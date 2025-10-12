Θεσσαλονίκη: Σοβαρά επεισόδια στο κέντρο της πόλης

Συναγερμός σήμανε αργά το βράδυ του Σαββάτου (11/10) στις Αρχές, ύστερα από επεισόδια που ξέσπασαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ομάδα νεαρών φέρεται να προκάλεσε σοβαρά προβλήματα, βάζοντας φωτιές σε διάφορα σημεία της πόλης, μετά την αποχώρησή τους από πάρτι. Η πρώτη εστία εντοπίστηκε στην οδό Ελένης Ζωγράφου, κοντά στο Νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος», όπου οι φλόγες εξαπλώθηκαν γρήγορα.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, που απέκλεισαν τον δρόμο, ενώ έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα επιχειρούσαν για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς. Παράλληλα, οι Αρχές προσπαθούσαν να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία και να αποτρέψουν νέα επεισόδια.

Την ίδια ώρα, φωτιές εκδηλώθηκαν και στο πάρκο Καλλιθέας, με την Πυροσβεστική και την Αστυνομία να προσπαθούν να περιορίσουν τα μέτωπα και να επαναφέρουν την τάξη στην περιοχή.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάσταση παρέμενε τεταμένη, καθώς οι αστυνομικοί βρίσκονταν σε συνεχή επιφυλακή για τον εντοπισμό τυχόν νέων εστιών έντασης.