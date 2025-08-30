Κύπρος – Ελλάδα 69- 96: Άνετη νίκη για την Εθνική με το μυαλό στην Γεωργία

Η Εθνική Ανδρών έκανε το καθήκον της, έγραψε το «2 στα 2» στον 3ο όμιλο του Ευρωμπάσκετ και πλέον επικεντρώνεται στην αυριανή (31/8, 15:00) -κομβική για την πρώτη θέση- «μάχη» με τη Γεωργία.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα δεν… ίδρωσε απέναντι στην Κύπρο (96-69), στον ιστορικό επίσημο μεταξύ τους αγώνα σε διεθνή διοργάνωση μπάσκετ, στο κατάμεστο κλειστό γήπεδο «Σπύρος Κυπριανού» της Λεμεσού. Η σημερινή ήταν η δεύτερη ήττα των «οικοδεσποτών» σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

Με δεδομένη την απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο (για λόγους ξεκούρασης), ο Βασίλης Σπανούλης μοίρασε τον χρόνο συμμετοχής στους 12 παίκτες που είχε στη διάθεση του, με τη «γαλανόλευκη» να ανεβάζει στροφές στο δεύτερο ημίχρονο και να μπαίνει πρόωρα σε τροχιά νίκης, μετά από ένα… χλιαρό πρώτο μέρος.

Με «δίδυμο-φωτιά» στην περιφέρεια τους Τάιλερ Ντόρσεϊ (18π., 4/6τρ.) και Γιαννούλη Λαρεντζάκη (14π., 3/3τρ.), τον Ντίνο Μήτογλου κυρίαρχο της ρακέτας (18π.) και τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ να αξιοποιεί και με το παραπάνω (12π.) τον χρόνο (27΄) που τον εμπιστεύθηκε στο παρκέ ο ομοσπονδιακός τεχνικός, η Εθνική έκανε μία δυνατή… προπόνηση, ενόψει της αυριανής κρίσιμης αναμέτρησης. Στα αξιοσημείωτα; Οι 26 ασίστ της «γαλανόλευκης» με μόλις 6 λάθη.

Από την Κύπρο, ξεχώρισε ο 23χρονος πόιντ γκαρντ Φίλιππος Τίγκας (12π.), ο Ντάραλ Ουίλις (15π., 8ρ.) και ο Κωνσταντίνος Σιμιτζής (16π.).

Τα δεκάλεπτα: 13-22, 31-43, 47-69, 69-96

