ΗΠΑ: Τέσσερις νεκροί και πολλοί τραυματίες από πυροβολισμούς στο Μισισιπί

Enikos Newsroom

διεθνή

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έπεσαν νεκροί, στις ΗΠΑ, από πυρά και δώδεκα τραυματίστηκαν αργά το βράδυ της Παρασκευής, στο Λίλαντ στο Μισισιπί, δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης. Ο Τζον Λι, δήλωσε το Σάββατο ότι δεν είναι σαφές τι οδήγησε στους πυροβολισμούς. Η αστυνομία δεν έχει υπόπτους, είπε.

“Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να μάθουμε ποιος πυροβόλησε”, δήλωσε ο κ. Λι. “Τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια των νεκρών. Απλώς προσευχόμαστε αυτή τη στιγμή για ολόκληρη την πόλη μας, διότι αυτό δεν είναι κάτι που εκπροσωπούμε εδώ στην πόλη του Λίλαντ”.

Οι εορτασμοί για την επιστροφή στην πόλη, η οποία βρίσκεται περίπου 115 μίλια βορειοδυτικά του Τζάκσον, περιλαμβάνουν έναν ποδοσφαιρικό αγώνα στο Λύκειο του Λίλαντ, για τον οποίο πολλοί άνθρωποι από άλλες πόλεις έρχονται στην πόλη, είπε ο κ. Λι.  Μετά από τον αγώνα εκδηλώθηκαν οι πυροβολισμοί, σύμφωνα με τους Τάιμς της Νέας Υόρκης.

Οι άνθρωποι που παρακολούθησαν τον αγώνα συγκεντρώθηκαν μετά κοντά στην Main Street, όπου σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί γύρω στα μεσάνυχτα, τοπική ώρα.  Ο κ. Λι δήλωσε ότι πιστεύει ότι όλα τα θύματα είναι ενήλικες και ότι οι τραυματίες νοσηλεύονται σε νοσοκομεία. Είπε επίσης ότι οι πυροβολισμοί έπεσαν περίπου στα μεσάνχτα τοπική ώρα και ότι 4 τραυματίες μεταφέρθηκαν με ελικόπτερα σε νοσοκομεία. Μέχρι στιγμής έχει γίνει καμία σύλληψη.

“Αυτό δεν συμβαίνει συνήθως στην πόλη μας – δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ στην πόλη μας”, δήλωσε ο δήμαρχος Λι. Το Γραφείο Ερευνών του Μισισιπή ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Σάββατο ότι βοηθά στην έρευνα.

 

 

περισσότερα
