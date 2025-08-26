Διαδηλώσεις στο Ισραήλ: Έκλεισαν κεντρικές λεωφόρους στο Τελ Αβίβ – Προσευχή για τους ομήρους στο Τείχος των Δακρύων

Enikos Newsroom

διεθνή

Διαδηλώσεις Ισραήλ απελευθέρωση ομήρων
Πηγή: Pro-Democracy Protest Movement

Μία ημέρα πανεθνικών κινητοποιήσεων ξεκίνησε στο Ισραήλ με διαδηλωτές να μπλοκάρουν κεντρικές λεωφόρους στο Τελ Αβίβ.

Οι διαδηλωτές, που ζητούν την επιστροφή των Ισραηλινών ομήρων και το τέλος του πολέμου στην Γάζα, έκλεισαν την λεωφόρο Αγιαλόν στο κεντρικό Τελ Αβίβ.

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν στις 06:29 την ώρα που και η Χαμάς εξαπέλυσε την επίθεση της στα ισραηλινά εδάφη στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Αρχικά οι διαδηλωτές ύψωσαν ισραηλινές σημαίες έξω από την αμερικανική πρεσβεία στο Τελ Αβίβ. Στην συνέχεια, στις 07:00 ξεκίνησαν οι συγκεντρώσεις σε κομβικά σημεία σε όλο το Ισραήλ.

Διαδηλώσεις Ισραήλ απελευθέρωση ομήρω
Πηγή: Pro-Democracy Protest Movement

Σε όλη την διάρκεια της ημέρας προγραμματίζονται διαδηλώσεις σε ολόκληρη την ισραηλινή πρωτεύουσα. Από τις 14:00 και μετά θα ξεκινήσουν πορείες σε ολόκληρη την χώρα.

Διαδηλώσεις Ισραήλ απελευθέρωση ομήρω
Πηγή: Pro-Democracy Protest Movement

Προς το βράδυ προγραμματίζεται μία μεγάλη πορεία από τον σιδηροδρομικό σταθμό Σαβιδόρ προς την λεγόμενη Πλατεία των Ομήρων στο Τελ Αβίβ, όπου θα πραγματοποιηθεί η κεντρική συγκέντρωση.

Να σημειωθεί ότι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων υπάρχει συμφωνία κατάπαυσης πυρός και απελευθέρωσης ομήρων την οποία έχει αποδεχθεί η Χαμάς. Ωστόσο το Ισραήλ ακόμη δεν έχει απαντήσει επίσημα στην πρόταση.

Διαδηλώσεις Ισραήλ απελευθέρωση ομήρω
Πηγή: Pro-Democracy Protest Movement

Προσευχή για τους ομήρους στο Τείχος των Δακρύων

Χθες πραγματοποιήθηκε προσευχή για τους ομήρους στο Δυτικό Τείχνος ή Τείχος των Δακρύων στην παλαιά πόλη της Ιερουσαλήμ. Το παρών έδωσαν οι πρώην όμηροι, Κιθ Σίγκελ και Γιελένα Τρουφάνοφ, που προσευχήθηκαν μαζί με χιλιάδες Ισραηλινούς πιστούς.

Οι δύο πρώην όμηροι είπαν στους δημοσιογράφους ότι κατά την διάρκεια της αιχμαλωσίας τους στην Γάζα ήρθαν πιο κοντά στον Θεό.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μπορείτε να τρώτε αβοκάντο κάθε μέρα; Ποιοι δεν πρέπει να τρώνε καθόλου, σύμφωνα με ειδικούς

43χρονη που λάτρευε τον ήλιο διαγνώστηκε με μελάνωμα – Δείτε το «αθώο» σημάδι στο πρόσωπο της (ΦΩΤΟ)

Εργασιακό νομοσχέδιο: Τι προβλέπεται για το ωράριο εργασίας, τις προσλήψεις, επιδόματα – Αναλυτικά όλα τα στοιχεία και τα π...

ΕΛΣΤΑΤ: Πόσο αυξήθηκε ο δείκτης τιμών υλικών κατασκευής τον Ιούλιο

Nvidia: Παρουσίασε διακριτικά το ταχύτερο mini PC της με ακραία απόδοση – Μοιάζει με μία RTX 5090

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
08:23 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Τραμπ: «Στέλνεις τον στρατό και σε κατηγορούν ότι επιτίθεσαι στη Δημοκρατία – Σε πολλούς Αμερικανούς θα άρεσε να έχουν ένα δικτάτορα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες δημοσιογράφους πως σε «πολλούς» Αμερικανούς «θα άρεσε να έχο...
07:43 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Νετανιάχου: «Το Ισραήλ λυπάται βαθιά για το τραγικό ατύχημα στο νοσοκομείο Νάσερ» – Έντονες αντιδράσεις

Ισραηλινοί βομβαρδισμοί σε νοσοκομείο στη νότια Λωρίδα της Γάζας στοίχισαν τη ζωή χθες Δευτέρα...
06:45 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Βολιβία: Ο δεξιός υποψήφιος για την προεδρία Κιρόγα υπόσχεται να ακυρώσει συμφωνίες για το λίθιο με την Κίνα και τη Ρωσία

Ο υποψήφιος της δεξιάς για την προεδρία της Βολιβίας Χόρχε Κιρόγα διαβεβαίωσε τη Δευτέρα (25/8...
04:30 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Καναδάς: Η κυβέρνηση εκφράζει αποτροπιασμό για το αεροπορικό πλήγμα του Ισραήλ εναντίον νοσοκομείου στη Γάζα

Η καναδική διπλωματία καταδίκασε το ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα που εξαπολύθηκε τη Δευτέρα (25...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο