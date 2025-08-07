Τι απαντούν διπλωματικές πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης για τη Ρηματική Διακοίνωση της Αιγύπτου

Η Αντιπολίτευση κατηγορεί το υπουργείο Εξωτερικών ότι απέκρυψε την Ρηματική Διακοίνωση της Αιγύπτου κατά την σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής στις 21 Ιουλίου.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Διπλωματικές πηγές του υπουργείου Εξωτερικών διευκρίνισαν πριν από λίγο σχετικά με τη Ρηματική Διακοίνωση της Αιγύπτου προς την Ελληνική Πρεσβεία του Καΐρου, με ημερομηνία 8 Ιουλίου 2025.

Όπως αναφέρουν οι πηγές «η Ρηματική Διακοίνωση της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου της 8ης Ιουλίου 2025, η οποία αναφέρεται στον ελληνικό Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, κατατέθηκε στην Πρεσβεία της Ελλάδας στο Κάιρο στις 27 Ιουλίου 2025».

Είχε προηγηθεί η δήλωση του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, Νίκου Ανδρουλάκη, στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA, ότι δεν υπήρξε καμία αναφορά σε αυτό το σοβαρό ζήτημα κατά τη χθεσινή συνάντηση του κ. Γεραπετρίτη με τον Αιγύπτιο ομόλογό του.

«Γιατί ενώ η ρηματική διακοίνωση έχει κατατεθεί από τις 08/07, στις 21/07 στο Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής δεν μας ενημέρωσε ο κ. Γεραπετρίτης; Το δεύτερο ερώτημα που τίθεται είναι: γιατί το υποτιμούν λέγοντας ότι είναι “πάγια διπλωματική αλληλογραφία”;» διερωτήθηκε.

«Εδώ έχουμε σοβαρές εξελίξεις στα εθνικά θέματα και το υπουργείο Εξωτερικών ζει σε μια συνεχιζόμενη αρρυθμία και χωρίς να κάνει ουσιαστική ενημέρωση και σε μένα ως αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης αλλά και στα υπόλοιπα κόμματα. Θεωρώ λοιπόν το χθεσινό ότι είναι προκλητικό και είναι περαιτέρω πολιτικό, διότι η Νέα Δημοκρατία επιτέθηκε προσωπικά στον Γιάννη Μανιάτη που άσκησε κριτική στον τρόπο που λειτουργεί η εξωτερική μας πολιτική. Κατηγόρησαν τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ που ο νόμος του το 2011, -ο νόμος 4001-, έθεσε τα απώτατα όρια στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και βάσει αυτού του νόμου έκανε η κυβέρνηση τον Απρίλιο τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό. Μιλάμε για μια τοξική κυβέρνηση, η οποία συνεχώς υποπίπτει σε σοβαρά λάθη στην εξωτερική πολιτική και επιλέγει να αντιπολιτεύεται την αντιπολίτευση, αντί να δίνει καθαρές απαντήσεις» κατέληξε.

O αναπληρωτής Εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Γρηγόρης Θεοδωράκης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΟΡΕΝ έκανε λόγο για μια σειρά από διπλωματικές ήττες και υποχωρήσεις, το τελευταίο διάστημα: «Έχουμε τη ρηματική ανακοίνωση της Αιγύπτου, την τριμερή συνάντηση Τουρκίας – Λιβύης – Ιταλίας στην Κωνσταντινούπολη, το θέμα με την πόντιση του καλωδίου. Το θέμα με την Ιερά Μονή του Σινά, έχουμε διπλωματικές υποχωρήσεις που οφείλονται ακριβώς στην απουσία ολοκληρωμένης στρατηγικής από την κυβέρνηση. Τα εθνικά θέματα είναι σοβαρά και απαιτούν ενότητα, αλλά αυτό προϋποθέτει η κυβέρνηση να ενημερώσει υπεύθυνα τα πολιτικά κόμματα και τους αρμόδιους φορείς και να μην κάνει πολιτική πίσω από κλειστές πόρτες».

«Η ρηματική διακοίνωση της Αιγύπτου προστίθεται στις αξιώσεις της Τουρκίας και της Λιβύης και τονίζει ότι η πολιτική που υπηρετεί τα συμφέροντα της αστικής τάξης και τους ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς εμπλέκει τη χώρα και το λαό σε περιπέτειες.

Επιπλέον, οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν τις θέσεις του ΚΚΕ, το οποίο αντιτάχθηκε στη συμφωνία Ελλάδας – Αιγύπτου για τη μερική οριοθέτηση ΑΟΖ, που στηρίζεται σε μειωμένη επήρεια των ελληνικών νησιών, χωρίζει στη μέση τη Ρόδο και “διαγράφει” το Καστελόριζο, σε μια περιοχή που βρίσκεται στο στόχαστρο των τουρκικών διεκδικήσεων» αναφέρει το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του.

Ο Κυριάκος Βελόπουλος, σε γραπτή δήλωση τονίζει: «Η Ελληνική Λύση είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν συμμετέχει στο λεγόμενο «Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής», διότι δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Δυστυχώς, τα γεγονότα μας δικαίωσαν για άλλη μια φορά.

Ενώ η ρηματική διακοίνωση της Αιγύπτου με την οποία αμφισβητείται η ελληνική ΑΟΖ είχε παραδοθεί στην πρεσβεία της Ελλάδος στο Κάιρο από τις 5 Ιουλίου, στην συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής που συγκάλεσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στις 21 Ιουλίου (!!), προκειμένου να «ενημερώσει» τους εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών κομμάτων, δεν ειπώθηκε το παραμικρό για αυτή την σοβαρότατη και εξόχως οδυνηρή εξέλιξη! Αποδεικνύεται για άλλη μία φορά ότι η Ν.Δ. χρησιμοποιεί ακόμα και θεσμούς εθνικού ενδιαφέροντος για να εξαπατά το πανελλήνιο και το κοινοβούλιο».