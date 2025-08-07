Πτήση προς Κρήτη αναγκάστηκε να επιστρέψει στο Λονδίνο έπειτα από επεισόδιο με μεθυσμένους επιβάτες – Αρνούνταν να σταματήσουν το άτμισμα

Ένα επεισόδιο «απαράδεκτης» συμπεριφοράς σε πτήση προς την Κρήτη, οδήγησε σε επείγουσα επιστροφή του αεροσκάφους στην Βρετανία, έπειτα από την άρνηση δύο μεθυσμένων επιβατών να σταματήσουν το άτμισμα στις θέσεις τους.

Η πτήση της Jet2, που αναχώρησε από το αεροδρόμιο Στάνστεντ με προορισμό το Ηράκλειο, αναγκάστηκε να επιστρέψει έπειτα από μια ώρα πτήσης, όταν οι δύο επιβάτες, παρά τις προειδοποιήσεις, συνέχισαν να ατμίζουν, προκαλώντας αναστάτωση στα μέλη του πληρώματος και τους υπόλοιπους ταξιδιώτες.

Οι επιβάτες της πτήσης αναγκάστηκαν να περιμένουν για ώρες στο Στάνστεντ, ενώ η αεροπορική εταιρεία εξέδωσε ανακοίνωση επιβάλλοντας ισόβιο αποκλεισμό σε έναν από τους δύο επιβάτες λόγω της «απαράδεκτης» και «επιθετικής» συμπεριφοράς τους.

Οι δύο άνδρες, που σύμφωνα με τους επιβάτες ήταν «μεθυσμένοι», άρχισαν να πίνουν αλκοόλ μετά την καθυστερημένη αναχώρηση της πτήσης στις 5:55 π.μ. και αμέσως μετά την απογείωση, άρχισαν να ατμίζουν.

Moment boozy Jet2 passengers are hauled off 7am flight for vaping pic.twitter.com/k67irwh2pR — The Sun (@TheSun) August 7, 2025



«Οι δύο ήταν τόσο ενοχλητικοί. Άρχισαν να ατμίζουν και τα έβαλαν με το πλήρωμα όταν τους ζητήθηκε να σταματήσουν», δήλωσε επιβάτης.

Παρά την ανακοίνωση που προειδοποιούσε ότι η πτήση θα επέστρεφε εάν δεν σταματούσαν το άτμισμα, οι δύο άνδρες αγνόησαν την προειδοποίηση, με αποτέλεσμα οι πιλότοι να αναγκαστούν να δηλώσουν κατάσταση έκτακτης ανάγκης και να γυρίσουν πίσω στο Στάνστεντ.

«Η συμπεριφορά τους ήταν ντροπιαστική και επιθετική», ανέφερε εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας, επιβεβαιώνοντας ότι ο ένας από τους δύο επιβάτες έχει λάβει ισόβιο αποκλεισμό από τις πτήσεις της Jet2.

Η αστυνομία κλήθηκε στο αεροδρόμιο και συνέλαβε έναν από τους δύο άνδρες μετά την ανακάλυψη ποσότητας υπόπτων ναρκωτικών. Ο δεύτερος άνδρας συνελήφθη για έλεγχο, αλλά δεν κρατήθηκε.

«Μην μπείτε σε πτήση αν δεν μπορείτε να ελέγξετε το ποτό!», φώναξε ένας από τους επιβάτες, ενώ άλλοι εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για την ενέργεια των δύο ανδρών, οι οποίοι είχαν ξεκινήσει τις διακοπές τους με έναν εφιάλτη.