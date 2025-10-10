Πρίγκιπας Ουίλιαμ: «Λύγισε» ακούγοντας την ιστορία μιας οικογενειακής τραγωδίας – Δείτε το συγκινητικό βίντεο

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ συγκινήθηκε βαθιά κατά την επανένωσή του με μια γυναίκα που έχασε τον σύζυγό της λόγω αυτοκτονίας, λίγες μέρες μετά τον θάνατο του μικρού της γιου, σε μια κίνηση που σηματοδοτεί την έναρξη ενός εθνικού δικτύου πρόληψης αυτοκτονιών στη Βρετανία.

Το νέο πρόγραμμα, με χρηματοδότηση 1 εκατομμυρίου λιρών από το Βασιλικό Ίδρυμα του Πρίγκιπα και της Πριγκίπισσας της Ουαλίας, στοχεύει στην κατανόηση των αιτίων της αυτοκτονίας και στην παροχή υποστήριξης σε όσους πλήττονται από αυτήν.

Ο Πρίγκιπας της Ουαλίας συγκινήθηκε κατά τη διάρκεια συνομιλίας με τη Rhian Mannings, της οποίας ο σύζυγος αυτοκτόνησε, πέντε μέρες μετά τον θάνατο του ενός έτους γιου τους, όπως καταγράφηκε σε ένα σύντομο φιλμ που κυκλοφόρησε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας.

🇬🇧 World Mental Health Day HRH The Prince of Wales discusses suicide prevention with with Rhian Mannings, on World Mental Health Day, to mark The Royal Foundation’s launch of a new National Suicide Prevention Network, which is uniting charities across the four home nations to… pic.twitter.com/qaTDoSIOxN — Imperial Material ♚ (@implmaterial) October 10, 2025



Η Mannings εξήγησε ότι «κοιτάζω πίσω και ακόμα δεν ξέρω πώς τα επιβιώσαμε».

Ο Ουίλιαμ τη ρώτησε πώς κατάφερε να αντέξει και να συνεχίσει να μεγαλώνει τα δύο παιδιά της, προσθέτοντας: «Δυστυχώς, υπάρχει ακόμη πολλή στιγματοποίηση γύρω από την αυτοκτονία, το ένιωσες εκείνη την περίοδο;». Η Mannings απάντησε: «Ήμουν αρκετά έκπληκτη. Δεν είχα ποτέ έρθει σε επαφή με αυτοκτονία. Ήταν κάτι που συνέβαινε στις ειδήσεις. Κανείς δεν ήθελε να μιλήσει γι’ αυτό».

Στην κουζίνα της στο Κάρντιφ, ο πρίγκιπας Ουιλιαμ ρώτησε τι θα ήθελε να της πει ο σύζυγός της: «”Γιατί δεν μου μίλησες;” ρωτάω τον εαυτό μου κάθε μέρα. Ήταν απόλυτα καταρρακωμένος, συνέχιζε να κατηγορεί τον εαυτό του», είπε η Mannings.

«Αλλά θα ήθελα απλώς να τον καθίσω έτσι και να του πω “Γιατί δεν ήρθες σε μένα;” Και θα ήμασταν εντάξει. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο δύσκολο, θα ήμασταν εντάξει».

Ο Ουίλιαμ φάνηκε πολύ αναστατωμένος για να μιλήσει. Η Mannings τον ρώτησε αν είναι καλά και εκείνος απάντησε: «Συγγνώμη, είναι δύσκολο να σας κάνω τις ερωτήσεις». Η Mannings πρόσθεσε: «Έχεις βιώσει απώλεια κι εσύ. Η ζωή μπορεί να σου φέρει αυτά τα φρικτά χτυπήματα. Μιλώντας γι’ αυτό, έχοντας ελπίδα, μπορείς να συνεχίσεις».

TW: Suicide and the death of a child. In 2012, Rhian’s one-year-old son died suddenly. Five days later, her husband Paul tragically took his own life. Talking about suicide is essential to prevent it. Thank you to Rhian and her family for sharing their story. ▶️ Watch the full… pic.twitter.com/U2fYYG1y3e — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) October 10, 2025



Μετά τη δική της τραγική απώλεια το 2012, η Rhian ίδρυσε τη φιλανθρωπική οργάνωση 2wish για την υποστήριξη ατόμων που πλήττονται από ξαφνικό ή απρόσμενο θάνατο ενός παιδιού ή νεαρού ατόμου. Η οργάνωση αυτή θα είναι μία από τις 20 που θα αποτελέσουν το νέο Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Αυτοκτονιών, που θα χρηματοδοτηθεί με 1 εκατομμύριο λίρες σε τρία χρόνια από το Royal Foundation.

Επικεφαλής του δικτύου θα είναι η καθηγήτρια Ann John, ειδικό στην πρόληψη αυτοκτονιών και σύμβουλο δημόσιας υγείας στην Ουαλία.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, δήλωσε ότι θέλει να «χτίσει μια τολμηρή, ενιαία εθνική απάντηση στην οδυνηρή και προληπτική τραγωδία της αυτοκτονίας».