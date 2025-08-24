Σταύρος Σβήγκος – Γιολάντα Καλογεροπούλου: Οι φωτογραφίες από τις διακοπές τους στη Σαντορίνη

Στη Σαντορίνη ταξίδεψαν ο Σταύρος Σβήγκος και η Γιολάντα Καλογεροπούλου για τις διακοπές τους. Το ερωτευμένο ζευγάρι πέρασε ιδιαίτερες στιγμές κάτω από το ηλιοβασίλεμα ποζάροντας μαζί, σε μια από τις πιο όμορφες φάσεις της σχέσης τους.

Η Γιολάντα Καλογεροπούλου σε συνέντευξή της στο περιοδικό OK! είχε μιλήσει για την πρώτη της γνωριμία με τον Σταύρο Σβήγκο: «Είχα χωρίσει, βρεθήκαμε μια μεγάλη παρέα σε μαγαζί στο Ψυχικό και ύστερα από αυτό το ποτό ακολούθησαν κι άλλα».

Ο γνωστός ηθοποιός τον τελευταίο χρόνο μοιράζεται συχνά στα social media φωτογραφίες με την αγαπημένη του. Απαντώντας στο περιοδικό «Λοιπόν» για το ενδεχόμενο ενός δεύτερου γάμου: «Δεν είμαι αρνητικός. Δεν αποκλείω τίποτα, ούτε έναν δεύτερο γάμο, ούτε ένα δεύτερο παιδί. Δεν αποκλείω τίποτα στη ζωή μου. Ποτέ δεν λέω ποτέ», είχε απαντήσει ο Σταύρος Σβήγκος.