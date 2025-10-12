e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ATM από αύριο

Κατά την περίοδο 13 έως 17 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν συνολικά 66.745.500 ευρώ σε 51.499 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

1. Από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Στις 14 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 162.500 ευρώ σε 148 δικαιούχους παροχών ΟΑΕΕ.
  • Από 13 έως 17 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 750 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

2. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 25.000.000 ευρώ σε 41.500 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 4.000.000 ευρώ σε 4.800 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 19.000.000 ευρώ σε 1.800 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 1.500.000 ευρώ σε 2.500 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
  • 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

