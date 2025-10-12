Αίγυπτος: Επιβεβαίωσε πως θα φιλοξενήσει την Δευτέρα την σύνοδο ειρήνης για την Γάζα με συμπροέδρους τον Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι και τον Ντόναλντ Τραμπ

διεθνή

Η Αίγυπτος ανακοίνωσε επίσημα πως αύριο, Δευτέρα, θα πραγματοποιηθεί στη λουτρόπολη Σαρμ ελ Σέιχ διεθνής σύνοδος για την ειρήνη στη Γάζα, υπό τη συμπροεδρία του προέδρου της χώρας Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι και του Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου που εξέδωσε το βράδυ του Σαββάτου η αιγυπτιακή προεδρία, στη σύνοδο θα συμμετάσχουν οι ηγέτες περισσότερων από 20 χωρών, σε μια προσπάθεια να δοθεί ώθηση στις διεθνείς πρωτοβουλίες για τον τερματισμό της αιματοχυσίας.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, «η σύνοδος έχει σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, να ενισχυθούν οι προσπάθειες για την αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή και να ανοίξει νέα σελίδα περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας».

Η διεθνής αυτή πρωτοβουλία έρχεται τη δεύτερη ημέρα της κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, με το Κάιρο να επιδιώκει ενεργό ρόλο στη σταθεροποίηση της περιοχής και στην αναζήτηση μιας βιώσιμης λύσης για τη σύγκρουση.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ, AFP

