

– Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: «Επαθα αμόκ και δεν κατάλαβα τι έκανα». Ολη η απολογία του 28χρονου που μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη 47χρονη.

– Στο μικροσκόπιο ο «θησαυρός» του αστυνομικού TikToker. Στα ιλιγγιώδη έσοδα του 34χρονου που προφυλακίστηκε εστιάζουν οι Αρχές. Νέες συνομιλίες φέρνει στο φως η «R».