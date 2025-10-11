Βγήκαν στους δρόμους οι στρατιωτικοί για το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας – ΦΩΤΟ

Μεγάλη συγκέντρωση των Στρατιωτικών πραγματοποιήθηκε το πρωί στην Παλαιά Βουλή, κατόπιν καλέσματος των Σωματείων, με την καθολική συμμετοχή και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΜΕΝΣ). Το σημείο που έχει – κατά την Ομοσπονδία – προκαλέσει τις μεγαλύτερες αντιδράσεις είναι το βαθμολόγιο.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Στις 11.00 το πρωί του Σαββάτου, 11 Οκτωβρίου 2025, η οδός Σταδίου έκλεισε από χιλιάδες Στρατιωτικούς, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν μπροστά από την Παλαιά Βουλή. Επρόκειτο για μία συλλογική διαμαρτυρία, με την ΠΟΜΕΝΣ να συμμετέχει καθολικά.

«Ο στρατιωτικός δεν επιθυμεί ούτε να προσφεύγει στα δικαστήρια ούτε να διαδηλώνει στους δρόμους για τα αυτονόητα δικαιώματά του. Όμως όταν το κάνει, το πράττει με σεβασμό, ενότητα και ευθύνη» αναφερόταν στο κάλεσμα της Ομοσπονδίας.

Το σημείο του νομοσχεδίου που προκαλεί και τις μεγαλύτερες αντιδράσεις είναι το βαθμολόγιο, που κατά την Ομοσπονδία δεν πρέπει να επηρεάσει τα ήδη υπηρετούντα στελέχη, είτε αυτά βρίσκονται εντός των στρατιωτικών σχολών είτε υπηρετούν ήδη στις Ένοπλες Δυνάμεις. Ουσιαστικά, αυτοί που θίγονται περισσότερο είναι οι Μόνιμοι Υπαξιωματικοί, που χάνουν πολλούς βαθμούς από τη δημιουργία του Σώματος Υπαξιωματικών ενώ αποσυνδέεται η βαθμολογική από την μισθολογική εξέλιξη.

Αυτό που ζητούν είναι ότι η εφαρμογή του θα πρέπει να αφορά μόνο όσους εισαχθούν στις Ένοπλες Δυνάμεις μετά την ψήφιση του νόμου.

Εκτός από τις κινητοποιήσεις στους δρόμους της Αθήνας, ο Πρόεδρος της ΠΟΜΕΝΣ, Ηλίας Κολλύρης με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε συνεργασία με μέλη του μαχητικού ΔΣ της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, πραγματοποίησε διαδοχικές συναντήσεις με:

• τον Αντιπρόεδρο της Βουλής κ. Γεώργιο Γεωργαντά,

• τον Πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκο Βελόπουλο,

• τον Πρόεδρο του κόμματος Νίκη κ. Δημήτρη Νατσιό,

• και τον Βουλευτή – Τομεάρχη Άμυνας του ΠΑΣΟΚ κ. Μιχάλη Κατρίνη.

Μετά την πολύ δυναμική σημερινή διαμαρτυρία των στρατιωτικών, ο τομεάρχης Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης δήλωσε:

«Η εντυπωσιακή σημερινή κινητοποίηση των στρατιωτικών, μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση μετά από πάρα πολλά χρόνια, αποτελεί κραυγή αγωνίας και έντονη αντίδραση απέναντι στην συνεχή πολιτική απαξίωσης που βιώνει το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας. (…)Με τις πολιτικές αυτές η κυβέρνηση αποδυναμώνει το πιο πολύτιμο όπλο της χώρας: το ανθρώπινο δυναμικό. Γιατί το τεχνολογικό άλμα και τα σύγχρονα οπλικά συστήματα είναι απαραίτητα όσο ποτέ σήμερα, αλλά το ανθρώπινο δυναμικό είναι ο συντελεστής ισχύος της μαχητικής ικανότητας των Ενόπλων Δυνάμεων και ο εγγυητής της αποτρεπτικής δύναμης της Ελλάδας».

«Η κυβέρνηση παίζει βρώμικο παιχνίδι στην πλάτη των Ελλήνων αξιωματικών και υπαξιωματικών. Δυστυχώς τους εξοντώνει με την στασιμότητα, την εξαθλίωση των αποστράτων, την συρρίκνωση των μετοχικών ταμείων και την απαξίωση των στρατιωτικών μονάδων υγείας», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Ο Πρόεδρος του Κινήματος Δημήτριος Νατσιός, τόνισε ότι «η Εθνική Άμυνα δεν είναι πεδίο επικοινωνιακής διαχείρισης, αλλά υπέρτατη υποχρέωση του κράτους απέναντι στον πολίτη.

Η άμυνα δεν οικοδομείται με συνθήματα, ούτε με τηλεοπτικά διαγγέλματα περί “ισχυρής Ελλάδας”, αλλά με σχέδιο, διαφάνεια, λογοδοσία και αγάπη για την πατρίδα».

Δείτε εικόνες: