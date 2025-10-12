Σκέψεις και προτάσεις για αντιαεροπορικά σε Leopard του Ελληνικού Στρατού

Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα διαθέτει τον μεγαλύτερο στόλο αρμάτων μάχης στην Ευρώπη, με τα Leopard να αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του δυναμικού της, σε διάφορες εκδόσεις. Στους κόλπους του Στρατού Ξηράς υπάρχουν σκέψεις για την αναβάθμισή τους, ενώ υπάρχουν και προτάσεις για την αλλαγή της χρήσης τους.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Η Ελλάδα διαθέτει μεγάλο αριθμό αρμάτων μάχης, κυρίως των τύπων Leopard και M48/M60 Patton. Η πιο πρόσφατη εκτίμηση (από διάφορες αναφορές και δεδομένα, όπως το Global Firepower) αναφέρει ότι ο συνολικός αριθμός των αρμάτων μάχης (Main Battle Tanks – MBT) της Ελλάδας κυμαίνεται πάνω από 1.200.

Συγκεκριμένα, διαθέτει 353 άρματα μάχης τύπου Leopard 2 (διαφόρων εκδόσεων, συμπεριλαμβανομένων των σύγχρονων Leopard 2A6 HEL) και 551 άρματα μάχης τύπου Leopard 1 A5 (τα οποία είναι παλαιότερης γενιάς).

Επίσης, διαθέτει αριθμό παλαιότερων αρμάτων μάχης M48 Patton (π.χ. M48A5 MOLF) και M60 Patton, αν και ορισμένα από αυτά μπορεί να έχουν αποσυρθεί ή να βρίσκονται σε αποθήκευση/εφεδρεία.

Δεύτερη στην Ευρώπη έρχεται η Πολωνία, με λιγότερα από 600 άρματα, αλλά τρέχει ένα μεγάλο πρόγραμμα προμηθειών με στόχο να φτάσει τα 1.000 έως το 2030. Η Γαλλία, η Γερμανία, η Βρετανία και η Ιταλία ακολουθούν με σημαντικά μικρότερους, αλλά συχνά πιο σύγχρονους, στόλους.

Ειδικότερα για τη Γερμανία, που είναι και η κατασκευάστρια χώρα των Leopard, ο αριθμός δεν ξεπερνά τα 350.

Η απόκτηση των αρμάτων Leopard από τον Ελληνικό Στρατό έγινε σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και σε διαφορετικές εκδόσεις:

Leopard 1A4/GR1: Η πρώτη παραγγελία έγινε το 1981 και οι παραδόσεις ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο του 1983 και ολοκληρώθηκαν τον Απρίλιο του 1984.

Leopard 1A5 και 1V: Παραδόθηκαν αργότερα, κυρίως τη δεκαετία του 1990, ως αντισταθμιστικά ή από αποθέματα του γερμανικού και ολλανδικού στρατού (π.χ. το 1992 παραλήφθηκαν 75 Leopard 1A5).

Leopard 2A4: Η παραλαβή τους ξεκίνησε περίπου το 2005.

Leopard 2A6 HEL: Η παραλαβή των νέων, υπερσύγχρονων Leopard 2A6 HEL ξεκίνησε περίπου το 2006 (αποτελούν την ελληνική έκδοση του Leopard 2A6).

Σε τι κατάσταση βρίσκονται:

Leopard 2A6 HEL: Θεωρούνται τα αιχμή του δόρατος, είναι υπερσύγχρονα και πλήρως επιχειρησιακά. Αποτελούν τα πιο προηγμένα άρματα μάχης του Ελληνικού Στρατού.

Leopard 2A4: Βρίσκονται σε καλή επιχειρησιακή κατάσταση, αλλά έχουν εκφραστεί σκέψεις και έχουν γίνει προτάσεις για τον εκσυγχρονισμό μέρους τους στο προσεχές μέλλον, ώστε να παραμείνουν αποδοτικά.

Leopard 1A5 και παλαιότερες εκδόσεις: Είναι παλαιότερης γενιάς. Έχει προταθεί και συζητείται έντονα πρόγραμμα αναβάθμισης περίπου 500 Leopard 1A5 σε σύγχρονη έκδοση (όπως Leopard 1 HEL), με στόχο τη βελτίωση των δυνατοτήτων τους (π.χ. νέοι κινητήρες, συστήματα ελέγχου πυρός) και τη διατήρηση της αξιοπιστίας τους, καθώς θεωρούνται ακόμη αξιόμαχα σε κλειστά θέατρα επιχειρήσεων.

Συνολικά, ο Ελληνικός Στρατός διαθέτει ισχυρή δύναμη αρμάτων μάχης Leopard, με τα Leopard 2A6 HEL να αποτελούν τα πλέον προηγμένα και υψηλής επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Ωστόσο, υπάρχει προβληματισμός για τα παλαιότερα άρματα και για τον ρόλο που θα μπορούσαν να αναλάβουν στο σύγχρονο θέατρο επιχειρήσεων. Μία από τις προτάσεις είναι η τοποθέτηση σύγχρονου, έτοιμου πύργου — ταχυβόλου KDG 35 διαμετρήματος 35 χιλιοστών με περιστρεφόμενη κάννη, εμβέλειας 4.000 μέτρων, και χρήση πυρομαχικών που θεωρούνται κατάλληλα για την κατάρριψη drones. Ο πύργος περιλαμβάνει πλήρες πακέτο εντοπισμού στόχων, με ραντάρ και ηλεκτροπτικά.