Διαδηλώσεις στο Ισραήλ: Έκλεισαν κεντρικές λεωφόρους στο Τελ Αβίβ – Προσευχή για τους ομήρους στο Τείχος των Δακρύων

Μία ημέρα πανεθνικών κινητοποιήσεων ξεκίνησε στο Ισραήλ με διαδηλωτές να μπλοκάρουν κεντρικές λεωφόρους στο Τελ Αβίβ.

Οι διαδηλωτές, που ζητούν την επιστροφή των Ισραηλινών ομήρων και το τέλος του πολέμου στην Γάζα, έκλεισαν την λεωφόρο Αγιαλόν στο κεντρικό Τελ Αβίβ.

יום המחאה: מפגינים חוסמים את כביש החוף סמוך ליקום | עדכונים שוטפים >>> https://t.co/HYxwPgdwKP (אורלי אלקלעי) pic.twitter.com/5WlOxU6r5w — כאן חדשות (@kann_news) August 26, 2025

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν στις 06:29 την ώρα που και η Χαμάς εξαπέλυσε την επίθεση της στα ισραηλινά εδάφη στις 7 Οκτωβρίου 2023.

יום העצירה החל: משפחות חטופים חוסמות את איילון דרום סמוך למחלף השלום, בדרישה להביא להסכם כולל@YCiechanover (צילום: אדר איל) pic.twitter.com/9oRRNn4JXs — כאן חדשות (@kann_news) August 26, 2025

Αρχικά οι διαδηλωτές ύψωσαν ισραηλινές σημαίες έξω από την αμερικανική πρεσβεία στο Τελ Αβίβ. Στην συνέχεια, στις 07:00 ξεκίνησαν οι συγκεντρώσεις σε κομβικά σημεία σε όλο το Ισραήλ.

Σε όλη την διάρκεια της ημέρας προγραμματίζονται διαδηλώσεις σε ολόκληρη την ισραηλινή πρωτεύουσα. Από τις 14:00 και μετά θα ξεκινήσουν πορείες σε ολόκληρη την χώρα.

Προς το βράδυ προγραμματίζεται μία μεγάλη πορεία από τον σιδηροδρομικό σταθμό Σαβιδόρ προς την λεγόμενη Πλατεία των Ομήρων στο Τελ Αβίβ, όπου θα πραγματοποιηθεί η κεντρική συγκέντρωση.

Να σημειωθεί ότι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων υπάρχει συμφωνία κατάπαυσης πυρός και απελευθέρωσης ομήρων την οποία έχει αποδεχθεί η Χαμάς. Ωστόσο το Ισραήλ ακόμη δεν έχει απαντήσει επίσημα στην πρόταση.

Προσευχή για τους ομήρους στο Τείχος των Δακρύων

Χθες πραγματοποιήθηκε προσευχή για τους ομήρους στο Δυτικό Τείχνος ή Τείχος των Δακρύων στην παλαιά πόλη της Ιερουσαλήμ. Το παρών έδωσαν οι πρώην όμηροι, Κιθ Σίγκελ και Γιελένα Τρουφάνοφ, που προσευχήθηκαν μαζί με χιλιάδες Ισραηλινούς πιστούς.

Οι δύο πρώην όμηροι είπαν στους δημοσιογράφους ότι κατά την διάρκεια της αιχμαλωσίας τους στην Γάζα ήρθαν πιο κοντά στον Θεό.