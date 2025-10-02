Απάτες με επιστροφές ΦΠΑ: Οι συνομιλίες που πρόδωσαν το κύκλωμα – «Έχεις ένα δίφραγκο για μένα;»

Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης, που φέρεται να αποκόμιζε μεγάλα κέρδη από παράνομες επιστροφές ΦΠΑ, αποκαλύπτεται μέσα από τηλεφωνικές συνομιλίες που είδαν το φως της δημοσιότητας. Στους διαλόγους τα ηγετικά μέλη μιλούν ανοιχτά για τον τρόπο με τον οποίο έστηναν τις υποθέσεις, χωρίς να κρατούν ούτε τα προσχήματα.

Ανάμεσά τους, κομβικό ρόλο φαίνεται πως είχε ο πρόεδρος του Αχαρναϊκού, ο οποίος συνομιλεί με συνεργάτες του για αναλήψεις χρημάτων, για πληρωμές μεροκάματων, αλλά και για έγγραφα που θα δικαιολογούσαν έξοδα.

Χαρακτηριστικό είναι το πρώτο απόσπασμα, στο οποίο ο πρόεδρος του Αχαρναϊκού ζητά από μέλος του κυκλώματος να πραγματοποιήσει ανάληψη χρημάτων.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Πόσα είναι μέσα Γιώργο;

Αρχηγικό μέλος Β: 13890.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: 13890 θα βγάλεις 13800.

Μέλος: Ναι.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Θα αφήσεις τα 90 και σε αυτό μέσα.

Μέλος: Ναι.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Και θα του πεις στου αλλουνού, κάνε μου μία ανάληψη πες του 13800 και δώσε μου 13750 θα του πεις και θα του αφήσεις ένα πενηντάρικο του Μήτσου.

Μέλος: Οκ.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Θα του το πεις όμως μπροστά.

Μέλος: Ναι εννοείται, εννοείται θα του το πω.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Εντάξει;

Μέλος: Εντάξει.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Να του πεις Μήτσο κάνε μου μία ανάληψη 13800 και κράτα, δώσε μου 13750.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει μία ακόμα συνομιλία, όπου συνεργάτης του αρχηγικού μέλους εκφράζει το παράπονό του επειδή ένας φίλος του, ενώ εκτέλεσε τη δουλειά, δεν πληρώθηκε το συμφωνημένο μεροκάματο.

Μέλος: Καλημέρα Άρη.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Π. καλημέρα, λίγο την, τα φώτα σου.

Μέλος: Εγώ αν και πριν δεις τα φώτα μου σου λέω τα εξής.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Ναι.

Μέλος: Με πήρε ο φίλος που κάνει τη δουλειά και μου’ πε ότι τα πήρες και μου λέει δεν ήρθε να μου δώσει μεροκάματο.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Σε πήρε ο φίλος που κάνω τη δουλειά, ποια δουλειά; Ποιος φίλος ρε;

Μέλος: Ένα λεπτό, μέσω του Ν. έγινε μια δουλειά.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Του Ν;

Μέλος: Του Ν.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Ναι, ε πες του ποιο ΑΦΜ και να στο φέρω εγώ τώρα.

Ακολουθεί ένας ακόμη διάλογος, όπου ακούγεται ξανά ο πρόεδρος του Αχαρναϊκού να συζητά με συνεργάτη του σχετικά με το μεροκάματό του.

Μέλος: Άρη πες μου.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Που είσαι;

Μέλος: Είμαι τρελαμένος φίλε τρέχω σαν παλαβός για πες μου.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Έχω βγάλει.

Μέλος: Τι έχεις;

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Έχω βγάλει την μία την εταιρεία.

Μέλος: Ναι.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Να περάσεις να σου δώσω 2.000.

Μέλος: Ναι, μπράβο ρε Άρη μπράβο ρε Άρη. Κάτι είναι και αυτό να ξέρεις.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Ε τι κάτι είναι και αυτό; Από τα εφτά.

Μέλος: Δεν σου λέω, ακόμα και τα δύο χιλιάρικα τώρα μου φαίνονται ρε φίλε για να καταλάβεις.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Ρε μα@@@α.

Μέλος: Για να καταλάβεις τι τραβάω.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Εγώ όταν μπαίνουν οι εταιρείες μέσα δεν έχω πρόβλημα. Αφού έχω πει θα δώσω, θα δώσω στον Π.

Μέλος: Ωραία, άρα έχεις ένα δίφραγκο για μένα; Μπορείς να μου τα μεταφέρεις εκεί στην Πειραιώς;

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Μπορώ.

Ενδεικτικός της λειτουργίας του κυκλώματος είναι και ο παρακάτω διάλογος, στον οποίο ο πρόεδρος του Αχαρναϊκού ζητά από συνεργάτη του ένα χαρτί καυσίμων ώστε να φαίνεται ως έξοδο.

Μέλος: Έλα ρε μπρο.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Χ. σε έχω σε ανοιχτή ακρόαση είμαι με κάτι φίλους μου που έχουν έρθει από Θεσσαλονίκη.

Μέλος: Χμ, χμ.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Αν χρειαστούνε χαρτί για καύσιμα έχουμε να τους δώσουμε;

Μέλος: Χαρτί, τιμολόγιο τι θες;

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Ναι, ναι.

Μέλος: Τι ποσό;

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: 150.000. Βρίσκουμε ρε παιδί μου από κάπου;

Μέλος: Πρέπει να το ρωτήσω είναι μεγάλο το ποσό.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Ναι. Σπάστα, σπάστα, όχι κατευθείαν όλα μαζί, σπάστα.

Μέλος: Έξοδα θέλουμε δηλαδή.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Έξοδα θέλουνε ναι.

Η σχέση με τον Νίκο Κοκλώνη

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί επίσης συνομιλία του προέδρου του Αχαρναϊκού με συνεργάτη του, ο οποίος φέρεται να γνωρίζει τον Νίκο Κοκλώνη. Οι δύο άνδρες μιλούν για επιστροφή φόρου, όταν στη συζήτηση παρεμβαίνει ένα άτομο με το όνομα Νίκος, με τις Αρχές να εξετάζουν αν πρόκειται για τον Νίκο Κοκλώνη.