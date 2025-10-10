Καμμένος: Για μένα πρέπει να επιστρέψει ο Αλέξης Τσίπρας, θα συζητούσα μαζί του – Η ΝΔ έχει πετύχει στην οικονομία

Enikos Newsroom

πολιτική

Πάνος Καμμένος

«Θεωρώ πως τα χρόνια που κυβέρνησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέδειξαν ότι κατάφερε να μείνει μόνος του στο πολιτικό σκηνικό, χωρίς ουσιαστική αντιπολίτευση», τόνισε ο Πάνος Καμμένος.

Αναγνωρίζοντας ορισμένα θετικά στοιχεία στην κυβερνητική πορεία, ο κ. Καμμένος σε συνέντευξή του στον Alpha υπογράμμισε: «Πρώτα απ’ όλα, πρέπει να του αναγνωρίσουμε τη βελτίωση της οικονομίας. Επίσης, διατήρησε ισορροπίες στις σχέσεις της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, αν και προσωπικά διαφωνώ με αρκετές πτυχές της εξωτερικής του πολιτικής».

Ωστόσο, στάθηκε επικριτικά απέναντι στην πορεία της Νέας Δημοκρατίας, κάνοντας λόγο για «σημιτοποίηση» του κόμματος.

«Η αντιπολίτευση μοιάζει να χορεύει τον χορό του Ζαλόγγου — αυτοκαταστρέφεται. Η κοινωνία δέχεται τεράστια πίεση από την ακρίβεια, και όμως τα κόμματα της Αντιπολίτευσης αδυνατούν να μετατρέψουν αυτή την αγανάκτηση σε πολιτική δύναμη. Αυτό δείχνει ότι λείπει ένας πραγματικός ηγέτης», είπε χαρακτηριστικά.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η Φυσικοθεραπεία στην πρώτη γραμμή της υγιούς μακροζωίας – Μειώνει τις πτώσεις έως και 30%

5 σημάδια στην ομιλία που μπορεί να σχετίζονται με τη νόσο Αλτσχάιμερ

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Τα κριτήρια ένταξης και τι ισχύει για τους ενεργούς πλειστηριασμούς και το κούρεμα οφειλής – Γράφ...

Στεγαστική κρίση: Ποια μέτρα θα εφαρμοσθούν το 2026 για να υπάρξουν περισσότερα διαθέσιμα ακίνητα

Προειδοποίηση Windows: Η ταπετσαρία του υπολογιστή σας μπορεί να επιτρέψει σε χάκερς να τον ελέγξουν – Πώς εμπλέκονται οι A...

Γυναίκα που «πέθανε» δύο φορές αποκαλύπτει τι είδε και γιατί δεν φοβάται πια τον θάνατο
περισσότερα
04:30 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Κόντρα Βελόπουλου – Γεωργιάδη: «Χρωστάει μια συγγνώμη στον Ρούτσι»- «Ο καθένας κρίνεται…»

Κόντρα ξέσπασε ανάμεσα στον Κυριάκο Βελόπουλο και τον Άδωνι Γεωργιάδη με φόντο την απεργία πεί...
03:40 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Γεωργιάδης για Κωνσταντοπούλου: «Είπε πάλι ψέματα, επέστρεψε στο ύφος με τις καρδούλες»

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, «Πρόσωπο με πρόσωπ...
02:53 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Ο Γεωργιάδης υπαινίχθηκε ότι ο Πάνος Ρούτσι τρώει»

Στην εκπομπή «Πρόσωπο με Πρόσωπο» με τον Νίκο Χατζηνικολάου παρενέβη η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελ...
01:45 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Αντιπαράθεση Γεωργιάδη – Αποστολάκη: «Να μην μου ξανακάνετε υφολογική παρατήρηση» – «Απωθητικό στιλ»

Ο  υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης κι η τομεάρχης Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης