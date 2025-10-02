Γιάννης Πουλόπουλος: «Ήταν επιθυμία του πατέρα μου» λέει η κόρη του για την πώληση του ξενοδοχείου

Enikos Newsroom

lifestyle

Γιάννης Πουλόπουλος

Όπως έγινε γνωστό τις προηγούμενες ημέρες, το ξενοδοχείο του αείμνηστου τραγουδιστή, Γιάννη Πουλόπουλου στα βόρεια προάστια πωλείται προς 2,5 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Θάνος Βάγιος από το Πρωινό του ΑΝΤ1 μίλησε με την κόρη του, Άντα Πουλοπούλου, η οποία εξήγησε τους λόγους που προχώρησε σε αυτή την κίνηση.

«Ο πατέρας μου ήθελε να το πουλήσει και σεβόμαστε την επιθυμία του. Εγώ και η μητέρα μου θέλαμε να το φτιάξουμε και να το ανακαινίσουμε. Ο πατέρας μου όμως ήταν κάθετος και όποτε εγώ συνεχίζω… Δεν ήθελε να μπλέξουμε άλλο και εγώ σέβομαι αυτό που θέλει εκείνος. Δηλαδή η πώληση είχε βγει και λίγο πριν πεθάνει και μάλιστα μου εναντιώθηκε κιόλας, ότι «δεν θέλω να ασχοληθείς καθόλου με αυτό», ανέφερε η Άντα Πουλοπούλου.

«Είναι βάρος. Μας έχει προκαλέσει, μας προκάλεσε στο παρελθόν πολλά προβλήματα. Πουλιέται διότι καταστράφηκε. Για να φτιαχτεί θέλει πάρα πολλά χρήματα. Εγώ δεν θέλω να χρεωθώ για όλη μου τη ζωή, για να το φτιάξω. Δεν σημαίνει ότι όταν κάποιος πουλάει ότι έχει ανάγκη και ότι ξεπουλιέται. Δηλαδή προς Θεού, γιατί γράφτηκαν κάτι τέτοια πράγματα. Δηλαδή δεν είναι ωραίοι αυτοί οι χαρακτηρισμοί. Πουλάμε ένα ακίνητο όπως όλος ο κόσμος… Ήταν άλλη η δουλειά του. Έχει αποδείξει τι είναι, ένα ντουβάρι δεν είναι κληρονομιά του Πουλόπουλου» κατέληξε.

07:51 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

