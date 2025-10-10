Καμμένος: Για μένα πρέπει να επιστρέψει ο Αλέξης Τσίπρας, θα συζητούσα μαζί του – Η ΝΔ έχει πετύχει στην οικονομία

«Θεωρώ πως τα χρόνια που κυβέρνησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέδειξαν ότι κατάφερε να μείνει μόνος του στο πολιτικό σκηνικό, χωρίς ουσιαστική αντιπολίτευση», τόνισε ο Πάνος Καμμένος.

Αναγνωρίζοντας ορισμένα θετικά στοιχεία στην κυβερνητική πορεία, ο κ. Καμμένος σε συνέντευξή του στον Alpha υπογράμμισε: «Πρώτα απ’ όλα, πρέπει να του αναγνωρίσουμε τη βελτίωση της οικονομίας. Επίσης, διατήρησε ισορροπίες στις σχέσεις της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, αν και προσωπικά διαφωνώ με αρκετές πτυχές της εξωτερικής του πολιτικής».

Ωστόσο, στάθηκε επικριτικά απέναντι στην πορεία της Νέας Δημοκρατίας, κάνοντας λόγο για «σημιτοποίηση» του κόμματος.

«Η αντιπολίτευση μοιάζει να χορεύει τον χορό του Ζαλόγγου — αυτοκαταστρέφεται. Η κοινωνία δέχεται τεράστια πίεση από την ακρίβεια, και όμως τα κόμματα της Αντιπολίτευσης αδυνατούν να μετατρέψουν αυτή την αγανάκτηση σε πολιτική δύναμη. Αυτό δείχνει ότι λείπει ένας πραγματικός ηγέτης», είπε χαρακτηριστικά.