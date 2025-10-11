Ιταλία: «Είμαστε έτοιμοι να πάρουμε μέρος με τους στρατιώτες μας σε ειρηνευτική αποστολή στην Γάζα», δηλώνει ο ΥΠΕΞ Αντόνιο Ταγιάνι

“Είμαστε έτοιμοι να πάρουμε μέρος, με τους στρατιώτες μας, σε αποστολή ειρήνης και ασφάλειας και με τις επιχειρήσεις μας να ανοικοδομήσουμε τη Γάζα, αρχίζοντας από τα σχολεία και τα νοσοκομεία”, έγραψε στο “Χ” ο υπουργός Εξωτερικών στην Ιταλία Αντόνιο Ταγιάνι, ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο.

“Η ιταλική κυβέρνηση βρίσκεται με πεποίθηση στο πλευρό των Ηνωμένων Πολιτειών, των Ευρωπαίων εταίρων και της περιοχής, για να συμβάλει στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών σταθερότητας. Η Ιταλία θα συνεχίσει την ανθρωπιστική της προσπάθεια, για την παροχή βοήθειας στον παλαιστινιακό λαό και θα εργαστεί για να εγγυηθεί την ασφάλεια του Ισραήλ “, πρόσθεσε ο Ταγιάνι.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Ιταλού υπουργού Εξωτερικών αναφέρει:

«Είχα μακρά τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ @SecRubio. Συζήτηση για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Συνεργασία για την ταχεία εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου του Προέδρου Τραμπ, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης επιστροφής των ομήρων στην πατρίδα. Χειροκρότησα την αποτελεσματικότητα της αμερικανικής δράσης, μια μεγάλη πολιτική και διπλωματική επιτυχία.

Η Ιταλία θα συνεχίσει τις ανθρωπιστικές της προσπάθειες για να βοηθήσει τον παλαιστινιακό πληθυσμό και θα εργαστεί για να διασφαλίσει την ασφάλεια του Ισραήλ.

Η ιταλική κυβέρνηση θα δεσμευτεί πλήρως μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλους ευρωπαίους και περιφερειακούς εταίρους για να συμβάλει στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για τη σταθερότητα. Είμαστε έτοιμοι να συμμετάσχουμε με το στρατό μας σε μια αποστολή ειρήνης και ασφάλειας και με τις εταιρείες μας στην ανοικοδόμηση της Γάζας, ξεκινώντας με σχολεία και νοσοκομεία.»