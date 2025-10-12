Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Εκεί στη γωνία είναι το τραπεζάκι, που θα βρίσκονται τα τρία τρόπαια στο τέλος της σεζόν»

Λίγες ώρες πριν από το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν απέναντι στον Ολυμπιακό, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, παρέθεσε γεύμα στο σπίτι του στο Σούνιο σε όλη την ομάδα, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και αποφασιστικότητας για την κατάκτηση όλων των τίτλων.

Το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός δεσπόζει στο αθλητικό πρόγραμμα της Κυριακής (12 Οκτωβρίου, 19:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ), ολοκληρώνοντας τη 2η αγωνιστική της Basket League. Την παραμονή της αναμέτρησης, ο Παναθηναϊκός συγκεντρώθηκε στο σπίτι του ιδιοκτήτη της ομάδας, σε μια συνάντηση με έντονο συμβολισμό, όπου κυριάρχησε το πνεύμα οικογένειας και στόχου.

Στην ομιλία του προς τους παίκτες, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανέφερε: «Θα ήθελα να σας καλωσορίσω όλους. Είναι η αρχή της σεζόν. Θέλω να ευχηθώ σε εσάς και τις οικογένειές σας ευτυχία και υγεία. Με τους περισσότερους γνωριζόμαστε εδώ και δύο χρόνια. Κάποια καινούργια πρόσωπα ήρθαν φέτος, εντός κι εκτός παρκέ. Θα ήθελα να ζητήσω από τους πιο παλιούς να κάνουν τους νέους να νιώσουν σαν οικογένεια, να καταλάβουν τι σημαίνει Παναθηναϊκός, δηλαδή το μεγαλύτερο κλαμπ στην Ευρώπη. Ο λόγος για τον οποίο εγώ και ο κόουτς αποφασίσαμε να συναντηθούμε εδώ σήμερα, είναι λόγω της ενέργειας που έχει αυτό το μέρος. Εκεί στη γωνία είναι τα τραπεζάκια που θα βρίσκονται τα τρία τρόπαια στο τέλος της σεζόν. Δεν θέλω να πω πολλά. Ξέρουμε τι ταλέντο έχουμε, τι ενέργεια έχουμε. Η επιτυχία είναι ο μόνος δρόμος. Εύχομαι τα καλύτερα σε όλους σας. Είμαι εδώ για ό,τι χρειαστείτε. Όπως και ο κ. Παρθενόπουλος και ο κόουτς. Ας έχουμε μια σπουδαία σεζόν».

Ακολούθως, ο πρόεδρος της ομάδας, Βασίλης Παρθενόπουλος, τόνισε: «Η ομάδα είναι εκπληκτική. Έχουμε την καλύτερη ομάδα. Επί τη ευκαιρία, θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Γιαννακοπούλου για την τεράστια υποστήριξή της στην Αυστραλία».

Κλείνοντας τη βραδιά, ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Έργκιν Άταμαν, εξέφρασε τη δική του ευγνωμοσύνη προς τη διοίκηση και την οικογένεια Γιαννακοπούλου: «Ευχαριστώ τον πρόεδρο, τον ιδιοκτήτη μας και όλη την οικογένεια Γιαννακοπούλου που υποστηρίζουν εμάς και το ελληνικό μπάσκετ, τον ελληνικό αθλητισμό εδώ και πολλά χρόνια. Και συνεχίζει, όλη η οικογένεια να είναι υπομονετική και να βρίσκεται πάντα εκεί. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη. Αυτό το γεύμα είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία».

Η βραδιά κύλησε σε οικογενειακό και αισιόδοξο κλίμα, με το μήνυμα από πλευράς διοίκησης να είναι σαφές: ο Παναθηναϊκός στοχεύει να παραμείνει στην κορυφή, κατακτώντας όλους τους τίτλους της σεζόν.