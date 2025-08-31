Χίος: Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης 32χρονου επιβάτη που έπεσε στη θάλασσα

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ενός 32χρονου αλλοδαπού, ο οποίος χθες (30/08), έπεσε στη θάλασσα από επιβατηγό – οχηματαγωγό πλοίο που εκτελούσε το δρομολόγιο Χίος – Μυτιλήνη.

Το περιστατικό σημειώθηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Κινητοποιήθηκαν δυνάμεις του Λιμενικού, ενώ στην επιχείρηση αναζήτησης συμμετέχουν τρία πλωτά σκάφη, ένα πολεμικό πλοίο, παραπλέοντα εμπορικά πλοία καθώς και ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Παράλληλα, επιβάτες του πλοίου «Ariadne» ενημερώθηκαν πως το δρομολόγιό τους θα πραγματοποιηθεί με τουλάχιστον 1 ώρα καθυστέρηση, λόγω του περιστατικού.