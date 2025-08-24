Βόλος: Στον εισαγγελέα ο 40χρονος που δολοφόνησε την σύζυγό του – Εμφανίστηκε με σκυμμένο το κεφάλι – ΒΙΝΤΕΟ

Την πόρτα του εισαγγελέα πέρασε γύρω στις 11:30 το πρωί ο 40χρονος που σκότωσε την 36χρονη σύζυγό του, μπροστά στα μάτια των παιδιών τους, στο διαμέρισμα στην οδό Κωνσταντά, στον Βόλο.

Υπενθυμίζεται ότι ο δράστης είχε κρυφτεί σε οικόπεδο της οδού Ευριπίδου, όπου και συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου.

Σήμερα οδηγήθηκε στον εισαγγελέα συνοδευόμενος από ισχυρή αστυνομική δύναμη, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο. Ο δράστης της στυγερής δολοφονίας πέρασε με σκυμμένο το κεφάλι μπροστά από τις κάμερες και δεν απάντησε στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων για το αν έχει μετανιώσει που αφαίρεσε την ζωή της γυναίκας του και μητέρας των 4 παιδιών του, όπως μετέδωσε το gegonotanews.