Αίγινα: Τραυματίστηκε 9χρονος κατά την επιβίβασή του σε πλοίο

Enikos Newsroom

κοινωνία

Πλοίο Λιμάνι

Ατύχημα συνέβη στο λιμάνι της Αίγινας, όταν ένα 9χρονο αγόρι τραυματίστηκε κατά τη διαδικασία επιβίβασής του σε επιβατηγό πλοίο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το λιμενικό σώμα, ο ανήλικος αλλοδαπός τραυματίστηκε στο δάχτυλο του αριστερού ποδιού, πιθανότατα την στιγμή που ο καταπέλτης του πλοίου ανασηκώθηκε λόγω κυματισμού.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα παραμένουν αδιευκρίνιστες, ενώ η υπόθεση ερευνάται από το Λιμεναρχείο Αίγινας.

Ο 9χρονος αναμένεται να μεταφερθεί με πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος στον Πειραιά, και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Emojis: Οι νέες γενιές τα ερμηνεύουν διαφορετικά – Μάθετε τι σημαίνουν για να μην παρεξηγηθείτε

Νέα καμπάνια ευαισθητοποίησης για δωρεά οργάνων από το Υπουργείο Υγείας «Δωρεά οργάνων. Περισσότερη ζωή»

Οι μικρομεσαίοι αποκτούν το δικό τους… άγαλμα για πρώτη φορά – Αύριο τα αποκαλυπτήρια

Πατρών – Πύργου: Ολοκληρώνεται ο αυτοκινητόδρομος – Στις 30 Νοεμβρίου παραδίδονται τα τελευταία 10 χλμ.

Τεστ IQ: Mπορείτε να βρείτε την αξία του emoji σε 7 δευτερόλεπτα;

Πώς να καθαρίσετε την cache στο iPhone σας; – Θα δείτε μεγάλη διαφορά στην απόδοση
περισσότερα
17:57 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Ξάνθη: Η αστυνομία κατέσχεσε 6.000 πακέτα λαθραίων τσιγάρων και 105 κιλά λαθραίου καπνού

Σχεδόν 45 κιλά λαθραίου καπνού μετέφερε με το αυτοκίνητό του ένα άτομο το οποίο συνελήφθη σε π...
17:15 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Φωτιά σε δασική έκταση στην Εύβοια – Επιχειρούν και 3 εναέρια μέσα

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (11/10) σε δασική έκταση στην περιοχή παραλία Ζαράκω...
16:58 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Σαντορίνη: Τρεις συλλήψεις για τον πνιγμό του 5χρονου σε πισίνα – Πώς έγινε η τραγωδία

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για την τραγωδία με το 5χρονο παιδί, που πνίγηκε σε πισ...
16:50 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Πειραιάς: Συνελήφθη 27χρονος για διακίνηση λαθραίων καπνικών προϊόντων – ΦΩΤΟ

Στη σύλληψη ενός 27χρονου αλλοδαπού για διακίνηση λαθραίων καπνικών προϊόντων στην περιοχή του...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης