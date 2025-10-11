Ισραήλ: Αυτοκτόνησε επιζών της σφαγής που έκανε η Χαμάς στο μουσικό φεστιβάλ Nova – Η προσωπική και οικογενειακή τραγωδία

Ο Ρόεϊ Σάλεβ, επιζών της σφαγής που έκανε η Χαμάς στο μουσικό φεστιβάλ Nova, στις 7 Οκτωβρίου 2023, στο Νότιο Ισραήλ, αυτοκτόνησε, στο Ισραήλ, το βράδυ της Παρασκευής, δύο ημέρες μετά την συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου που άρχισε εκείνη την ημέρα και δύο χρόνια μετά τον θάνατο της κοπέλας του Μαπάλ Άνταμ στο φεστιβάλ, από τους άνδρες της ισλαμιστικής οργάνωσης.

Ο Σάλεβ βρέθηκε μέσα σε ένα φλεγόμενο αυτοκίνητο σε έξοδο αυτοκινητόδρομου κοντά στη Νετάνια. Η αστυνομία του Ισραήλ αναφέρει ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου του.

Ο Ισραηλινός είχε τραυματιστεί στην επίθεση υπό την ηγεσία της Χαμάς στο φεστιβάλ Nova κοντά στο Re’im, και οι φίλοι του είπαν ότι δεν συνήλθε ποτέ από το τραύμα ούτε από την απώλεια της συντρόφου του. Η μητέρα του είχε επίσης βάλει τέλος στη ζωή της αρκετές ημέρες μετά τη σφαγή.

Λίγο πριν από το θάνατό του, ο Σάλεβ ανάρτησε ένα μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λέγοντας ότι “δεν μπορούσε να συνεχίσει” να ζει και ζήτησε συγχώρεση. Ανήσυχοι φίλοι και μέλη της κοινότητας Nova ξεκίνησαν έρευνα αφού δεν ανταποκρίθηκε σε κλήσεις του.

Οι κάμερες κλειστού κυκλώματος τον έδειξαν σε ένα βενζινάδικο να γεμίζει ένα δοχείο με καύσιμα. Το αυτοκίνητό του βρέθηκε φλεγόμενο και οι πυροσβέστες εν συνεχεία βρήκαν το πτώμα του μέσα στο όχημα. Κηρύχθηκε αμέσως νεκρός.

Η οικογένεια του Σάλεβ ανακοίνωσε τον θάνατό του και ζήτησε “να μην υπάρξει επαφή” μαζί της . Η ανακοίνωση αναφέρει ακόμη ότι οι λεπτομέρειες της κηδείας “θα δοθούν ξεχωριστά”.

Η κοινοτική οργάνωση Nova Tribe, η οποία εκπροσωπεί τους επιζώντες και τις οικογένειες των θυμάτων της σφαγής στο φεστιβάλ, αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι “σκύβει το κεφάλι, με τις καρδιές της να είναι σπαραγμένες σε κομμάτια, σε βαθύτατη θλίψη για τον πρόωρο θάνατο του αγαπημένου μας φίλου Ρόεϊ Σάλεβ”.

Ο Ρόεϊ «ήταν ένας από τους στυλοβάτες της κοινότητάς μας και ο θάνατός του είναι μια ακατανόητη απώλεια”, αναφέρει η οργάνωση. “Ζητούμε να τον θυμόμαστε στις πιο όμορφες στιγμές του – τη θαρραλέα υποστήριξή του στην κοινότητα, την ηγετική του θέση ως αρχηγού της ομάδας μπάσκετ Nova Tribe και την αφοσίωσή του να βοηθάει τους φίλους του στις πιο δύσκολες στιγμές τους”.

Η οργάνωση ζητεί επίσης να συνεχιστεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με την ψυχική επιβάρυνση των επιζώντων και των οικογενειών που πενθούν. “Έχουμε υπομείνει τόσο πολύ πόνο σε αυτά τα δύο χρόνια και θα υπομείνουμε και αυτή την αφάνταστη θλίψη μαζί. Πολλοί επιζώντες τραυμάτων συνεχίζουν να βιώνουν αφόρητες στιγμές από τις 7 Οκτωβρίου. Καλούμε όλους να παραμείνουν σε επαγρύπνηση και ευαισθησία στη συναισθηματική τους κατάσταση”, αναφέρει η ανακοίνωση.

Οι φίλοι που συμμετείχαν στην αναζήτηση του ΣShalev τον περιγράφουν ως ένα θερμό και αφοσιωμένο μέλος της κοινότητας Nova που “έδινε δύναμη σε όλους τους άλλους ενώ κουβαλούσε αθόρυβα τεράστιο πόνο”.

Ο θάνατός του έρχεται εν μέσω των συνεχιζόμενων προσπαθειών της κοινότητας Nova να στηρίξει εκατοντάδες επιζώντες της σφαγής, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 364 ανθρώπους και άφησε πολλούς άλλους τραυματισμένους.