Χάρης Βαρθακούρης: Ξέγνοιαστες οικογενειακές στιγμές στην Πάρο με την Αντελίνα και τις κόρες τους – ΦΩΤΟ

Enikos Newsroom

lifestyle

Χάρης Βαρθακούρης

Στην Πάρο, τον τόπο καταγωγής του πατέρα του, Γιάννη Πάριου, περνάει τις καλοκαιρινές του μέρες ο Χάρης Βαρθακούρης, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του Αντελίνα, τις δύο κόρες τους και τα αδέλφια του, Νικόλα και Μιχαήλ. Ο τραγουδιστής φαίνεται να απολαμβάνει ξέγνοιαστες οικογενειακές στιγμές, τις οποίες δεν διστάζει να μοιραστεί με το κοινό του στα social media.

Αντελίνα και Χάρης Βαρθακούρης: Οικογενειακή έξοδος στον κινηματογράφο – Οι αναρτήσεις στο Instagram

Σε μια πρόσφατη ανάρτηση, ανέβασε μία selfie με την Αντελίνα, ενώ εκείνη φρόντισε να εκφράσει δημόσια τα θερμά της λόγια για τον κουνιάδο της, Μιχαήλ Βαρθακούρη, και το υπέροχο καταφύγιο που έχει δημιουργήσει.

Λίγο αργότερα, ο Χάρης μοιράστηκε και μια οικογενειακή φωτογραφία, συνοδεύοντάς την με τη φράση:

«Ξεκινώντας από αριστερά: Μελωδία Βαρθακούρη, Μιχαήλ Βαρθακούρης, Χάρης Βαρθακούρης, Νικόλας Βαρθακούρης, Λιόνα Βαρθακούρη, Λούμης Βαρθακούρης και τη φωτογραφία τράβηξε η Αντελίνα Βαρθακούρη… Μακάρι να είχαμε κάτι κοινό μεταξύ μας!».

