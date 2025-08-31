Οι αθλητικές μεταδόσεις 31/8/2025

Enikos Newsroom

Media

Αθλητικές μεταδόσεις

Τα ματς της Super League και το παιχνίδι Γεωργία – Ελλάδα για το Ευρωμπάσκετ ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (31/8/2025):

13:00 ΕΡΤ2 Κίνα – Γαλλία Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών

14:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ρέιντζερς – Σέλτικ Scottish Premiership

14:30 Novasports 3HD Καϊζερσλάουτερν – Ντάρμσταντ Bundesliga 2

15:00 ΕΡΤ News, Novasports Start Γεωργία – Ελλάδα Ευρωμπάσκετ

15:00 Novasports 4HD Σλοβενία – Βέλγιο Ευρωμπάσκετ

15:30 Novasports 6HD Σπάρτα Ρότερνταμ – Φέγενορντ Eredivisie

16:00 Novasports Premier League Μπράιτον – Μάντσεστερ Σίτι Premier League

16:00 Novasports Prime Νότιγχαμ Φόρεστ – Γουέστ Χαμ Premier League

16:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Παραγουάη, SS17

16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Νταντί – Νταντί Γιουνάιτεντ Scottish Premiership

16:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 GP Ολλανδίας, Αγώνας

16:30 Novasports 2HD Βόλφσμπουργκ – Μάιντς Bundesliga

16:30 ΕΡΤ2 Βραζιλία – Δομινικανή Δημοκρατία Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών

17:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Παραγουάη, SS18

18:00 Novasports 5HD Θέλτα – Βιγιαρεάλ La Liga

18:00 Novasports 4HD Ισραήλ – Γαλλία Ευρωμπάσκετ

18:15 Novasports Start Ισπανία – Κύπρος Ευρωμπάσκετ

18:30 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Άρσεναλ Premier League

18:30 Novasports 3HD Ντόρτμουντ – Ουνιόν Βερολίνου Bundesliga

19:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Παραγουάη, SS19

19:30 COSMOTE SPORT 7 HD Τορίνο – Φιορεντίνα Serie A

19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Τζένοα – Γιουβέντους Serie A

20:00 Novasports 1HD Μπέτις – Μπιλμπάο La Liga

20:00 COSMOTE SPORT 9 HD ΑΠΟΕΛ – Πάφος Cyprus League

20:00 COSMOTE SPORT 8 HD Αλβέρκα – Μπενφίκα Liga Portugal

20:00 COSMOTE SPORT 2 HD ΑΕΚ – Αστέρας Aktor Super League

20:30 Novasports 5HD Εσπανιόλ – Οσασούνα La Liga

20:30 Novasports 2HD Κολωνία – Φράιμπουργκ Bundesliga

20:30 Action 24 Αλντοσίβι – Μπόκα Τζούνιορς Liga Profesional Clausura

20:30 Novasports 3HD Κολωνία – Φράιμπουργκ Bundesliga

21:00 Novasports Premier League Άστον Βίλα – Κρίσταλ Πάλας Premier League

21:00 Novasports Prime ΠΑΟΚ – Ατρόμητος Super League

21:30 ΕΡΤ1, Novasports Start Βοσνία-Ερζεγοβίνη – Ιταλία Ευρωμπάσκετ

21:30 Novasports 4HD Πολωνία – Ισλανδία Ευρωμπάσκετ

21:45 COSMOTE SPORT 4 HD Λάτσιο – Ελλάς Βερόνα Serie A

21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ίντερ – Ουντινέζε Serie A

22:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός Super League

22:30 Novasports 1HD Ράγιο Βαγιεκάνο – Μπαρτσελόνα La Liga

22:30 COSMOTE SPORT 7 HD Ρίο Άβε – Μπράγκα Liga Portugal

