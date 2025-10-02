Κακοκαιρία στην Αττική: Πλημμύρισε το ΣΕΦ – Σκέπασαν με νάιλον το παρκέ

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Κακοκαιρία στην Αττική: Πλημμύρισε το ΣΕΦ

Η κακοκαιρία και η έντονη βροχόπτωση στην Αττική οδήγησε στο να πλημμυρίσει το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ), το οποίο βρίσκεται σε διαδικασία παραχώρησης στην ΚΑΕ Ολυμπιακός από την κυβέρνηση, χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί ακόμη οι γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Για ακόμη μία φορά το κλειστό γήπεδο μπάσκετ που χρησιμοποιούν ως έδρα οι Ερυθρόλευκοι πλημμύρισε με την πρώτη φθινοπωρινή βροχή,

Σύμφωνα με το ERTSports, δεν έχει ολοκληρωθεί η στεγανοποίηση της οροφής όπως φαίνεται, αφού το βρόχινο νερό έφτασε μέχρι το παρκέ με το προσωπικό της ΚΑΕ Ολυμπιακός να σκεπάζει με νάιλον τα σημεία ώστε ν’ αποφευχθούν φθορές, οι οποίες είναι κοστοβόρες για την επισκευή τους.

15:35 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

Ηράκλειο: Φωτιά στις Μαλάδες – Μήνυμα από το 112

Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον ποταμό Δρακουλιάρη, στην περιοχή των Μαλάδων στο Ηράκλει...
15:19 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

Άγιος Δημήτριος: Χωρίς δίπλωμα ο μοτοσικλετιστής που συνελήφθη αφού παρέσυρε και εγκατέλειψε 2χρονο αγόρι

Συνελήφθη το απόγευμα της Τετάρτης (01/10) ένας 20χρονος αλλοδαπός σε βάρος του σχηματίστηκε δ...
14:21 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

Λάρισα: Παραδόθηκαν στις Αρχές τα δύο αδέρφια που αναζητούνταν για την υπόθεση με τις λίρες – Απολογείται στην ανακρίτρια ο 77χρονος

Τα δύο αδέλφια από τον Αμπελώνα Λάρισας, που αναζητούνταν από τις Αρχές, παραδόθηκαν πριν από ...
11:44 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

Λάουρα Κοβέσι για Τέμπη: Θα μπορούσε να αποφευχθεί η τραγωδία, εάν η σύμβαση 717 είχε εκτελεστεί στην ώρα της και σωστά

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι, διαμήνυσε ότι οι κανόνες του παιχνιδιο...
