Επιχείρηση σε Ίλιον και Πετρούπολη για τροχονομικές παραβάσεις – Διανομείς οδηγούσαν χωρίς δίπλωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Από την Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής το βράδυ της Πέμπτης πραγματοποιήθηκε ειδική επιχειρησιακή δράση στις περιοχές του Ιλίου και της Πετρούπολης.

Διανομείς καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντοπίστηκαν να οδηγούν χωρίς άδεια οδήγησης.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας με τη συνδρομή αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Ιλίου και της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Σκοπός της επιχείρησης ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση τροχονομικών παραβάσεων που έχουν καταγραφεί στις εν λόγω περιοχές. Στο πλαίσιο των ανωτέρω, πραγματοποιήθηκαν 161 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 59 παραβάσεις του ΚΟΚ, όπως ενδεικτικά, για στέρηση άδειας οδήγησης, μη χρήση προστατευτικής ζώνης και μη χρήση κράνους.

Ακόμα αφαιρέθηκαν 11 άδειες κυκλοφορίας, 19 άδειες ικανότητας οδήγησης, ενώ ακινητοποιήθηκαν 11 οχήματα. Σημειώνεται, ότι κατελήφθησαν διανομείς καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος να οδηγούν δίκυκλα στερούμενοι άδειας ικανότητας οδήγησης.

Παρόμοιες επιχειρησιακές δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από την ΕΛ.ΑΣ.:

