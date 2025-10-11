ΗΠΑ: Δεν θα υπάρξει ανάπτυξη αμερικανικών στρατευμάτων στη Γάζα, υποστηρίζει ο Διοικητής της Centcom

Σε μια προσπάθεια να διασκεδάσει τις εντυπώσεις από την ανάπτυξη Αμερικανών στρατιωτών στo Ισραήλ, ο διοικητής της Κεντρικής Στρατιωτικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) Μπραντ Κούπερ, δήλωσε ότι οι Αμερικανοί στρατιώτες δεν θα αναπτυχθούν μέσα στην Γάζα.

Ο νέος επικεφαλής της Centcom ανακοίνωσε το Σάββατο, πως μετέβη στη Γάζα για να συζητήσει για τη «σταθεροποίηση» της κατάστασης, διαβεβαιώνοντας πως κανένας αμερικανικός στρατιώτης δεν θα αναπτυχθεί στον παλαιστινιακό θύλακα. Νωρίτερα είχαν υπάρξει δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι Αμερικανική Δύναμη έφτασε στο Ισραήλ την νύχτα της Παρασκευής προς το Σάββατο.

Ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ διευκρίνισε στο Χ ότι επιστρέφει από μία επίσκεψη στη Γάζα για να συζητήσει για τη δημιουργία ενός «πολιτικο-στρατιωτικού συντονιστικού κέντρου», υπό τη διοίκηση της Centcom, το οποίο «θα συμβάλει στη σταθεροποίηση» της κατάστασης.

Μια πρώτη ομάδα 200 Αμερικανών στρατιωτών έφτασε ήδη στο Ισραήλ για να συμβάλει στην επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ, όπως προβλέπει το ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι ένστολοι γιοι και οι κόρες της Αμερικής ανταποκρίνονται στο κάλεσμα για την παγίωση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή, στο πλαίσιο της στήριξης των οδηγιών του αρχηγού του γενικού επιτελείου σε αυτήν την ιστορική στιγμή», έγραψε στο Χ ο Μπραντ Κούπερ, ο οποίος ανέλαβε τον Αύγουστο τη διοίκηση της Centcom.

«Αυτή η μεγάλη προσπάθεια θα πραγματοποιηθεί χωρίς την παρουσία στρατευμάτων στη Γάζα», ισχυρίστηκε.