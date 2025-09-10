Μάρθα Φριντζήλα: «Είχα έναν κουκουρούκου μπαμπά, μας έβαζε στην καρότσα του φορτηγού και πηγαίναμε και μέναμε σε κάτι χωράφια»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Μάρθα Φριντζήλα
Φωτογραφία: Instagram/prwianseeidon

Καλεσμένη στην πρωινή εκπομπή του Φώτη Σεργουλόπουλου και της Τζένης Μελιτά ήταν το πρωί της Τετάρτης (10/9) η Μάρθα Φριντζήλα. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της, η επιτυχημένη τραγουδίστρια αναφέρθηκε στα παιδικά της χρόνια και στον τρόπο με τον οποίο ο πατέρας της μεγάλωσε την ίδια και τις αδελφές της. Υπενθυμίζεται ότι η ερμηνεύτρια στην ηλικία των 6 ετών “έχασε” την μητέρα της, η οποία ήταν μόλις 42 ετών.

Μεταξύ άλλων, στη συνέντευξή της η Μάρθα Φριντζήλα εξομολογήθηκε πως: «Εγώ είχα την τύχη να έχω έναν κουκουρούκου μπαμπά, ο οποίος μας έπαιρνε και μας έβαζε στην καρότσα του φορτηγού και πηγαίναμε και μέναμε σε κάτι χωράφια.

Ήταν ένας άνθρωπος πολύ ελεύθερος, που πίστευε πάρα πολύ σε μας και μας λάτρευε και όλες οι δυσκολίες, μητριές, θάνατοι, όλα αυτά, κάπως σαν να ισορροπούσανε.  Δηλαδή αυτή τη διελκυστίνδα… Είχα έναν πατέρα κουκουρούκου, δύο αδελφές τέλειες και βέβαια στη ζωή μου συνάντησα εκπληκτικούς ανθρώπους!».

Συνεχίζοντας η καλλιτέχνις εξήγησε πως είχε μιλήσει στον γονέα της για τις ευθύνες που του αναλογούσαν, σχετικά με την κακοποίηση που είχε δεχτεί η ίδια και οι αδελφές της από την μητριά τους.

Συγκεκριμένα, η Μάρθα Φριντζήλα είπε ότι: «Σε έναν μεγάλο βαθμό του είχα ρίξει το βάρος που πιστεύω ότι του αναλογούσε. Του το έλεγα, αλλά ήταν ένας άνθρωπος που μπορεί κι ο ίδιος… Κάποια στιγμή κατάλαβα, ότι όπως εγώ φοβόμουν, έτσι κι εκείνος φοβόταν. Δηλαδή, δεν είναι να θεωρούμε ότι οι μεγάλοι θα μας προστατεύσουν. Ναι, αλλά και οι μεγάλοι μπορεί να είναι φοβισμένοι. Φοβόταν τη ζωή!».

