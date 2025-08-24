Θεσσαλονίκη: 38χρονος άρπαξε από εργοτάξιο μέχρι και τα… υποστυλώματα – Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω με σκυρόδεμα βάρους 20 κιλών στο τρίκυκλό του 

Enikos Newsroom

κοινωνία

οικοδόμος

Αστυνομικοί ομάδας ΔΙ.ΑΣ., στο πλαίσιο περιπολίας τους για την αστυνόμευση της περιοχής του Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη εντόπισαν και συνέλαβαν επ’ αυτοφώρω 38χρονο αλλοδαπό, ο οποίος αφαίρεσε από εργοτάξιο νεοαναγειρόμενης οικοδομής, 5 μεταλλικά υποστυλώματα, σιδερόβεργες, σκυρόδεμα βάρους 20 κιλών και μία εργαλειοθήκη με διάφορα εργαλεία, τα οποία τοποθέτησε σε τρίκυκλο προκειμένου να τα μεταφέρει.

Τα αφαιρεθέντα αντικείμενα αποδόθηκαν στον μηχανικό-υπεύθυνο του έργου, ενώ ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχημάτισαν σε βάρος του αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Βρουξισμός: Πότε μπορεί να είναι το τρίξιμο των δοντιών σύμπτωμα υπνικής άπνοιας

«Η 88χρονη γιαγιά μου ζει την πιο γεμάτη ζωή απ’ όλους. Το “μυστικό της μακροζωίας” της είναι απίστευτα απλό»

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές από τις 25 έως τις 29 Αυγούστου

Καταβολή αναδρομικών ποσών σε 47.055 συνταξιούχους – Πότε θα γίνουν οι πληρωμές

Η Google προειδοποιεί τους περισσότερους χρήστες του Gmail – «Αλλάξτε άμεσα τον κωδικό σας»

Hobo: Αποκαλύφθηκε μυστικός κώδικας 100 χρόνων μέσα από φωτογραφία που έγινε viral
περισσότερα
11:25 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Ιστιοφόρο σκάφος με σημαία Νέας Ζηλανδίας προσάραξε στη Σκιάθο  

Προσάραξη ιστιοφόρου σκάφους, με σημαία Νέας Ζηλανδίας, σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή Καναπί...
10:40 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Επιδημία γαστρεντερίτιδας στην Κέα – «Δεν είναι κάτι ιδιαίτερα ανησυχητικό» λέει ο Μαγιορκίνης

Ιός ο οποίος «δεν σκοτώνεται με απλά αντισηπτικά πανάκια που βάζουμε στα χέρια μας», είναι ο σ...
10:17 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Δωδεκάνησα: 68 μετανάστες σε μία ημέρα – Οι 38 εντοπίστηκαν σε τουριστική παραλία στη Ρόδο 

Εκμεταλλευόμενοι τον καλό καιρό, οι διακινητές από τα απέναντι Τουρκικά παράλια, συνεχίζουν τη...
09:51 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Πειραιάς: Απέπλευσε το επιβατηγό-οχηματαγωγό μετά την άρση της απαγόρευσης απόπλου – Αποκαταστάθηκε η βλάβη

Άρση της απαγόρευσης απόπλου επιβλήθηκε στο επιβατηγό-οχηματαγωγό «Blue Star Mykonos», μετά τη...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο