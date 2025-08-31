Καιρός: Περισσότεροι από 20.000 κεραυνοί έπεσαν σε Κέρκυρα, Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία – Πού θα χτυπήσει σήμερα η κακοκαιρία

Ισχυρές καταιγίδες, άνεμοι και χαλαζοπτώσεις έπληξαν τη Δυτική Ελλάδα που βρέθηκε στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, με τα έντονα φαινόμενα να αφήνουν πίσω πλημμυρισμένους δρόμους, προβλήματα στις πτήσεις και ζημιές σε διάφορες περιοχές όπως η Κέρκυρα, τα Ιωάννινα, η Κοζάνη και τα Γρεβενά. Από σήμερα (31/08) το απόγευμα αναμένεται να υποχωρήσουν τα έντονα καιρικά φαινόμενα, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ.

Στην Κέρκυρα οι δρόμοι πλημμύρισαν, ενώ προκλήθηκαν προβλήματα στις πτήσεις και στην ηλεκτροδότηση. Στα Ιωάννινα οι ισχυροί άνεμοι είχαν ως αποτέλεσμα να καταρρεύσει το στέγαστρο που είχε στηθεί στην πλατεία Μαβίλη λίγο πριν από την προγραμματισμένη συναυλία με την Άννα Βίσση, τον Αντώνη Ρέμο και τις Μέλισσες.

Στα Γρεβενά και την Κοζάνη έπεσαν δέντρα και σημειώθηκαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Συγκεκριμένα, χωρίς ρεύμα, λόγω πτώσεων δέντρων σε πυλώνες του ΔΕΔΔΗΕ παρέμενε τμήμα της πόλης των Γρεβενών προς τις εργατικές κατοικίες όπως επίσης σε πολλά χωριά που βρίσκονται προς την κεντρική γραμμή από Γρεβενά Τσοτύλι. Συγκεκριμένα δεν έχουν ρεύμα οι ακόλουθες περιοχές: Τσοτύλι, Αμυγδαλιές, Σύνδενδρο, Κυδωνιές και άλλα χωριά των Γρεβενών και του Βοΐου Κοζάνης, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Περισσότερες από 20.000 ηλεκτρικές εκκενώσεις καταγράφηκαν έως το βράδυ τoυ Σαββάτου στη βορειοδυτική χώρα

Βροχές και καταιγίδες σημειώθηκαν στην Κέρκυρα, στην Ήπειρο και σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας από τις μεσημεριανές έως τις πρώτες βραδινές ώρες του Σαββάτου 30 Αυγούστου 2025.

H ανάλυση δεδομένων από τον Ευρωπαϊκό μετεωρολογικό δορυφόρο τρίτης γενιάς Meteosat-12 και το Lightning Imager (LI) όργανο που φέρει, έδειξε ότι μέχρι τις 21:00 το βράδυ του Σαββάτου 30 Αυγούστου 2025 έχουν καταγραφεί στις προαναφερθείσες περιοχές περισσότερες από 20.000 ηλεκτρικές εκκενώσεις, εκ των οποίων σχεδόν 8.000 στην ξηρά και σχεδόν 12.000 στη θάλασσα, όπως φαίνεται στον παρακάτω χάρτη.

Σημειώνεται ότι ως ηλεκτρικές εκκενώσεις ορίζουμε το σύνολο αυτών που συμπεριλαμβάνει τους κεραυνούς (εκκενώσεις μεταξύ νεφών και εδάφους), τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών καθώς και τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών και του περιβάλλοντος αέρα.

100 κλήσεις στην Πυροσβεστική

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία αναφέρει ότι «λόγω εκδήλωσης καταιγίδων και θυελλωδών ανέμων, στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων και Ηπείρου κατά τις απογευματινές ώρες σήμερα Σάββατο 30 Αυγούστου 2025, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε συνολικά 100 κλήσεις, ενώ ενέργειες πραγματοποιήθηκαν σε 57 περιπτώσεις.

Συγκεκριμένα:

23 κλήσεις στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε. Φλώρινας, Π.Ε. Κοζάνης, Π.Ε. Καστοριάς) και πραγματοποιήθηκαν 22 κοπές δέντρων και μία (1) αφαίρεση αντικειμένου.

(Π.Ε. Φλώρινας, Π.Ε. Κοζάνης, Π.Ε. Καστοριάς) και πραγματοποιήθηκαν 22 κοπές δέντρων και μία (1) αφαίρεση αντικειμένου. 15 κλήσεις στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Ε. Θεσσαλονίκη, Π.Ε. Ημαθίας, Π.Ε. Πέλλας, Π.Ε. Χαλκιδικής) και πραγματοποιήθηκαν 10 κοπές δέντρων και τρείς (3) αφαιρέσεις αντικειμένων.

(Π.Ε. Θεσσαλονίκη, Π.Ε. Ημαθίας, Π.Ε. Πέλλας, Π.Ε. Χαλκιδικής) και πραγματοποιήθηκαν 10 κοπές δέντρων και τρείς (3) αφαιρέσεις αντικειμένων. 50 κλήσεις στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Π.Ε. Κέρκυρας) και πραγματοποιήθηκαν πέντε (5) αντλήσεις υδάτων, δύο (2) κοπές δέντρων και δύο (2) αφαιρέσεις αντικειμένων

(Π.Ε. Κέρκυρας) και πραγματοποιήθηκαν πέντε (5) αντλήσεις υδάτων, δύο (2) κοπές δέντρων και δύο (2) αφαιρέσεις αντικειμένων 12 κλήσεις στην Περιφέρεια Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων, Π.Ε. Θεσπρωτίας) και πραγματοποιήθηκαν 11 κοπές δέντρων και μια (1) άντληση υδάτων

Η Πυροσβεστική απευθύνει έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση εκδήλωσης έκτακτων καιρικών φαινομένων να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

Σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει πως τα φαινόμενα είχαν πολύ ισχυρή κατακόρυφη ανάπτυξη και έντονη ηλεκτρική/τροφοδοτική δραστηριότητα. Αυτά συνάδουν με την εικόνα ισχυρού overshooting top, που δημιουργεί ισχυρούς ανέμους, διακυμάνσεις πίεσης, ηλεκτρικά φορτία και ακραία φαινόμενα χαλαζιού ή υδροστροβίλων.

Οι αναφορές του @Starchannelnew1 που μιλούν για ξεριζωμένα δέντρα στη Δυτική Μακεδονία, πτώση εξέδρας στα Ιωάννινα και ακόμη υδροστρόβιλο — ένδειξη ότι τα φαινόμενα είχαν πολύ ισχυρή κατακόρυφη ανάπτυξη και έντονη ηλεκτρική/τροφοδοτική δραστηριότητα.

Σε άλλη του ανάρτηση σημειώνει ότι «η καταιγίδα στην Κέρκυρα ήταν πολύ ισχυρή και παρουσίασε overshooting κατά 11.24 °C που σημαίνει ότι η κορυφή ανέβηκε περίπου 1–3 km πάνω από την τροπόπαυση. Η τιμή –11.24 °C αναφέρεται στη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ της θερμοκρασίας του νέφους (στην κορυφή του) και της θερμοκρασίας περιβάλλοντος στο ύψος της τροπόπαυσης. Δηλαδή το νέφος είναι 11.24 °C ψυχρότερο από την τροπόπαυση. Αυτό μεταφράζεται σε σημαντική υπέρβαση: συνήθως τέτοιες αποκλίσεις αντιστοιχούν σε κορυφές που έχουν ανέβει 1–3 km πάνω από την τροπόπαυση.

Άρα η καταιγίδα δεν σταμάτησε στην τροπόπαυση αλλά συνέχισε δυναμικά πιο ψηλά, διαπερνώντας τη στρατόσφαιρα, επειδή η ισχυρή ανοδική ροή (updraft) είχε αρκετή ορμή ώστε να ξεπεράσει το «καπάκι» της ατμόσφαιρας.

Γιατί συμβαίνει αυτό

Σε πολύ ισχυρές καταιγίδες (supercells, mesoscale convective systems) η θερμική ανωμεταφορά είναι τόσο ισχυρή που οι ανοδικές κινήσεις «τρυπούν» την τροπόπαυση. Αν και η στρατόσφαιρα είναι σταθερό στρώμα (θερμοκρασία αυξάνει με το ύψος), το updraft έχει τέτοια κινητική ενέργεια ώστε να προκαλεί παροδικές διεισδύσεις. Το φαινόμενο συνδέεται με έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα, ισχυρούς ανέμους, χαλάζι και ενίοτε δημιουργία gravity waves που διαδίδονται στη στρατόσφαιρα».

H ΙΣΧΥΡΗ ΚΑΤΑΙΓΊΔΑ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ 30-8-2025

✔️Η καταιγίδα στην Κέρκυρα ήταν πολύ ισχυρή και παρουσίασε overshooting κατά 11.24 °C που σημαίνει ότι η κορυφή ανέβηκε περίπου 1–3 km πάνω από την τροπόπαυση. Η τιμή –11.24 °C αναφέρεται στη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ της… pic.twitter.com/GQXhweXeu3 — Theodoros Kolydas (@KolydasT) August 30, 2025

H ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΜΥ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Στις περιοχές Κέρκυρας, Παξών και Ηπείρου προβλέπονται τις πρώτες πρωινές ώρες κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες οι οποίες θα συνοδεύονται από πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στη δυτική και τη βόρεια χώρα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές τις πρώτες πρωινές ώρες στις περιοχές Κέρκυρας Παξών και Ηπείρου. Αναμένεται βελτίωση καιρού από το απόγευμα.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά μέχρι το απόγευμα όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5, τοπικά στο νότιο Αιγαίο 6 και από το μεσημέρι στα δυτικά βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα δυτικά και βόρεια. Θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά και τα νησιά του Ιονίου τους 30 με 32 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη δυτική Μακεδονία νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες οι οποίες γρήγορα θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές της Μακεδονίας. Στη Θράκη λίγες νεφώσεις οι οποίες βαθμίαια θα αυξηθούν και από τις προμεσημβρινές ώρες θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση του καιρού αναμένεται μετά το μεσημέρι από τα δυτικά στη Μακεδονία και από αργά το απόγευμα στη Θράκη.

Ανεμοι: Νοτίων διευθύνσεων 2 με 4 μποφόρ και βαθμιαία από τα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Τις πρώτες πρωινές ώρες στις περιοχές Κέρκυρας, Παξών και Ηπείρου τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Βελτίωση του καιρού από νωρίς το απόγευμα.

Ανεμοι: Αρχικά νοτιοδυτικοί 3 με 4 και από το μεσημέρι βορειοδυτικοί 3 με 4, τοπικά στο Ιόνιο 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο και το Ιόνιο θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες στα βόρεια τμήματα και τις μεσημβρινές ώρες στην Πελοπόννησο.

Ανεμοι: Δυτικοί 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Νότιοι 4 με 5 και στα Δωδεκάνησα δυτικών διευθύνσεων έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Δυτικών διευθύνσεων 3 με 4, τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Nεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού από νωρίς το απόγευμα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Πλημμύρισαν δρόμοι στην Κέρκυρα, προβλήματα στις πτήσεις

Έντονη κακοκαιρία έπληξε τις τελευταίες ώρες την Κέρκυρα, επιβεβαιώνοντας πλήρως τις προγνώσεις της ΕΜΥ για κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται από πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα kerkyrasimera.gr, λόγω της καταιγίδας πολλοί δρόμοι στο κέντρο του νησιού και την περιοχή της Σπηλιάς πλημμύρισαν, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία οχημάτων αλλά και πεζών. Οι καταστηματάρχες και οι κάτοικοι προσπαθούσαν να προστατεύσουν τις περιουσίες τους.

Λόγω των ανέμων σημειώθηκε πτώση δέντρου στην περιοχή του Μον Ρεπό, ενώ καταγράφηκε κατολίσθηση βράχου στα Καρουμπάτικα.

Παράλληλα, σημειώθηκαν διακοπές ρεύματος σε διάφορες περιοχές του νησιού, με το πρόβλημα να είναι εντονότερο στο κέντρο της πόλης. Η ίδια κατάσταση και στον βορρά με τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ να προσπαθούν να επιδιορθώσουν τις βλάβες.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο αεροδρόμιο δεν πραγματοποιήθηκε καμία απογείωση ή προσγείωση αεροσκάφους λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης, της κεραυνικής δραστηριότητας καθώς και της χαμηλής νέφωσης.

Μάλιστα, υδροστρόβιλος έκανε την εμφάνισή του σε παραλία του νησιού.

Δείτε το βίντεο:

Ισχυροί άνεμοι σάρωσαν την Κοζάνη – Πτώσεις δέντρων

Επιδείνωση παρουσίασε ο καιρός σε περιοχές της χώρας, με την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης να πλήττεται από ισχυρούς ανέμους, που προκαλούν πτώσεις δέντρων.

Στην Κοζάνη, στο πάρκο του Αγίου Δημητρίου, ο πεζόδρομος γέμισε με κλαδιά και κουκουνάρια, καθιστώντας δύσκολη την κίνηση των πεζών.

Παράλληλα, αρκετά μεγάλο δέντρο έπεσε στο έδαφος.

Στον Κρόκο Κοζάνης, ένα δέντρο έπεσε στον δρόμο για Άνω Κώμη, μετά τα νεκροταφεία. Έχει κλείσει το ένα ρεύμα κυκλοφορίας, λόγω της πτώσης του δέντρου.

Στο σημείο βρέθηκε από την πρώτη στιγμή ο Πρόεδρος της Κοινότητας Κρόκου Νίκος Βασιλείου.

Πτώση δέντρου καταγράφηκε και στον κεντρικό πεζόδρομο της Κοζάνης:

Οι άνεμοι «σαρώνουν» την Πτολεμαΐδα

Τις τελευταίες ώρες, δυνατός αέρας «σαρώνει» την Πτολεμαΐδα και έχει ως αποτέλεσμα την πτώση δέντρων στο πάρκο Ι. Χρηστίδη και στο παλιό πάρκο.

Mέχρι και κάγκελα από μπαλκόνι στην οδό Δημοκρατίας «ξεριζώθηκαν» από τους δυνατούς ανέμους.

Δείτε τα βίντεο από την ιστοσελίδα kozan.gr:

Ιωάννινα: Κατέρρευσε στέγαστρο συναυλίας λόγω των ισχυρών ανέμων

Ισχυροί άνεμοι «σαρώνουν» σήμερα, Σάββατο 30/8, τα Ιωάννινα, όπου συνέβη ένα αναπάντεχο γεγονός.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κατέρρευσε το στέγαστρο που είχε στηθεί στην πλατεία Μαβίλη λίγο πριν την συναυλία με την Άννα Βίσση, τον Αντώνη Ρέμο και τις Μέλισσες, λόγω του δυνατού αέρα που κράτησε λίγα λεπτά.

Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ωστόσο, η συναυλία για σήμερα ακυρώθηκε.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το βράδυ του Σαββάτου ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την απομάκρυνση του στεγάστρου από την πλατεία Μαβίλη, με την βοήθεια τριών γερανών. Σε αναμονή βρίσκονταν οι τεχνικοί της εταιρείας παραγωγής για να απομακρύνουν τον εξοπλισμό του ήχου και του ειδικού φωτισμού που θα δημιουργούσαν ειδικά εφέ στην μουσική σκηνή. Η επιχείρηση είναι δύσκολη και απαιτητική λόγω του ακριβού τεχνολογικού εξοπλισμού που γίνεται μέσα σε έντονη βροχόπτωση.