Οι αθλητικές μεταδόσεις 31/8/2025

Τα ματς της Super League και το παιχνίδι Γεωργία – Ελλάδα για το Ευρωμπάσκετ ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (31/8/2025):
13:00 ΕΡΤ2 Κίνα – Γαλλία Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών
14:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ρέιντζερς – Σέλτικ Scottish Premiership
14:30 Novasports 3HD Καϊζερσλάουτερν – Ντάρμσταντ Bundesliga 2
15:00 ΕΡΤ News, Novasports Start Γεωργία – Ελλάδα Ευρωμπάσκετ
15:00 Novasports 4HD Σλοβενία – Βέλγιο Ευρωμπάσκετ
15:30 Novasports 6HD Σπάρτα Ρότερνταμ – Φέγενορντ Eredivisie
16:00 Novasports Premier League Μπράιτον – Μάντσεστερ Σίτι Premier League
16:00 Novasports Prime Νότιγχαμ Φόρεστ – Γουέστ Χαμ Premier League
16:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Παραγουάη, SS17
16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Νταντί – Νταντί Γιουνάιτεντ Scottish Premiership
16:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 GP Ολλανδίας, Αγώνας
16:30 Novasports 2HD Βόλφσμπουργκ – Μάιντς Bundesliga
16:30 ΕΡΤ2 Βραζιλία – Δομινικανή Δημοκρατία Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών
17:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Παραγουάη, SS18
18:00 Novasports 5HD Θέλτα – Βιγιαρεάλ La Liga
18:00 Novasports 4HD Ισραήλ – Γαλλία Ευρωμπάσκετ
18:15 Novasports Start Ισπανία – Κύπρος Ευρωμπάσκετ
18:30 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Άρσεναλ Premier League
18:30 Novasports 3HD Ντόρτμουντ – Ουνιόν Βερολίνου Bundesliga
19:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Παραγουάη, SS19
19:30 COSMOTE SPORT 7 HD Τορίνο – Φιορεντίνα Serie A
19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Τζένοα – Γιουβέντους Serie A
20:00 Novasports 1HD Μπέτις – Μπιλμπάο La Liga
20:00 COSMOTE SPORT 9 HD ΑΠΟΕΛ – Πάφος Cyprus League
20:00 COSMOTE SPORT 8 HD Αλβέρκα – Μπενφίκα Liga Portugal
20:00 COSMOTE SPORT 2 HD ΑΕΚ – Αστέρας Aktor Super League
20:30 Novasports 5HD Εσπανιόλ – Οσασούνα La Liga
20:30 Novasports 2HD Κολωνία – Φράιμπουργκ Bundesliga
20:30 Action 24 Αλντοσίβι – Μπόκα Τζούνιορς Liga Profesional Clausura
20:30 Novasports 3HD Κολωνία – Φράιμπουργκ Bundesliga
21:00 Novasports Premier League Άστον Βίλα – Κρίσταλ Πάλας Premier League
21:00 Novasports Prime ΠΑΟΚ – Ατρόμητος Super League
21:30 ΕΡΤ1, Novasports Start Βοσνία-Ερζεγοβίνη – Ιταλία Ευρωμπάσκετ
21:30 Novasports 4HD Πολωνία – Ισλανδία Ευρωμπάσκετ
21:45 COSMOTE SPORT 4 HD Λάτσιο – Ελλάς Βερόνα Serie A
21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ίντερ – Ουντινέζε Serie A
22:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός Super League
22:30 Novasports 1HD Ράγιο Βαγιεκάνο – Μπαρτσελόνα La Liga
22:30 COSMOTE SPORT 7 HD Ρίο Άβε – Μπράγκα Liga Portugal