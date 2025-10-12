Οι αθλητικές μεταδόσεις 12/10/2025 – Πού θα δείτε τον αγώνα της Εθνικής με την Δανία και το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

Το ματς Δανία – Ελλάδα για τα προκριματικά του Μουντιάλ και το ντέρμπι της Greek Basketball League Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (12/10/2025):

10:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP Challenger 50 Crete Challenger 1

11:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Σαγκάη

13:00 ΕΡΤ2 ΑΕΚ – Πανιώνιος GBL

13:00 COSMOTE SPORT 4 HD Αναντολού Εφές – Μερκεζεφέντι Turkish Basketball Super League

13:00 COSMOTE SPORT 8 HD Καντού – Ρέτζιο Εμίλια Lega Basket Serie A

13:30 Novasports 6HD WTA 1000 Γουχάν

15:30 COSMOTE SPORT 4 HD Φενέρμπαχτσε – Καρσίγιακα Turkish Basketball Super League

16:00 ΕΡΤ2 Περιστέρι – ΑΟ Μυκόνου GBL

16:00 Novasports Start Άγιος Μαρίνος – Κύπρος UEFA World Cup Qualifiers

18:15 ΕΡΤ2 Εθνικός Πειραιά – ΝΕ Πατρών Πόλο Α1 Ανδρών

19:00 ΕΡΤ2 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός GBL

19:00 Novasports Start Νήσοι Φερόες – Τσεχία UEFA World Cup Qualifiers

19:00 Novasports 2HD Σκωτία – Λευκορωσία UEFA World Cup Qualifiers

19:00 Novasports 1HD Ολλανδία – Φινλανδία UEFA World Cup Qualifiers

20:00 COSMOTE SPORT 5 HD Μπασκόνια – Ρεάλ Μαδρίτης ACB Liga Endesa

21:45 ALPHA Δανία – Ελλάδα UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports Prime Ρουμανία – Αυστρία UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports Start Λιθουανία – Πολωνία UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports 1HD Κροατία – Γιβραλτάρ UEFA World Cup Qualifiers

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Λας Βέγκας Έισις – Φοίνιξ Μέρκιουρι WNBA Finals