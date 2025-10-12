Θεσσαλονίκη: Δύο ανήλικα παρασύρθηκαν από αυτοκίνητο στην Τριανδρία – Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Θεσσαλονίκη: Δύο ανήλικα παρασύρθηκαν από αυτοκίνητο στην Τριανδρία – Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Δύο παιδιά παρασύρθηκαν από αυτοκίνητο το βράδυ του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα thestival.gr, το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 20:40 στην περιοχή της Τριανδρίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, αυτοκίνητο που κινούνταν στην οδό Ελευθερίας παρέσυρε δύο ανήλικα παιδιά, ηλικίας 9 και 10 ετών.

Τα παιδιά διακομίστηκαν άμεσα με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς». Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα τραύματά τους δεν εμπνέουν ανησυχία και ότι η ζωή τους δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.

Η οδηγός του οχήματος παρέμεινε στο σημείο του ατυχήματος, ενώ οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού.

