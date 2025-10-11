Αίγινα: Τραυματίστηκε 9χρονος κατά την επιβίβασή του σε πλοίο

Ατύχημα συνέβη στο λιμάνι της Αίγινας, όταν ένα 9χρονο αγόρι τραυματίστηκε κατά τη διαδικασία επιβίβασής του σε επιβατηγό πλοίο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το λιμενικό σώμα, ο ανήλικος αλλοδαπός τραυματίστηκε στο δάχτυλο του αριστερού ποδιού, πιθανότατα την στιγμή που ο καταπέλτης του πλοίου ανασηκώθηκε λόγω κυματισμού.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα παραμένουν αδιευκρίνιστες, ενώ η υπόθεση ερευνάται από το Λιμεναρχείο Αίγινας.

Ο 9χρονος αναμένεται να μεταφερθεί με πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος στον Πειραιά, και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» για την παροχή ιατρικής φροντίδας.