Βόλος: Στον εισαγγελέα ο 40χρονος που δολοφόνησε την σύζυγό του – Εμφανίστηκε με σκυμμένο το κεφάλι – ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

κοινωνία

Βόλος, εισαγγελέας, 40χρονος, δολοφονία

Την πόρτα του εισαγγελέα πέρασε γύρω στις 11:30 το πρωί ο 40χρονος που σκότωσε την 36χρονη σύζυγό του, μπροστά στα μάτια των παιδιών τους, στο διαμέρισμα στην οδό Κωνσταντά, στον Βόλο.

Υπενθυμίζεται ότι ο δράστης είχε κρυφτεί σε οικόπεδο της οδού Ευριπίδου, όπου και συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου.

Βόλος, εισαγγελέας, 40χρονος, δολοφονία

Βόλος, εισαγγελέας, 40χρονος, δολοφονία

Σήμερα οδηγήθηκε στον εισαγγελέα συνοδευόμενος από ισχυρή αστυνομική δύναμη, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο. Ο δράστης της στυγερής δολοφονίας πέρασε με σκυμμένο το κεφάλι μπροστά από τις κάμερες και δεν απάντησε στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων για το αν έχει μετανιώσει που αφαίρεσε την ζωή της γυναίκας του και μητέρας των 4 παιδιών του, όπως μετέδωσε το gegonotanews.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Λίπος στο συκώτι: Για ποιες ασθένειες μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο – Τι πρέπει να ξέρετε

Βρουξισμός: Πότε μπορεί να είναι το τρίξιμο των δοντιών σύμπτωμα υπνικής άπνοιας

EU ETS: «Λογαριασμός» 2,9 δισ. δολαρίων για τη ναυτιλία τον Οκτώβριο του 2025

ΔΥΠΑ: Από 25 Αυγούστου έως 12 Σεπτεμβρίου οι εγγραφές επιτυχόντων από το παράλληλο μηχανογραφικό στις 30 ΣΑΕΚ

Τι σημαίνει η φράση «κατά κόρον»

Υπολογιστική αρχιτεκτονική εμπνευσμένη από τη φυσική λύνει σύνθετα προβλήματα βελτιστοποίησης
περισσότερα
12:53 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Σαλαμίνα: Οδηγός μηχανής παρέσυρε και εγκατέλειψε ηλικιωμένη – Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση 

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Αττικόν μια 83χρονη γυναίκα, που παρασύρθηκε α...
12:35 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Κρήτη: Ώρες αγωνίας για την 36χρονη που μεταφέρθηκε στο Θριάσιο με εκτεταμένα εγκαύματα – Στο ΠΑΓΝΗ ο 40χρονος

Ώρες αγωνίας εξακολουθούν να περνούν οι οικογένειες της 36χρονης Μαρίας και του 40χρονου Νίκου...
11:52 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Συνελήφθησαν 2 άτομα για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχές της Λευκάδας 

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συν...
11:34 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Επιχείρηση σε Ίλιον και Πετρούπολη για τροχονομικές παραβάσεις – Διανομείς οδηγούσαν χωρίς δίπλωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Από την Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής το βράδυ της Πέμπτης πραγματοποιήθηκε ειδική επιχ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο