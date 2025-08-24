Σταύρος Σβήγκος – Γιολάντα Καλογεροπούλου: Οι φωτογραφίες από τις διακοπές τους στη Σαντορίνη

Enikos Newsroom

lifestyle

Σταύρος Σβήγκος – Γιολάντα Καλογεροπούλου
Φωτογραφία: Instagram/ yolanda.kalo

Στη Σαντορίνη ταξίδεψαν ο Σταύρος Σβήγκος και η Γιολάντα Καλογεροπούλου για τις διακοπές τους. Το ερωτευμένο ζευγάρι πέρασε ιδιαίτερες στιγμές κάτω από το ηλιοβασίλεμα ποζάροντας μαζί, σε μια από τις πιο όμορφες φάσεις της σχέσης τους.

Η Γιολάντα Καλογεροπούλου σε συνέντευξή της στο περιοδικό OK! είχε μιλήσει για την πρώτη της γνωριμία με τον Σταύρο Σβήγκο: «Είχα χωρίσει, βρεθήκαμε μια μεγάλη παρέα σε μαγαζί στο Ψυχικό και ύστερα από αυτό το ποτό ακολούθησαν κι άλλα».

Ο γνωστός ηθοποιός τον τελευταίο χρόνο μοιράζεται συχνά στα social media φωτογραφίες με την αγαπημένη του. Απαντώντας στο περιοδικό «Λοιπόν» για το ενδεχόμενο ενός δεύτερου γάμου: «Δεν είμαι αρνητικός. Δεν αποκλείω τίποτα, ούτε έναν δεύτερο γάμο, ούτε ένα δεύτερο παιδί. Δεν αποκλείω τίποτα στη ζωή μου. Ποτέ δεν λέω ποτέ», είχε απαντήσει ο Σταύρος Σβήγκος.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Λίπος στο συκώτι: Για ποιες ασθένειες μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο – Τι πρέπει να ξέρετε

Βρουξισμός: Πότε μπορεί να είναι το τρίξιμο των δοντιών σύμπτωμα υπνικής άπνοιας

EU ETS: «Λογαριασμός» 2,9 δισ. δολαρίων για τη ναυτιλία τον Οκτώβριο του 2025

ΔΥΠΑ: Από 25 Αυγούστου έως 12 Σεπτεμβρίου οι εγγραφές επιτυχόντων από το παράλληλο μηχανογραφικό στις 30 ΣΑΕΚ

Τι σημαίνει η φράση «κατά κόρον»

Υπολογιστική αρχιτεκτονική εμπνευσμένη από τη φυσική λύνει σύνθετα προβλήματα βελτιστοποίησης
περισσότερα
12:08 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Άρης Κουρκουμέλης: Ονειρεμένος γάμος στην Κεφαλονιά πριν από την υπουργοποίησή του στις ΗΠΑ – Διπλή χαρά για τις οικογένειες

Ο γάμος του νέου υφυπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Άρη (Αριστείδη) Κουρκουμέλη, με τη Μ...
11:16 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Βασίλης Καρράς: Η πραγματική ιστορία για το πώς γράφτηκε το τραγούδι «Απ’ τον Βορρά μέχρι τον Νότο»

Ο στιχουργός, Γιάννης Μαλλιάς, σε βίντεο που ανέβασε χθες (23/8) στον προσωπικό του λογαριασμό...
06:17 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Δούκισσα Νομικού: Το ταξίδι στη Νέα Υόρκη για δεύτερη φορά μέσα στο καλοκαίρι – ΦΩΤΟ

Η Δούκισσα Νομικού φαίνεται πως έχει μεγάλη αδυναμία στη Νέα Υόρκη, καθώς μέσα σε διάστημα μόλ...
03:30 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Τράβηξε ξανά τα βλέμματα με το μικροσκοπικό της μπικίνι

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου τράβηξε ξανά τα βλέμματα με την τελευταία της ανάρτηση στο Instagram,...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο