Χίος: Κρατούμενος είναι ο 32χρονος που έπεσε στη θάλασσα από πλοίο – Αναζητείται από τις Αρχές

Κρατούμενος υπό μεταγωγή είναι ο 32χρονος αλλοδαπός άνδρας που έπεσε στη θάλασσα, από επιβατηγό – οχηματαγωγό πλοίο που εκτελούσε το δρομολόγιο Χίος – Μυτιλήνη, τα ξημερώματα της Κυριακής (31/08).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης μεταγωγής κρατουμένων με πλοίο, ένας εκ των μεταγόμενων κρατουμένων, βγήκε στο κατάστρωμα και έπεσε στη θάλασσα, ενώ το πλοίο έπλεε μεταξύ Χίου και Μυτιλήνης.

Οι αστυνομικοί – συνοδοί ενημέρωσαν τον πλοίαρχο, ο οποίος ακινητοποίησε το πλοίο και ξεκίνησαν οι διαδικασίες έρευνας και διάσωσης. Παράλληλα, ειδοποιήθηκε το Λιμενικό Σώμα, το οποίο κινητοποίησε σκάφη για τον εντοπισμό και τη διάσωση του κρατουμένου.

Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος κρατούμενος είχε συλληφθεί την 7η Ιουλίου 2025 από τις Λιμενικές Αρχές Λέσβου για υπόθεση διακίνησης μεταναστών στο νησί και είχε διαταχθεί η προσωρινή του κράτηση στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού.

Η μεταγωγή του στην Μυτιλήνη πραγματοποιούνταν προκειμένου να παραστεί ενώπιον δικαστικής Αρχής.