Live εικόνα: Δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινοί διαδηλωτές στην Πλατεία Ομήρων στο Τελ Αβίβ – Φωνάζουν τα ονόματα των ομήρων, αποδοκιμασίες για Νετανιάχου

Μεγάλη διαδήλωση είναι σε εξέλιξη στην Πλατεία Ομήρων του Τελ Αβίβ, όπου περί τους 150 χιλιάδες Ισραηλινοί συμμετέχουν στην εβδομαδιαία συγκέντρωση για την επιστροφή των ομήρων.

Οι μέχρι στιγμής εκτιμήσεις είναι ότι η Χαμάς θα αρχίσει την παράδοση των ομήρων και των νεκρών Ισραηλινών που κρατεί, τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Στην εκδήλωση είναι παρόντες οι Αμερικανοί απεσταλμένοι στην Μέση Ανατολή Στηβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ και η κόρη του Τραμπ, Ιβάνκα. «Μπορούν να γίνουν και θαύματα», είπε ο Γουίτκοφ και χαιρέτισε την στάση του Τραμπ, ο οποίος αρνήθηκε να δεχτεί ότι η ειρήνη στη Μέση Ανατολή ήταν ανέφικτη. Όταν ανέφεραν το όνομα του πρωθυπουργού Νετανιάχου, ακούστηκαν αποδοκιμασίες από το πλήθος των διαδηλωτών.

Ο Τζάρεντ Κούσνερ παρότρυνε κάθε προσπάθεια για να γίνει η περιοχή ειρηνική και χαιρέτισε τους “καταπληκτικούς” στρατιώτες των IDF. Η Ιβάνκα Τραμπ δήλωσε ότι “εντυπωσιάστηκε από τη δύναμη” των οικογενειών των ομήρων, και είπε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ “στέκεται πάντα μαζί σας”.

Οι διαδηλωτές διάβασαν το όνομα κάθε ομήρου, ζωντανού και νεκρού, φωνάζοντας μετά από κάθε όνομα την λέξη “Επιστροφή!” για να σηματοδοτήσουν την επικείμενη απελευθέρωσή τους μετά από 100 εβδομάδες διαδηλώσεων.

Δείτε LIVE την εικόνα από το Τελ Αβίβ: