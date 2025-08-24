Λιβύη: Αναρτήθηκε η ρηματική διακοίνωση της Ελλάδας στον ΟΗΕ – Τι αναφέρει

Η ρηματική διακοίνωση της Ελλάδας, με την οποία η χώρα μας απαντάει και απορρίπτει τους ισχυρισμούς της Λιβύης σχετικά με τα οικόπεδα που έχουν προκηρυχθεί για εξερεύνηση υδρογονανθράκων νοτίως της Κρήτης, δημοσιοποίησε ο ΟΗΕ.

Η ρηματική διακοίνωση κατατέθηκε από την Αθήνα στις 5 Αυγούστου και ήρθε σε απάντηση της λιβυκής ρηματικής διακοίνωσης στα Ηνωμένα Έθνη, στην οποία γινόταν λόγος για παραβίαση της κυριαρχίας της Λιβύης και για παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ενώ αμφισβητείτο η ελληνική θέση για τη μέση γραμμή ανάμεσα στις δύο χώρες.

Προς υποστήριξη της επιχειρηματολογίας της, η ελληνική πλευρά παραπέμπει στους χάρτες των νόμιμων συμφωνιών με Κάιρο και Ρώμη, καθώς και στις αρχές της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Σημείο προς σημείο αποδομεί η Αθήνα την αντίδραση της Λιβύης για τα οικόπεδα που έχουν προκηρυχθεί για έρευνες νοτίως της Κρήτης στη ρηματική διακοίνωση που κατατέθηκε στον ΟΗΕ στις 5 Αυγούστου και δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του Οργανισμού.

Με βάση όλα αυτά, απορρίπτει στο σύνολό τους τους ισχυρισμούς που προβάλλει η πλευρά της Λιβύης, και επισημαίνει ότι «οι ισχυρισμοί της λιβυκής πλευράς, όπως αντανακλώνται στην προαναφερθείσα ρηματική διακοίνωση, σχετικά με τις ανωτέρω υπεράκτιες περιοχές είναι αβάσιμοι, στερούνται οποιασδήποτε νομικής βάσης και αγνοούν το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει ipso facto και ab initio κυριαρχικά δικαιώματα επί της υφαλοκρηπίδας και των πόρων της στις εν λόγω περιοχές».

Στην ελληνική απάντηση που δημοσιοποιήθηκε από τον ΟΗΕ, μεταξύ άλλων, επισημαίνεται: «Οσον αφορά την υποτιθέμενη “συνοριακή γραμμή που χωρίζει τη Λιβύη και τη γειτονική της χώρα, Ελλάδα”, που αναφέρεται στο παράρτημα Ι της ρηματικής διακοίνωσης της μόνιμης αντιπροσωπείας της Λιβύης και απεικονίζεται στους χάρτες 1 και 2 του εν λόγω παραρτήματος, η Ελλάδα θα ήθελε να υπογραμμίσει ότι αυτή η “συνοριακή γραμμή” είναι νομικά αβάσιμη και έχει χαραχθεί με πλήρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, όπως αυτό αντικατοπτρίζεται στη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Ως εκ τούτου, απορρίπτεται στο σύνολό της».

Επισημαίνεται, επίσης, σε σχέση με τα οικόπεδα που βγήκαν σε διαγωνισμό ότι «τα εξωτερικά όρια των υπεράκτιων περιοχών “Νότια Κρήτης 1” και “Νότια Κρήτης 2” έχουν καθοριστεί με βάση την ισοαποστατική γραμμή μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης και σύμφωνα με τη συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για την οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης μεταξύ των δύο χωρών, η οποία υπογράφηκε στο Κάιρο στις 6 Αυγούστου 2020».

