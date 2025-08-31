Χίος: Κρατούμενος είναι ο 32χρονος που έπεσε στη θάλασσα από πλοίο – Αναζητείται από τις Αρχές

Enikos Newsroom

κοινωνία

Λιμενικό

Κρατούμενος υπό μεταγωγή είναι ο 32χρονος αλλοδαπός άνδρας που έπεσε στη θάλασσα, από επιβατηγό – οχηματαγωγό πλοίο που εκτελούσε το δρομολόγιο Χίος – Μυτιλήνη, τα ξημερώματα της Κυριακής (31/08).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης μεταγωγής κρατουμένων με πλοίο, ένας εκ των μεταγόμενων κρατουμένων, βγήκε στο κατάστρωμα και έπεσε στη θάλασσα, ενώ το πλοίο έπλεε μεταξύ Χίου και Μυτιλήνης.

Οι αστυνομικοί – συνοδοί ενημέρωσαν τον πλοίαρχο, ο οποίος ακινητοποίησε το πλοίο και ξεκίνησαν οι διαδικασίες έρευνας και διάσωσης. Παράλληλα, ειδοποιήθηκε το Λιμενικό Σώμα, το οποίο κινητοποίησε σκάφη για τον εντοπισμό και τη διάσωση του κρατουμένου.

Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος κρατούμενος είχε συλληφθεί την 7η Ιουλίου 2025 από τις Λιμενικές Αρχές Λέσβου για υπόθεση διακίνησης μεταναστών στο νησί και είχε διαταχθεί η προσωρινή του κράτηση στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού.

Η μεταγωγή του στην Μυτιλήνη πραγματοποιούνταν προκειμένου να παραστεί ενώπιον δικαστικής Αρχής.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ογκολόγος προειδοποιεί: Πότε αυτό το σημάδι στο στόμα μπορεί να είναι ένδειξη καρκίνου

«Τρομακτική» πάθηση κάνει γυναίκα να βλέπει τους ανθρώπους σαν δράκους – Τι συνέβη στην 52χρονη

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Μείωση του τζίρου κατά τις θερινές εκπτώσεις για 8 στις 10 επιχειρήσεις – Το 84% ζητεί νέο θεσμι...

ΕΣΠΑ: 3 προγράμματα για ανέργους και μικρές επιχειρήσεις

Google: Νέα αναβάθμιση στο Gmail – Γιατί χρειάζεστε νέο κωδικό πρόσβασης

Το πιο περίεργο Ρεκόρ Γκίνες: Άνδρας δέχτηκε 96 χτυπήματα με βρεγμένα σφουγγάρια στο πρόσωπο σε ένα λεπτό – ΒΙΝΤΕΟ
περισσότερα
11:36 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Προσωπικός Αριθμός: Η νέα καταληκτική ημερομηνία για την έκδοσή του- Αναλυτικά η διαδικασία

Παράταση έχει δοθεί για την έκδοση Προσωπικού Αριθμού (ΠΑ) με δυνατότητα επιλογής των δύο πρώτ...
11:27 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Τραγωδία στην Ξάνθη: Νεκρός 49χρονος μοτοσικλετιστής έπειτα από σύγκρουση με αγροτικό μηχάνημα

Οδηγός μοτοσικλέτας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στον οικισμό Σουνίου Ξάνθης, που σημ...
10:45 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Από την παραλία… ξανά στα θρανία: Οδηγός επιβίωσης για γονείς και παιδιά λίγο πριν ανοίξουν τα σχολεία

Μετά τις καλοκαιρινές διακοπές και την ανεμελιά του Αυγούστου, ο Σεπτέμβριος σηματοδοτεί την ε...
08:40 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Τραγωδία στην Κοζάνη: Νεκρός 28χρονος σε τροχαίο 

Ακόμη μία τραγωδία στην άσφαλτο, αυτή τη φορά στο 2ο χλμ Κοζάνης-Λάρισας, στην Εθνική Οδό, νωρ...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix