Πρίγκιπας Ουίλιαμ: «Λύγισε» ακούγοντας την ιστορία μιας οικογενειακής τραγωδίας – Δείτε το συγκινητικό βίντεο

Enikos Newsroom

διεθνή

Πρίγκιπας Ουίλιαμ

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ συγκινήθηκε βαθιά κατά την επανένωσή του με μια γυναίκα που έχασε τον σύζυγό της λόγω αυτοκτονίας, λίγες μέρες μετά τον θάνατο του μικρού της γιου, σε μια κίνηση που σηματοδοτεί την έναρξη ενός εθνικού δικτύου πρόληψης αυτοκτονιών στη Βρετανία.

Το νέο πρόγραμμα, με χρηματοδότηση 1 εκατομμυρίου λιρών από το Βασιλικό Ίδρυμα του Πρίγκιπα και της Πριγκίπισσας της Ουαλίας, στοχεύει στην κατανόηση των αιτίων της αυτοκτονίας και στην παροχή υποστήριξης σε όσους πλήττονται από αυτήν.

Ο Πρίγκιπας της Ουαλίας συγκινήθηκε κατά τη διάρκεια συνομιλίας με τη Rhian Mannings, της οποίας ο σύζυγος αυτοκτόνησε, πέντε μέρες μετά τον θάνατο του ενός έτους γιου τους, όπως καταγράφηκε σε ένα σύντομο φιλμ που κυκλοφόρησε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας.


Η Mannings εξήγησε ότι «κοιτάζω πίσω και ακόμα δεν ξέρω πώς τα επιβιώσαμε».

Ο Ουίλιαμ τη ρώτησε πώς κατάφερε να αντέξει και να συνεχίσει να μεγαλώνει τα δύο παιδιά της, προσθέτοντας: «Δυστυχώς, υπάρχει ακόμη πολλή στιγματοποίηση γύρω από την αυτοκτονία, το ένιωσες εκείνη την περίοδο;». Η Mannings απάντησε: «Ήμουν αρκετά έκπληκτη. Δεν είχα ποτέ έρθει σε επαφή με αυτοκτονία. Ήταν κάτι που συνέβαινε στις ειδήσεις. Κανείς δεν ήθελε να μιλήσει γι’ αυτό».

Πρίγκιπας Ουίλιαμ

Στην κουζίνα της στο Κάρντιφ, ο πρίγκιπας Ουιλιαμ ρώτησε τι θα ήθελε να της πει ο σύζυγός της: «”Γιατί δεν μου μίλησες;” ρωτάω τον εαυτό μου κάθε μέρα. Ήταν απόλυτα καταρρακωμένος, συνέχιζε να κατηγορεί τον εαυτό του», είπε η Mannings.

«Αλλά θα ήθελα απλώς να τον καθίσω έτσι και να του πω “Γιατί δεν ήρθες σε μένα;” Και θα ήμασταν εντάξει. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο δύσκολο, θα ήμασταν εντάξει».

Ο Ουίλιαμ φάνηκε πολύ αναστατωμένος για να μιλήσει. Η Mannings τον ρώτησε αν είναι καλά και εκείνος απάντησε: «Συγγνώμη, είναι δύσκολο να σας κάνω τις ερωτήσεις». Η Mannings πρόσθεσε: «Έχεις βιώσει απώλεια κι εσύ. Η ζωή μπορεί να σου φέρει αυτά τα φρικτά χτυπήματα. Μιλώντας γι’ αυτό, έχοντας ελπίδα, μπορείς να συνεχίσεις».


Μετά τη δική της τραγική απώλεια το 2012, η Rhian ίδρυσε τη φιλανθρωπική οργάνωση 2wish για την υποστήριξη ατόμων που πλήττονται από ξαφνικό ή απρόσμενο θάνατο ενός παιδιού ή νεαρού ατόμου. Η οργάνωση αυτή θα είναι μία από τις 20 που θα αποτελέσουν το νέο Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Αυτοκτονιών, που θα χρηματοδοτηθεί με 1 εκατομμύριο λίρες σε τρία χρόνια από το Royal Foundation.

Επικεφαλής του δικτύου θα είναι η καθηγήτρια Ann John, ειδικό στην πρόληψη αυτοκτονιών και σύμβουλο δημόσιας υγείας στην Ουαλία.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, δήλωσε ότι θέλει να «χτίσει μια τολμηρή, ενιαία εθνική απάντηση στην οδυνηρή και προληπτική τραγωδία της αυτοκτονίας».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Βακτήρια κρυμμένα μέσα σε όγκους θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην καταπολέμηση του καρκίνου – Νέα ελπιδοφόρα μελέτη

ΙΣΑ για Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας: Η ψυχική υγεία δεν είναι προνόμιο είναι δικαίωμα

Έρευνα της Amazon Web Services: Περισσότερες από 400.000 ελληνικές επιχειρήσεις αξιοποιούν λύσεις Τεχνητής Νοημοσύνης – Οι ...

Φοροδιαφυγή: Ο «οδηγός» αξιολόγησης των καταγγελιών των πολιτών – Συγκροτούνται διαρκείς τριμελείς επιτροπές

Προειδοποίηση Windows: Η ταπετσαρία του υπολογιστή σας μπορεί να επιτρέψει σε χάκερς να τον ελέγξουν – Πώς εμπλέκονται οι A...

Γυναίκα που «πέθανε» δύο φορές αποκαλύπτει τι είδε και γιατί δεν φοβάται πια τον θάνατο
περισσότερα
11:27 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

NYT: Γιατί ο Τραμπ επέλεξε τον γαμπρό του να ηγηθεί των συνομιλίων για την εκεχειρία στη Γάζα – Παρασκήνιο από το «κέντρο επιχειρήσεων» στο Μαϊάμι

Μακριά από τις αίθουσες της Ουάσιγκτον και τα παραδοσιακά διπλωματικά κανάλια, η πρωτοβουλία τ...
11:05 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Λος Άντζελες: Πρώην μοντέλο του Penthouse εξαπατούσε ηλικιωμένους άνδρες και «άδειαζε» τα σπίτια τους

Ένα πρώην μοντέλο του περιοδικού Penthouse, γνωστή ως Mia Ventura ή Shana, φέρεται να εξαπατά ...
10:59 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Πρίγκιπας Χάρι – Μέγκαν Μαρκλ: Βραβεύτηκαν ως «Ανθρωπιστές της Χρονιάς» – Οι δηλώσεις για τα παιδιά τους

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ πραγματοποίησαν μια από τις σπάνιες κοινές δημόσιες εμφανί...
10:43 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Ρωσία: Θα στήριζε τον Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης

Η Ρωσία θα στήριζε την υποψηφιότητα του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για το Νόμπελ Ειρήνη...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης