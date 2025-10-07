Έβαλε φωτιά στην αδελφή της ενώ εκείνη κοιμόταν – Αστειευόταν στο Facebook ότι «θα πάει φυλακή»

Μια υπόθεση που προκαλεί αποτροπιασμό αλλά και θλίψη συγκλονίζει το Κεντάκι, στις ΗΠΑ, όπου μια 22χρονη φέρεται να προσπάθησε να σκοτώσει την αδελφή της βάζοντας φωτιά στο κρεβάτι της, ενώ εκείνη κοιμόταν.

Η δράστης, Addison Brown, συνελήφθη έπειτα από πολύμηνη έρευνα, ενώ λίγο πριν τη σύλληψή της είχε κάνει μια σειρά από αλλόκοτες αναρτήσεις στο Facebook, στις οποίες μιλούσε με ειρωνεία για τη φυλάκισή της.

Ήθελε να την κάψει ζωντανή

Η Addison Brown κατηγορείται ότι την 1η Ιουνίου έβαλε φωτιά στο σπίτι όπου ζούσε με την οικογένειά της στο Λούισβιλ του Κεντάκι, με σκοπό να κάψει ζωντανή την αδελφή της.

Η 24χρονη Breah Brown, σύμφωνα με την αστυνομία, «ξύπνησε και είδε φλόγες δίπλα της», όμως κατάφερε να κυλιστεί μακριά από το κρεβάτι, να σβήσει τη φωτιά με ένα μαξιλάρι και να ξεφύγει χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς.

Η 22χρονη συνελήφθη στις 12 Σεπτεμβρίου και της απαγγέλθηκαν κατηγορίες για εμπρησμό, απόπειρα ανθρωποκτονίας στο πλαίσιο ενδοοικογενειακής βίας και τέσσερις κατηγορίες για «εκούσια έκθεση σε κίνδυνο».

Οι αναρτήσεις πριν τη σύλληψη

Ωστόσο, λίγες ημέρες πριν από τη σύλληψή της, η Addison είχε ήδη προαναγγείλει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη σύλληψή της. «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα πάω φυλακή, αλλά τέλος πάντων», έγραψε σε ανάρτηση στο Facebook.

Στη συνέχεια σχολίασε κάτω από την ίδια δημοσίευση: «Κύριε δικαστά, στην πραγματικότητα δεν ήταν και τόσο μεγάλη φωτιά. Ειλικρινά».

Σε άλλη ανάρτηση, μοιράστηκε μια φωτογραφία υπόπτου από τη σελίδα Louisville Mugshots, γράφοντας: «Αυτή θα είμαι εγώ. Δεν θέλω με τίποτα να με ανεβάσουν εδώ».

Όταν φίλοι τη ρώτησαν γιατί πρόκειται να πάει φυλακή, εκείνη απάντησε ωμά: «Φέρεται να έβαλα φωτιά στο κρεβάτι της αδελφής μου ενώ κοιμόταν… πάω φυλακή αύριο».

Την υπερασπίστηκε η αδελφή της

Η ίδια η Breah, ωστόσο, στάθηκε στο πλευρό της αδελφής της, υπερασπιζόμενη τη ψυχική της κατάσταση τη στιγμή του περιστατικού. «Είναι καλός άνθρωπος… δεν ήξερε τι έκανε ή τι έλεγε, πάλευε με ψυχική ασθένεια», έγραψε.

«Ξέρω ποια είναι στην καρδιά της – αγαπά τους πάντες, είναι φιλική, νοιάζεται βαθιά για τους ανθρώπους. Η αδελφή μου δεν είναι κάποιο ψυχρό τέρας. Αγαπώ την αδελφή μου, θα έκανα τα πάντα για εκείνη… θα προσπαθήσουμε να το παλέψουμε».

Η Breah τόνισε ακόμη ότι η Addison λαμβάνει ψυχιατρική βοήθεια και «δεν ήταν στα λογικά της» όταν έβαλε τη φωτιά, υποστηρίζοντας πως πιστεύει στην «αθωότητά της λόγω ψυχικής νόσου».

«Τώρα είναι ξανά καλά, δεν θυμάται τίποτα. Δεν κατηγορώ την αδελφή μου επειδή έχει ψυχική ασθένεια», έγραψε, ενώ σε άλλη ανάρτηση ξεκαθάρισε: «Δεν είμαι νεκρή, είμαι ζωντανή. Κανείς δεν πέθανε, όλοι θέλουν να βγει έξω».

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η αστυνομία του Λούισβιλ υποστηρίζει ότι η Addison Brown έστειλε γραπτά μηνύματα σε διάφορα άτομα «παραδεχόμενη ότι έβαλε σκόπιμα τη φωτιά σε μια προσπάθεια να σκοτώσει» την αδελφή της – μεταξύ των παραληπτών ήταν και η ίδια η Breah.

Τη στιγμή της πυρκαγιάς στο σπίτι βρίσκονταν άλλα τρία άτομα, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί.

«Η κατηγορούμενη επέδειξε ακραία αδιαφορία για την αξία της ανθρώπινης ζωής», αναφέρεται στο ένταλμα σύλληψης. Η Addison Brown κρατείται στο Louisville Metro Department of Corrections και μέχρι στιγμής δεν έχει αφεθεί ελεύθερη με εγγύηση.