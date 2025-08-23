Ισραήλ: Γιατί συγκρούστηκαν ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων και ακροδεξιοί υπουργοί – Η πρόταση Γκαντζ για κυβέρνηση συνεργασίας και το δίλημμα Νετανιάχου

Αποφασισμένος φέρεται να είναι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου να προχωρήσει κανονικά με την στρατιωτική επιχείρηση κατάληψης της πόλης της Γάζας, παρά τις εκκλήσεις και την κατακραυγή της διεθνούς κοινότητας για τον λιμό στην Γάζα και τις κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας των συγγενών των Ισραηλινών ομήρων που ζητούν συμφωνία εκεχειρίας με την Χαμάς εδώ και τώρα.

Ο ισραηλινός στρατός ετοιμάζεται να προχωρήσει με σχέδια εισβολής και κατάληψης της πόλης της Γάζας, με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ να γνωρίζει ότι σε διαφορετική περίπτωση η κυβέρνησή του θα καταρρεύσει, δήλωσαν πηγές των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF) στην ισραηλινή εφημερίδα Maariv.

«Η εντύπωση είναι ότι ο πρωθυπουργός προχωρά στην επιχείρηση… καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να κρατήσει την κυβέρνησή του χωρίς αυτήν – θα καταρρεύσει», δήλωσε πηγή από τον τομέα της άμυνας.

Οι ακροδεξιοί υπουργοί της ισραηλινής κυβέρνησης έχουν διαμηνύσει σε όλους τους τόνους, δημόσια αλλά και ιδιωτικά στον Νετανιάχου ότι θα παραιτηθούν εάν κάνει πίσω με την επιχείρηση κατάληψης της Γάζας. Σύμφωνα με το ισραηλινό δίκτυο Channel 12, ο Νετανιάχου και ο κορυφαίος σύμβουλός του, Ρον Ντέρμερ φέρονται να είπαν σε κυβερνητική συνάντηση ότι το Ισραήλ έχει την πλήρη υποστήριξη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αλλά έχει περιορισμένο χρονικό διάστημα για να πραγματοποιήσει τη σχεδιαζόμενη στρατιωτική επίθεση στην πόλη της Γάζας.

Το δίκτυο, που επικαλείται τους Νετανιάχου και Ντέρμερ, μεταδίδει ότι ο Τραμπ επιθυμεί μια γρήγορη και αποφασιστική επιχείρηση και δεν θέλει ο πόλεμος κατά της Χαμάς να τραβήξει χρονικά.

Σύγκρουση του Εγιάλ Ζαμίρ με τους δύο ακροδεξιούς υπουργούς της κυβέρνησης για την επιχείρηση στην Γάζα

Το ρεπορτάζ αναφέρει επίσης ότι κατά τη διάρκεια της ίδιας συνάντησης, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων, Εγιάλ Ζαμίρ συγκρούστηκε με τους ακροδεξιούς υπουργούς Μπεζαλέλ Σμότριτς και Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ όταν είπε ότι οι IDF δεν είναι βέβαιοι πόσος χρόνος θα χρειαστεί για να εκκενώσει ο άμαχος πληθυσμός την πόλη της Γάζας.

«Σας διατάξαμε να πραγματοποιήσετε μια γρήγορη επιχείρηση. Κατά τη γνώμη μου, μπορείτε να τους πολιορκήσετε. Όποιος δεν εκκενώσει, μην τους δίνετε ούτε νερό, ούτε ηλεκτρικό ρεύμα. Μπορούν να πεθάνουν από την πείνα ή να παραδοθούν. Αυτό είναι που θέλουμε και είστε σε θέση να το κάνετε», φέρεται να είπε στον Ζαμίρ ο Μπεζαλέλ Σμότριτς.

Τότε ο Ιταμάρ Μπεν-Γκιρ ρώτησε τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου εάν φοβάται τον στρατιωτικό εισαγγελέα, που είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή του κράτους δικαίου εντός των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων. «Εμείς επιχειρούμε και σε άλλες περιοχές, στην Χαν Γιουνίς και την Ράφα», απάντησε ο Εγιάλ Ζαμίρ

«Δεν είναι αυτό που διέταξε η πολιτική ηγεσία. Δεν θέλετε να νικήσετε τη Χαμάς», φέρεται να είπε ο Σμότριτς στον Ζαμίρ με τον δεύτερο να του φωνάζει: «Δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Δεν ξέρεις τι είναι μια ταξιαρχία ή ένα τάγμα. Αυτό απαιτεί χρόνο».

Η ισραηλινή κυβέρνηση έχει δώσει εντολή επιστράτευσης 60.000 εφέδρων οι οποίοι θα παρουσιαστούν στις αρχές Σεπτεμβρίου για υπηρεσία. Σύμφωνα με τα ισραηλινά ΜΜΕ, η επιχείρηση κατάληψης της Γάζας προγραμματίζεται να ξεκινήσει στα μέσα Σεπτεμβρίου.

Η πρόταση Γκαντζ για κυβέρνηση συνεργασίας για την απελευθέρωση των ομήρων

Αξιωματούχοι των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και συγγενείς των ομήρων προειδοποιούν ότι η επιχείρηση θα θέσει σε κίνδυνο την ζωή των Ισραηλινών αιχμαλώτων και ο χρόνος πιέζει καθώς βιώνουν τις επιπτώσεις του λιμού στην Γάζα.

Ωστόσο εντός του Ισραήλ έχει εκφραστεί η εκτίμηση ότι ακόμη κι αν ο Νετανιάχου ήθελε να δεχτεί την συμφωνία κατάπαυσης πυρός που βρίσκεται στο τραπέζι και έχει αποδεχθεί η Χαμάς, δεν θα προλάβαινε καθώς η κυβέρνηση του θα έπεφτε με την αποχώρηση των ακροδεξιών υπουργών.

Έτσι σε συνέντευξη Τύπου ο επικεφαλής του κεντρώου κόμματος Εθνικής Ενότητας, Μπένι Γκαντζ έκανε μία πρόταση για κυβέρνηση συνεργασίας που θα έχει ως στόχο την απελευθέρωση των ομήρων. Συγκεκριμένα ο Γκαντζ κάλεσε τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, τον ηγέτη της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ και τον πρόεδρο του εθνικιστικού κόμματος «Ισραήλ Μπεϊτινού», Αβίγκντορ Λίμπερμαν να σχηματίσουν μία «κυβέρνηση λύτρωσης των αιχμαλώτων και επιμερισμού των βαρών». Η κυβέρνηση αυτή θα έχει σαφή εντολή και διάρκεια έξι μηνών προκειμένου να απελευθερώσει τους ομήρους και να προχωρήσει σε νέες εκλογές την Άνοιξη του 2026.

«Οι όμηροι βρίσκονται σε θανάσιμο κίνδυνο και οι αδελφοί μας καταρρέουν κάτω από το βάρος», είπε ο Μπένι Γκαντζ. Η πρόταση προβλέπει ότι το κόμμα του Γκαντς θα ενταχθεί στον συνασπισμό σε προσωρινή βάση για να επικεντρωθεί στην εξασφάλιση της απελευθέρωσης των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα και στην προώθηση νομοθεσίας για να στρατολογηθούν οι υπερορθόδοξοι Εβραίοι στον στρατό και να μειωθεί η πίεση στα στρατιωτικά κλιμάκια. «Δεν θέλω να σώσω τον Νετανιάχου, αλλά να σώσω τους ομήρους», διεμήνυσε ο Γκαντζ.

Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, στόχος του Γκαντζ είναι να αποκαλυφεάν ο ίδιος ο Νετανιάχου έχει ως προτεραιότητα την κατάληψη της Γάζας και απλώς χρησιθεί μοποιεί ως δικαιολογία τις πιέσεις των Σμότριτς και Μπεν – Γκβιρ. Εάν δεν δεχθεί την πρόταση τότε το επιτελείο του Γκαντζ θεωρεί ότι θα είναι προφανές πως Ισραηλινός πρωθυπουργός είναι αποφασισμένος να εισβάλει στην Γάζα παρά το μεγάλος κόστος για τις ζωές των ομήρων, των Ισραηλινών στρατιωτών και των Παλαιστινίων αμάχων.

Πάντως το κόμμα «Ισραήλ Μπεϊτινού», αρνήθηκε την πρόσκληση του Γκαντζ αν και δήλωσε ότι επιμένει να επιστρέψουν όλοι οι όμηροι χωρίς όρους. «Το Ισραήλ Μπεϊτινού ζητά να επιστραφούν όλοι οι όμηροι τώρα, χωρίς όρους. Η μόνη κυβέρνηση στην οποία θα συμμετέχουμε είναι μια σιωνιστική ευρεία κυβέρνηση και δεν θα λάβουμε μέρος σε καμία περιστροφή», ανέφερε σε ανακοίνωση το κόμμα του Λίμπερμαν.