Κέρκυρα: Αλλαγή του σκηνικού με καταρρακτώδη βροχή – Πλημμύρισαν δρόμοι, προβλήματα σε πτήσεις και ηλεκτροδότηση – ΒΙΝΤΕΟ

Έντονη κακοκαιρία πλήττει τις τελευταίες ώρες την Κέρκυρα, επιβεβαιώνοντας πλήρως τις προγνώσεις της ΕΜΥ για κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται από πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα kerkyrasimera.gr, λόγω της καταιγίδας πολλοί δρόμοι στο κέντρο του νησιού και την περιοχή της Σπηλιάς έχουν πλημμυρίσει, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία οχημάτων αλλά και πεζών. Οι καταστηματάρχες και οι κάτοικοι προσπαθούν να προστατεύσουν τις περιουσίες τους.

Λόγω των ανέμων σημειώθηκε πτώση δέντρου στην περιοχή του Μον Ρεπό, ενώ καταγράφηκε κατολίσθηση βράχου στα Καρουμπάτικα.

Παράλληλα, σημειώνονται διακοπές ρεύματος σε διάφορες περιοχές του νησιού, με το πρόβλημα να είναι εντονότερο στο κέντρο της πόλης. Η ίδια κατάσταση και στον βορρά με τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ να προσπαθούν να επιδιορθώσουν τις βλάβες.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο αεροδρόμιο δεν πραγματοποιείται καμία απογείωση ή προσγείωση αεροσκάφους λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης, της κεραυνικής δραστηριότητας καθώς και της χαμηλής νέφωσης.

 

Μάλιστα, υδροστρόβιλος έκανε την εμφάνισή του σε παραλία του νησιού.

Δείτε το βίντεο:

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλάζι – Οι 3 περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο

Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου (30/8).

Όπως αναφέρει, στις περιοχές της Κέρκυρας, των Παξών και της Ηπείρου προβλέπονται από σήμερα Σάββατο (30-08-25) το απόγευμα έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (31-08-2025) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες οι οποίες θα συνοδεύονται από πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις.

Μπορείτε να έχετε μια γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr). Μπορείτε να ενημερωθείτε και μέσω των επίσημων προειδοποιήσεων του Meteoalarm σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Η αναλυτική πρόγνωση έως την Τετάρτη

Πρόγνωση για την Κυριακή 31-08-2025

Στη δυτική και τη βόρεια χώρα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βαθμιαία βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός, από τις πρωινές ώρες στα δυτικά, από νωρίς το απόγευμα στη Μακεδονία και από το βράδυ στη Θράκη.
Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στη Θεσσαλία το πρωί.
Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5, τοπικά στο νότιο Αιγαίο 6 και από το μεσημέρι στα δυτικά βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα δυτικά και βόρεια. Θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά και τα νησιά του Ιονίου τους 30 με 32 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για τη Δευτέρα 01-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στη Μακεδονία και τη Θράκη τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.
Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για την Τρίτη 02-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός.
Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Πρόγνωση για την Τετάρτη 03-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις από το απόγευμα στα βόρεια.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

 

