Κακοκαιρία στην Αττική: Πλημμύρισε το ΣΕΦ – Σκέπασαν με νάιλον το παρκέ

Η κακοκαιρία και η έντονη βροχόπτωση στην Αττική οδήγησε στο να πλημμυρίσει το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ), το οποίο βρίσκεται σε διαδικασία παραχώρησης στην ΚΑΕ Ολυμπιακός από την κυβέρνηση, χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί ακόμη οι γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Για ακόμη μία φορά το κλειστό γήπεδο μπάσκετ που χρησιμοποιούν ως έδρα οι Ερυθρόλευκοι πλημμύρισε με την πρώτη φθινοπωρινή βροχή,

Σύμφωνα με το ERTSports, δεν έχει ολοκληρωθεί η στεγανοποίηση της οροφής όπως φαίνεται, αφού το βρόχινο νερό έφτασε μέχρι το παρκέ με το προσωπικό της ΚΑΕ Ολυμπιακός να σκεπάζει με νάιλον τα σημεία ώστε ν’ αποφευχθούν φθορές, οι οποίες είναι κοστοβόρες για την επισκευή τους.