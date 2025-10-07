Έβαλε φωτιά στην αδελφή της ενώ εκείνη κοιμόταν – Αστειευόταν στο Facebook ότι «θα πάει φυλακή»

Enikos Newsroom

διεθνή

Έβαλε φωτιά στην αδελφή της ενώ εκείνη κοιμόταν – Αστειευόταν στο Facebook ότι «θα πάει φυλακή»

Μια υπόθεση που προκαλεί αποτροπιασμό αλλά και θλίψη συγκλονίζει το Κεντάκι, στις ΗΠΑ, όπου μια 22χρονη φέρεται να προσπάθησε να σκοτώσει την αδελφή της βάζοντας φωτιά στο κρεβάτι της, ενώ εκείνη κοιμόταν.

Η δράστης, Addison Brown, συνελήφθη έπειτα από πολύμηνη έρευνα, ενώ λίγο πριν τη σύλληψή της είχε κάνει μια σειρά από αλλόκοτες αναρτήσεις στο Facebook, στις οποίες μιλούσε με ειρωνεία για τη φυλάκισή της.

Ήθελε να την κάψει ζωντανή

Η Addison Brown κατηγορείται ότι την 1η Ιουνίου έβαλε φωτιά στο σπίτι όπου ζούσε με την οικογένειά της στο Λούισβιλ του Κεντάκι, με σκοπό να κάψει ζωντανή την αδελφή της.

Η 24χρονη Breah Brown, σύμφωνα με την αστυνομία, «ξύπνησε και είδε φλόγες δίπλα της», όμως κατάφερε να κυλιστεί μακριά από το κρεβάτι, να σβήσει τη φωτιά με ένα μαξιλάρι και να ξεφύγει χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς.

Η 22χρονη συνελήφθη στις 12 Σεπτεμβρίου και της απαγγέλθηκαν κατηγορίες για εμπρησμό, απόπειρα ανθρωποκτονίας στο πλαίσιο ενδοοικογενειακής βίας και τέσσερις κατηγορίες για «εκούσια έκθεση σε κίνδυνο».

Οι αναρτήσεις πριν τη σύλληψη

Ωστόσο, λίγες ημέρες πριν από τη σύλληψή της, η Addison είχε ήδη προαναγγείλει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη σύλληψή της. «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα πάω φυλακή, αλλά τέλος πάντων», έγραψε σε ανάρτηση στο Facebook.

Στη συνέχεια σχολίασε κάτω από την ίδια δημοσίευση: «Κύριε δικαστά, στην πραγματικότητα δεν ήταν και τόσο μεγάλη φωτιά. Ειλικρινά».

Σε άλλη ανάρτηση, μοιράστηκε μια φωτογραφία υπόπτου από τη σελίδα Louisville Mugshots, γράφοντας: «Αυτή θα είμαι εγώ. Δεν θέλω με τίποτα να με ανεβάσουν εδώ».

Όταν φίλοι τη ρώτησαν γιατί πρόκειται να πάει φυλακή, εκείνη απάντησε ωμά: «Φέρεται να έβαλα φωτιά στο κρεβάτι της αδελφής μου ενώ κοιμόταν… πάω φυλακή αύριο».

Την υπερασπίστηκε η αδελφή της

Η ίδια η Breah, ωστόσο, στάθηκε στο πλευρό της αδελφής της, υπερασπιζόμενη τη ψυχική της κατάσταση τη στιγμή του περιστατικού. «Είναι καλός άνθρωπος… δεν ήξερε τι έκανε ή τι έλεγε, πάλευε με ψυχική ασθένεια», έγραψε.

«Ξέρω ποια είναι στην καρδιά της – αγαπά τους πάντες, είναι φιλική, νοιάζεται βαθιά για τους ανθρώπους. Η αδελφή μου δεν είναι κάποιο ψυχρό τέρας. Αγαπώ την αδελφή μου, θα έκανα τα πάντα για εκείνη… θα προσπαθήσουμε να το παλέψουμε».

Η Breah τόνισε ακόμη ότι η Addison λαμβάνει ψυχιατρική βοήθεια και «δεν ήταν στα λογικά της» όταν έβαλε τη φωτιά, υποστηρίζοντας πως πιστεύει στην «αθωότητά της λόγω ψυχικής νόσου».

«Τώρα είναι ξανά καλά, δεν θυμάται τίποτα. Δεν κατηγορώ την αδελφή μου επειδή έχει ψυχική ασθένεια», έγραψε, ενώ σε άλλη ανάρτηση ξεκαθάρισε: «Δεν είμαι νεκρή, είμαι ζωντανή. Κανείς δεν πέθανε, όλοι θέλουν να βγει έξω».

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η αστυνομία του Λούισβιλ υποστηρίζει ότι η Addison Brown έστειλε γραπτά μηνύματα σε διάφορα άτομα «παραδεχόμενη ότι έβαλε σκόπιμα τη φωτιά σε μια προσπάθεια να σκοτώσει» την αδελφή της – μεταξύ των παραληπτών ήταν και η ίδια η Breah.

Τη στιγμή της πυρκαγιάς στο σπίτι βρίσκονταν άλλα τρία άτομα, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί.

«Η κατηγορούμενη επέδειξε ακραία αδιαφορία για την αξία της ανθρώπινης ζωής», αναφέρεται στο ένταλμα σύλληψης. Η Addison Brown κρατείται στο Louisville Metro Department of Corrections και μέχρι στιγμής δεν έχει αφεθεί ελεύθερη με εγγύηση.

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ρεκόρ μεταμοσχεύσεων από αποβιώσαντες δότες- 111 δότες χάρισαν ζωή σε 240 ασθενείς

ΕΔΕ στο «Αττικόν» για το λάθος φάρμακο που δόθηκε σε 22χρονη και της προκάλεσε αλλεργική αντίδραση

Καυσόξυλα: Άρχισαν οι προμήθειες, πώς διαμορφώνονται οι τιμές τους

Νέα προκήρυξη ΑΣΕΠ για 304 προσλήψεις στο Δημόσιο: Αρχίζει αύριο η υποβολή δικαιολογητικών-Ποιους αφορά

OpenAI: Ανακαλεί την Πολιτική Πνευματικών Δικαιωμάτων του Sora 2 έπειτα από σφοδρές αντιδράσεις χρηστών

Τεστ προσωπικότητας: Το γλύκισμα που θα επιλέξετε αποκαλύπτει την ερωτική σας συμβατότητα
περισσότερα
15:49 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Επίθεση με μαχαίρι σε δήμαρχο στη Γερμανία – Κινδυνεύει η ζωή της

Επίθεση με μαχαίρι κατά της νέας δημάρχου του Herdecke στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία εκδηλώθηκε...
14:48 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Ισπανία: Κατέρρευσε κτίριο στο κέντρο της Μαδρίτης – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Ένα κτίριο κατέρρευσε στο κέντρο της Μαδρίτης, στην οδό Ιλεράς την Τρίτη (7/10). Σύμφωνα με τη...
14:17 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Ισχυρός σεισμός 6,8 Ρίχτερ στην Παπούα Νέα Γουινέα

Ισχυρός σεισμός 6,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε πριν απο λίγο στην Παπούα Νέα Γουιν...
14:11 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Ηθοποιός και influencer δολοφονήθηκε από «VIP θαυμαστή» έπειτα από livestream – Την στραγγάλισε και την έβαλε σε βαλίτσα

Μια ηθοποιός και influencer βρέθηκε νεκρή κάτω από φρικιαστικές συνθήκες, μόλις μισή ώρα μετά ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης