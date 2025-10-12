Θάνατος 27χρονου στρατιώτη στο 424: Ο πατέρας του ζητά δικαιοσύνη – «Ζητάω είναι ποινικές, κακουργηματικές διώξεις»

Enikos Newsroom

κοινωνία

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τον θάνατο του στρατιώτη Νίκου Γκάτση στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 424, τον Νοέμβριο του 2023, ο οποίος πέθανε τρεις ώρες μετά από χειρουργείο για θυρεοειδή. Η οικογένειά του, μόλις έλαβε γνώση των στοιχείων της έρευνας που διατάχθηκε, καταγγέλλει εγκληματικές παραλείψεις και λάθη.

Ο πατέρας του άτυχου νέου, Άρης Γκάτσης, μιλώντας στο Star, ξεσπά: «Αυτό που ζητάω είναι ποινικές, κακουργηματικές διώξεις. Δεν θέλω ούτε χρήματα ούτε τίποτα. Κάθε μέρα ξυπνάω και δεν μπορώ να μιλήσω με το γιο μου. Βλέπω τη φωτογραφία του και δεν μπορώ να συνέλθω». «Να πάρουν πίσω τα ψέματά τους, να μου πουν την πραγματική αλήθεια, κι ας πονάει», προσθέτει συγκλονισμένος.

Το συμπληρωματικό υπόμνημα στη στρατιωτική δικαιοσύνη

Δύο χρόνια μετά τον θάνατο του γιου του, ο πατέρας κατέθεσε νέο υπόμνημα, στο οποίο κάνει λόγο για σειρά σοβαρών λαθών και παραλείψεων μετά το χειρουργείο.

Καταγγέλλει πλαστογραφία στο πρακτικό του χειρουργείου, απουσία ιατρικού προσωπικού και τονίζει ότι στον θάλαμο είχε μείνει μόνη της μια βοηθός νοσηλεύτρια.

«Το κακό είναι ότι με έπεισε πως η δύσπνοια του παιδιού μου δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Και ποια ήταν; Αυτή που έμαθα μετά ότι δεν ήταν καν νοσηλεύτρια, αλλά απόφοιτη λυκείου. Ήταν μόνη της σε έναν θάλαμο με πάνω από 35 ασθενείς. Κανένας δεν ασχολήθηκε μετά με το παιδί μου», δηλώνει ο Άρης Γκάτσης.

«Η βοηθός ρώτησε ασθενή αν ξέρει να κάνει ΚΑΡΠΑ»

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας, Όθωνα Παπαδόπουλο, η αδιαφορία του προσωπικού ξεπέρασε κάθε προηγούμενο.

«Η βοηθός νοσηλεύτρια, όταν ο 27χρονος άρχισε να χάνει τις αισθήσεις του, στράφηκε σε ασθενή του διπλανού θαλάμου και τον ρώτησε αν γνωρίζει να κάνει ΚΑΡΠΑ. Οι παραλείψεις που έχουν διαπιστωθεί στη συγκεκριμένη υπόθεση δεν έχουν προηγούμενο. Δεν έχει υπάρξει στα χρονικά υπόθεση με πλήρη αδιαφορία περισσότερων από δέκα ατόμων, που οδήγησε αναπόφευκτα στον θάνατο του στρατιώτη μέσα σε στρατιωτικό νοσοκομείο».

Η οικογένεια ζητά ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο

Ο πατέρας του Νίκου Γκάτση ζητά να ασκηθεί ποινική δίωξη σε όλους όσοι ευθύνονται για τον ξαφνικό θάνατο του παιδιού του, για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. «Δεν θέλω εκδίκηση, θέλω δικαιοσύνη», λέει με φωνή που σπάει.

07:49 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Ασπρόπυργος: Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο χαρτικών – Μάχη να μην επεκταθεί σε κοντινά κτίρια

Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5 το πρωί της Κυριακής στον Ασπρ...
07:10 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 12 Οκτωβρίου

Κυριακή 12 Οκτωβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Ανδρ...
06:23 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σήμερα (12/10) στην Αθήνα και σε άλλες 7 περιοχές της Αττικής

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Κυριακή 12 Οκτωβρίου, ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορες π...
05:54 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Σαν σήμερα 12 Οκτωβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Παγκόσμια ...
